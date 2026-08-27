Netflix presentó el tráiler de "Unabomber", su nueva película inspirada en hechos reales + Agregar ámbito en









Jacob Tremblay se pone en la piel de Ted Kaczynski, conocido popularmente como el Unabomber, en la cinta que llega a la plataforma de streaming el 25 de septiembre.

Llega a Netflix una nueva película basada en un caso que sacudió EEUU.

Netflix presentó el tráiler de Unabomber, su nueva película inspirada en hechos reales. Jacob Tremblay se pone en la piel de Ted Kaczynski, conocido popularmente como el Unabomber, en la cinta que llega a la plataforma de streaming el 25 de septiembre.

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La película, dirigida por Janus Metz a partir de un guion de Sam Chalsen y Nelson Greaves, también cuenta con Russell Crowe, Shailene Woodley, Annabelle Wallis, Alexander Ludwig, Steven Ogg y Marc Menchaca como parte de su elenco.

De qué trata Unabomber Unabomber narra la transformación de Ted Kaczynski (Tremblay), de un joven prodigio de Harvard de 16 años en el tristemente célebre Unabomber. Sometido a controvertidos experimentos psicológicos por el profesor Henry Murray (Crowe), el problemático pasado de Kaczynski resurge décadas después cuando la persecución policial, liderada por la agente del FBI Joanne Miller (Woodley), saca a la luz las escalofriantes consecuencias de la ambición y el aislamiento.

La historia real detrás del Unabomber "Ted" Kaczynski (1942–2023) fue un matemático, filósofo y terrorista doméstico estadounidense que ejecutó una campaña de atentados con cartas bomba durante casi dos décadas. Los ataques de Kaczynski causaron la muerte de tres personas e hirieron a otras 23.

La búsqueda del Unabomber duró 17 años. El primer atentado de Kaczynski tuvo lugar en 1978; finalmente fue encontrado en una cabaña en el bosque en 1996. Fue la persecución más larga en la historia de Estados Unidos.

Unabomber cuenta con la producción ejecutiva de Greaves, Donald J. Lee y Sam Chalsen en asociación con MRC. Sophie Cassidy produce para 2.0 Entertainment. Unabomber se estrenará mundialmente en Netflix el 25 de septiembre de 2026.

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