Cómo declarar CBU y alias en ARCA y ANSES

Registrar correctamente el CBU permite realizar trámites y recibir pagos sin problemas. Cómo cargarlo o cambiarlo en ARCA y Mi ANSES.

El CBU identifica una cuenta bancaria y puede ser necesario para realizar determinados trámites o elegir una cuenta como medio de cobro.

Tener los datos bancarios actualizados puede evitar demoras cuando un trámite requiere una cuenta para realizar un débito o recibir un pago. Entre esos datos, el CBU es uno de los más importantes y no debe confundirse con el número de cuenta o el CUIT.

En ARCA , la carga del CBU se realiza mediante un servicio específico con Clave Fiscal. El organismo permite registrar, modificar, eliminar o desvincular cuentas bancarias, según la necesidad de cada contribuyente.

En ANSES , en cambio, el CBU aparece principalmente como una de las alternativas para elegir el medio de cobro de determinadas asignaciones y programas. El trámite se puede hacer desde Mi ANSES, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Para declarar una cuenta en ARCA , es necesario contar con Clave Fiscal nivel 3 o superior . La propia agencia establece este requisito para utilizar el servicio de declaración de CBU.

La clave fiscal es personal e intransferible y permite acceder a distintos servicios del organismo. Si una persona todavía no la tiene, puede obtenerla o recuperarla desde la aplicación móvil de ARCA, que permite generar una clave de nivel 3 mediante la validación de identidad.

También es fundamental tener a mano el CBU correcto de la cuenta bancaria que se quiere registrar. Antes de completar cualquier trámite conviene revisar los 22 dígitos y comprobar que la cuenta corresponda al titular que realizará la gestión.

Guía para registrar tu CBU en ARCA con Clave Fiscal

El trámite comienza al ingresar a ARCA con CUIT y Clave Fiscal. Una vez dentro del sistema, hay que acceder al servicio "Declaración de CBU", desde donde se pueden administrar las cuentas vinculadas.

El sistema permite registrar una nueva CBU y también modificar o eliminar una que ya no se utilice. Al cargar los datos, es importante revisar cuidadosamente el número antes de confirmar la operación para evitar que quede asociada una cuenta equivocada.

La declaración del CBU puede ser necesaria para distintos trámites. ARCA, por ejemplo, indica que la registración permite realizar determinadas operaciones vinculadas con débitos automáticos, como el pago de obligaciones de autónomos, monotributo o planes de facilidades.

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Cómo vincular o actualizar tu CBU en mi ANSES

Para quienes reciben asignaciones y otros programas, ANSES permite elegir la acreditación en una cuenta bancaria como medio de cobro. Para hacerlo, hay que ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a "Cobros" y luego "Elegir medio de cobro asignaciones y programas".

Dentro de las alternativas disponibles aparece la opción "Acreditación en cuenta", para la cual se necesita el CBU. También se puede optar por una billetera virtual o una sucursal bancaria, dependiendo de la prestación y de las opciones habilitadas.

Antes de confirmar el cambio, ANSES solicita tener los datos de contacto actualizados y verificados. Una vez realizada la elección, el cambio de medio de cobro puede demorar hasta 60 días en hacerse efectivo.