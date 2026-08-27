El nuevo bloque de los gobernadores debutó con votos positivos para los principales proyectos del oficialismo

El espacio Argentina Federal, referenciado en el misionero Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz, sufragó a favor de Inocencia Fiscal II y de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA en su bautismo de fuego. Ambas iniciativas se aprobaron por amplio margen.

La sesión en la Cámara de Diputados de este miércoles tuvo como uno de los hechos destacados el bautismo de fuego de "Argentina Federal", un nuevo bloque compuesto por legisladores que responden a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua , y de Salta, Gustavo Sáenz, y que se anticipa como una herramienta para terciar entre el Gobierno y la oposición.

El entramado es liderado por el misionero Oscar Herrera Ahuad y tiene entre sus filas a sus coterráneos Yamila Ruiz , Alberto Arrúa y Daniel Vancsik ; a los salteños Pablo Outes , Yolanda Vega y Bernardo Biella ; al puntano Claudio Álvarez ; y al formoseño Gustavo Gónzález . En líneas generales se trata de un rebranding de un espacio que ya existía bajo el nombre Innovación Federal .

La principal modificación es que la nueva bancada promete una postura más confrontativa con la administración de Javier Milei . De hecho, está marcada por la interna en Misiones entre Passalacqua y el histórico Carlos Rovira . Los legisladores de la provincia se enrolaron detrás de la conducción del actual mandatario, quien estuvo en el Congreso para el lanzamiento oficial del sello. No así su par Sáenz.

De todos modos, más allá de las proclamas, lo cierto es que la escudería debutó con votos positivos para los principales proyectos que el Gobierno impulsó en la sesión del miércoles: reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II.

El primero de ambos obtuvo media sanción con una amplía mayoría: 144 luces verdes , 102 rojas y 4 abstenciones . Dentro de los sufragios positivos se ubicaron los de Argentina Federal, ya que todos sus alfiles acompañaron la iniciativa del oficialismo, así como también lo hicieron La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y parte de Provincias Unidas y del peronismo, entre otros.

En tanto, la propuesta de Inocencia Fiscal II cosechó 139 votos favorables y 110 negativos, por lo que se girará al Senado, donde esperará sanción definitiva. Una vez más, los representantes de los oficialismos misionero y salteño prestaron manos para la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei.

Orgulloso por el nacimiento de Argentina Federal, nuevo bloque de diputados nacionales que presidirá el querido amigo @herrerayflia, junto a Yamila Ruíz, @albertoarruaok, @colovancsik y colegas de otras provincias hermanas en la defensa IRRESTRICTA por los intereses de los… pic.twitter.com/YOyP0LYJAn — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) August 26, 2026

Así las cosas, la jornada exhibió que, más allá de los chispazos, las negociaciones entre el Gobierno y las provincias se mantienen a la orden del día. Posteriormente, los libertarios devolvieron gentilezas y trataron el proyecto de que reduce del 21% al 10,5% el IVA para la fécula de mandioca, una ítem en el que los misioneros tenían especial interés.

El texto, de Herrera Ahuad, fue aprobado por unanimidad, con 231 luces verdes y marchará a la Cámara alta.

El proyecto busca equiparar el tratamiento tributario de los derivados industrializados de la mandioca con el que ya tienen otros productos alimenticios, como la harina de trigo. En la actualidad, la mandioca comercializada como hortaliza tributa una alícuota reducida del 10,5%, mientras que cuando es procesada para obtener fécula, harina o fariña pasa a estar alcanzada por el 21%.

La propuesta apunta así a corregir una diferencia dentro de la estructura tributaria y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de competitividad de una cadena productiva concentrada principalmente en Misiones.

En el Senado, Passalacqua se quedó con Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, los dos representantes del oficialismo provincial, mientras que Sáenz tiene a Flavia Royón como representante propia.