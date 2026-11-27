El gobernador oficializó que irá por un nuevo mandato con su flamante espacio, el "Movimiento por lo que Viene". Además, blanqueó su ruptura con Carlos Rovira. La provincia miraría a marzo para ir a las urnas.

Hugo Passalacqua sacudió este viernes la política misionera y confirmó que será candidato a la reelección en 2027 con un espacio propio , alejado definitivamente del liderazgo de Carlos Rovira . "Voy a ponerme al frente del Movimiento por lo que Viene como candidato a gobernador", anunció el mandatario en un mensaje en sus redes, quien se prepara para desdoblar los comicios locales de los nacionales.

En la grabación, de casi cuatro minutos, Passalacqua hace un repaso de las diferencias que llevaron a su ruptura con el rovirismo y apunta contra quienes dudan de la fractura, uno de los principales problemas del mandatario, a quien la sociedad todavía ve como parte del armado de Rovira. "Algunos dicen que no he dado realmente un paso al costado y tienen razón, porque no lo di: lo que he dado es un paso al frente, sin vuelta atrás, para cambiar las cosas dentro de un gobierno en marcha", precisó.

Puntualmente, el jefe provincial hace énfasis en la necesidad de pasar de un gobierno "cerrado" a uno abierto, donde "otras voces pudieran expresarse". A la par, indicó que avanzará en "más transparencia, más control sobre las cuentas públicas, más disposición de cada funcionario para escuchar las críticas y corregir lo que haya corregir". Y aseguró: "Quiero que Misiones pase un de círculo vicioso a un círculo virtuoso".

La decisión del gobernador aceleró los tiempos en Misiones, que se prepara para desdoblar las elecciones. Passalacqua pensaría en convocar a los comicios el 21 de marzo, misma fecha en la que irá a las urnas Chubut. El decreto, afirman en tierra colorada, estaría al caer. Si bien aún no está definido el día, es un hecho que votará en fechas separadas a Nación.

Desde su alejamiento de Rovira, histórico caudillo litoraleño, el mandamás comenzó una senda de autonomía donde tendió puentes con el peronismo a nivel nacional, mostrando una posición más beligerante con la administración de Javier Milei . De hecho, este martes recibió en la Casa de Gobierno a su par riojano, Ricardo Quintela . Antes ya había hecho lo propio con Axel Kicillof, con quien mostró buena sintonía, con el senador y precandidato presidencial Sergio Uñac y con distintos diputados del PJ federal que desfilaron por suelo misionero.

QUERIDAS MISIONERAS Y QUERIDOS MISIONEROS:



Quiero compartir con ustedes una decisión que fui madurando en estos meses: voy a ponerme al frente del Movimiento Por lo Que Viene como candidato a gobernador.



La decisión de abrir este nuevo camino no nació por un cargo o una… pic.twitter.com/RUM2zyu3Cw — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) November 27, 2026

En el justicialismo pretenden que el dirigente forme parte de una estructura opositora en 2027. Sin embargo, más allá de su posición, mantiene puentes con la administración de Javier Milei. De hecho, sus senadores, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, aportaron el jueves dos votos positivos para la reforma electoral que tiene como ítem destacado la suspensión de las PASO, contrario a lo que pretendían los apóstoles del general.

Ese apoyo tuvo como correlato una negociación subterránea con Nación por cuestiones domésticas. La Libertad Avanza impulsa la derogación de la ley de Lemas que rige en los municipios misioneros. Se trata de una de las herramientas centrales que el rovirismo usó para construir su poder territorial y que hoy intenta heredar el passalacquismo.

Días atrás, el Concejo Deliberante de Posadas derogó esa normativa y estableció un nuevo régimen electoral para el distrito que comanda Lalo Stellato, uno de los pocos alcaldes que no cerraron filas con el mandatario. Hay, además, proyectos en la misma sintonía en la Legislatura provincial. El gobernador busca auxilio de los violetas para evitar que el embate se expanda.

Los libertarios, en tanto, alistan sus propias lanzas para competir en tierra colorada. Creen que la ruptura del oficialismo les abre una ventana para ganar, sobre todo teniendo en cuenta los buenos números que ostentaron en las nacionales del 2025 con el extenista Diego Hartfield a la cabeza. Precisamente, Hartfield es quien suena como postulante de la Casa Rosada, aunque no es el único.

Karina Milei, en Misiones.

Adrián Nuñez, titular del partido mileista en Misiones, ya se anotó para la batalla. “Quiero cambiar la historia de mi provincia después de más de 20 años de los mismos de siempre”, dijo al oficializar su postulación a mediados de este mes. Cabe recordar que Karina Milei visitó el distrito en tres ocasiones. La más reciente fue en julio de este año, cuando inauguró la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza.

Por su parte, el PJ de Misiones saldó sus cuitas tras la intervención y ungió a Cristian Humada, hijo del fallecido exgobernador Julio Humada, como su presidente. Humada se impuso en internas al camporismo y explora un acercamiento con Passalacqua, aunque todavía no está dicha la última palabra. "El límite es Milei y Rovira, no lo duden", afirmó meses atrás el dirigente peronista.

La gran incógnita es qué hará Carlos Rovira, hoy diputado raso en la Legislatura provincial. Rovira jubiló el histórico Frente Renovador de la Concordia Social y lanzó Encuentro Misionero, un espacio con ínfulas centro izquierdistas con el que buscó refrescar sus añejadas estructuras. Sin embargo, la jugada no fue auspiciosa, ya que el grueso de las figuras, incluyendo al gobernador, optaron por despegarse.

El ingeniero ya avisó que no será candidato a ningún cargo. Algunas voces locales señalan que pretende una salida ordenada tras más de dos décadas digitando la política misionera.