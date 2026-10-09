Tucumán: sin La Libertad Avanza, la oposición dio el primer paso hacia un frente contra el peronismo

Dirigentes del PRO, la UCR, Fuerza Republicana, CREO y otros espacios se reunieron para explorar una alianza de cara a los comicios del 9 de mayo. Los libertarios rechazaron la convocatoria. La primera medida conjunta será un planteo ante la Corte Suprema contra una nueva candidatura de Osvaldo Jaldo.

Foto de familia de parte de la oposición tucumana luego del primer encuentro para constituir una alianza que enfrente al peronismo.

A siete meses de las elecciones provinciales, una parte de la oposición tucumana decidió dejar atrás años de desencuentros y sentarse a conversar sobre una alternativa común al peronismo . El encuentro se realizó esta semana en un hotel del centro de San Miguel de Tucumán, por iniciativa del PRO que preside el concejal de Tafí Viejo Benjamín Terraf .

Alrededor de la mesa estuvieron el presidente de la UCR provincial, Luis "Lucho" Argañaraz ; el titular de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi ; el diputado nacional y exintendente de Yerba Buena Mariano Campero , hombre de confianza de la senadora nacional Patricia Bullrich ; el líder de CREO, Sebastián Murga ; el presidente de Cambia Tucumán, Manuel Courel ; y el legislador Walter Berarducci , quien aclaró haber asistido por su cuenta. La silla de La Libertad Avanza quedó vacía.

Los convocantes se cuidaron de no presentar la reunión como el nacimiento formal de una alianza. El exlegislador provincial Alberto Colombres Garmendia, referente del PRO, la definió como un punto de partida para conocerse y ordenar prioridades, y aclaró que por ahora no existe ningún acuerdo electoral.

Según los asistentes, de acuerdo a consultas de Ámbito , el diálogo giró en torno a educación, salud, producción, infraestructura y calidad institucional, y se propuso trabajar en tres planos: una agenda inmediata, otra de mediano plazo y una estrategia electoral para 2027. El grupo volverá a reunirse dentro de dos semanas con la intención de sumar a otras fuerzas. Se adelantó que LLA será invitada, una vez más.

El resultado más concreto del encuentro no tuvo que ver con candidaturas sino con los tribunales, porque Cambia Tucumán presentó un escrito en el que trabaja desde hace meses. Se trata de una acción declarativa para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el alcance del artículo 90 de la Constitución provincial, que regula cuántas veces pueden sucederse en el cargo el gobernador y el vicegobernador.

El objetivo es que el máximo tribunal determine si Jaldo puede volver a postularse, dado que fue vicegobernador durante los dos mandatos de Juan Manzur, entre 2015 y 2023, antes de llegar a la gobernación. Los impulsores toman como referencia los fallos con los que la Corte nacional frenó reelecciones en otras provincias. Manuel Courel, también legislador provincial, insistió en que el planteo no apunta contra la figura del gobernador, sino contra la interpretación que la Justicia tucumana hizo de esa cláusula.

El documento circulará entre los partidos para que cada uno lo apruebe en sus órganos internos, de modo que la presentación tenga respaldo institucional y no aparezca como una iniciativa personal. Bussi y Argañaraz anticiparon estar de acuerdo.

LA OPOSICIÓN DIO UN 1° PASO: SENTARSE A DIALOGAR



Nos encontramos referentes de distintos partidos de la oposición p/intercambiar opiniones, compartir diagnósticos y empezar a construir soluciones. El diálogo es el 1° paso para ofrecerles a los tucumanos una alternativa sólida + pic.twitter.com/TZ9SAtr7pc — Ricardo Bussi (@ricardobussi) October 8, 2026

Las posiciones de cada uno

Bussi, referente de Fuerza Republicana, se mostró conforme con haber sido incluido, después de quedar afuera de mesas opositoras anteriores y prefirió no reabrir viejas diferencias. Campero fue el único que dejó en claro su aspiración de ser gobernador, aunque reconoció que el camino es largo y pidió reglas claras para competir dentro del espacio.

Murga, que llegó cuando la reunión ya estaba en marcha, respaldó la idea de una construcción amplia que no deje a nadie excluido y evitó entrar en la polémica sobre el supuesto reparto de lugares. Berarducci, en tanto, pidió poner el foco en los que aceptaron la invitación y no en las ausencias, y remarcó que el espacio sigue abierto.

El portazo

La reunión se concretó con el rechazo que La Libertad Avanza que lo hizo público días antes. En un comunicado, el partido que conduce Catalán, miembro del Directorio de YPF, sostuvo que la convocatoria buscaba en el fondo distribuir candidaturas y que cualquier entendimiento debía partir de un programa de gobierno.

Los libertarios recordaron que en las últimas cuatro décadas Tucumán vio armarse y desarmarse acuerdos opositores que, a su juicio, terminaron dividiendo el voto y beneficiando al oficialismo. Aseguraron, además, que recibirán a quien quiera sumarse, sin importar su origen, siempre que acompañe sin condiciones el proyecto del presidente Javier Milei.

Lisandro Catalán será el candidato a gobernador de La Libertad Avanza en Tucumán.

La convocatoria también dejó al descubierto diferencias en el PRO. Pocas horas después del encuentro, dirigentes del partido difundieron un comunicado en el que se desmarcaron de la iniciativa de sus autoridades y ratificaron su apoyo a la candidatura de Catalán a gobernador.

Entre los firmantes figuran los concejales Álvaro Apud (Yerba Buena), Agustín Isa (Concepción) y Juan García (Las Talitas). Para ese sector, el resultado de las legislativas de 2025 convirtió a los libertarios en el eje de la oposición y volver a alianzas con los partidos tradicionales sería repetir una fórmula que ya fracasó.

El regreso

La presencia de Sebastián Murga sorprendió porque CREO, el partido que nació al calor de la Sociedad Rural de Tucumán, había cerrado un acuerdo con La Libertad Avanza pero la relación se deterioró en los últimos mese. Sus principales referentes no asistieron a la presentación del plan de gobierno de Catalán y Murga marcó en público el distanciamiento al afirmar que su fuerza es un partido provincial con tiempos y decisiones propias. El quiebre se terminó de hacer visible cuando se conoció que Catalán había excluido Murga y a la exdiputada nacional Paula Omodeo del grupo de Whastapp que compartían.

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó en julio el decreto que fijó las elecciones provinciales para el 9 de mayo, lejos de los comicios nacionales de octubre. Ese día se renovarán 347 cargos: gobernador y vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y los 93 delegados comunales. Por primera vez regirá en la provincia la ley de Ficha Limpia y el plazo para inscribir alianzas vencería hacia marzo.