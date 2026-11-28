Seis alcaldes de la Costa Atlántica, las sierras y la laguna prevén un verano de escapadas cortas y bolsillos ajustados, con Brasil como competidor y sin una herramienta nacional como el PreViaje. Acordaron con los privados precios congelados o con tope, promociones y agenda gratuita.

Las reservas no se mueven como antes, las estadías se achican y el turista llega con la calculadora en la mano. Así describieron la previa del verano seis intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires consultados por Ámbito , que anticiparon una temporada de escapadas cortas, decisiones de último momento y gasto en baja. Los más optimistas esperan repetir los números del año pasado, otros sostienen que “será peor” que la temporada estival 2026.

Desde Villa Gesell hasta Tornquist , pasando por Miramar , el Partido de La Costa , Mar Chiquita y Chascomús , los jefes comunales apuntaron contra el modelo económico del Gobierno nacional y contra la competencia de un Brasil abaratado por la devaluación del real. Cinco de los seis recordaron el PreViaje como ejemplo de lo que hoy falta : una herramienta nacional que estimule el turismo interno. En Miramar, además, todavía se siente el cierre de los hoteles de Chapadmalal.

En paralelo, mostraron lo que arman con hoteleros, gastronómicos y comerciantes para no perder la temporada. En La Costa, los prestadores se comprometieron a que las subas no superen el 10% o 15%. En Tornquist, muchos congelaron precios y se sumaron a una chequera de descuentos, y en Mar Chiquita apostaron a corredores gastronómicos. En todos los distritos hay agenda gratuita. No es un tema menor para economías que dependen del verano: solo en La Costa, la temporada mueve entre 30 y 32 mil puestos de trabajo.

El último termómetro fue el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , viajaron 1.410.000 turistas en todo el país, un 17,4% menos que en el mismo feriado de 2025, aunque aquel tuvo cuatro días y este, tres. El gasto total fue de $332.557 millones, una caída real del 30,3% , con una estadía promedio de dos días y un desembolso diario por persona de $118.770, un 3,1% menos que un año atrás descontada la inflación.

En una asamblea del Consejo Provincial de Turismo (CoProTur) en Barker, ante autoridades de 36 municipios y del sector privado, la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez , definió al turismo como "una de las actividades más golpeadas entre desregulaciones, tipo de cambio favorable para el turismo emisivo y la caída brutal del poder adquisitivo". Para enfrentar ese escenario anunció paquetes especiales en Provincia Compras y el programa Adelantate al Verano, con cuotas sin interés y reintegros junto al Banco Provincia.

Villa Gesell: “Va a ser igual o peor”

Con 45 mil habitantes estables, Villa Gesell recibe en una buena temporada unos 200 mil turistas, y hasta 220 mil cuando el verano es muy bueno. En esos años la mano de obra local no alcanza y llegan trabajadores de otros puntos a sumarse a la gastronomía y los servicios. Este año no se espera ese escenario.

“Está tranquilo. Hay reservas, pero viene muy tranquilo”, resumió el intendente Gustavo Barrera, que fue el más crudo de los consultados: “Va a ser igual o peor que la temporada del año pasado”. Según detalló, los fines de semana largos de todo el año ya mostraron menos consumo, estadías más cortas y menor ocupación. “En Gesell hubo movimiento, vino gente, pero no llega a revertir la situación que estamos atravesando y que es caótica”, sostuvo. Contó además que la última Chocogesell, la fiesta del chocolate del fin de semana largo de octubre, también tuvo números en baja.

El jefe comunal vinculó el cambio en el perfil del turista, que ahora llega por uno o dos días, con el endeudamiento de las familias y el cierre de fábricas y pymes. “Hay 50% de familias endeudadas con créditos o con tarjetas para comprar comida y pagar servicios. Eso es un empresario menos que viene a Mar de las Pampas y cinco trabajadores menos que vienen a Gesell”, graficó. Para mostrar el peso de los costos, dio un ejemplo: el dueño de una heladería le contó que paga 3,5 millones de pesos por mes de luz. “Ya arrancás abajo”, expuso.

“Ya están al límite. Según el segmento, pero están al límite”, respondió sobre los prestadores, y anticipó una temporada en la que se va a trabajar “con poco margen de ganancia”. Para Barrera, el problema de fondo excede al distrito: “El país está muy mal y el tipo de cambio nos complica”.

Hay comercios que todavía no abrieron y que están esperando a ver qué hacen, “cuando en otras épocas tenían abierto todo el año”, advirtió. Aun así, el intendente aseguró que se preparan “con muchas ganas y optimismo” e invitó a visitar “una ciudad hospitalaria, familiar, repleta de atractivos”. El municipio cuenta con su grilla de actividades, los paradores del programa provincial Recreo, el Enduro del Verano y el carnaval.

Para el intendente, la lógica de esta temporada será otra: la gente “mirará cuánta plata tiene, mirará el pronóstico del tiempo, calculará para cuánto combustible le alcanza y para cuántas noches de hotel”. Y lo resumió en una frase: “La gente necesita un respiro, una escapadita, cambiar de aire, pero el bolsillo no da”.

Sobre Brasil, Barrera no se hizo ilusiones. “No podemos competir con Brasil. Acá sacás costos y no podés”, dijo. Igual esgrimió argumentos para la familia que duda: playas hermosas, buena gastronomía y una cercanía que evita el avión. “Para estadías cortas es mejor porque no perdés dos días de tiempo viajando”, explicó. Enseguida admitió el límite: “La desventaja es que la gente no tiene plata”.

Como herramienta, recordó el PreViaje: “Con el programa PreViaje teníamos 95% de ocupación en temporada. Ganaban todos”. A su entender, el Estado recuperaba lo que aportaba por IVA. Con la Provincia hay trabajo conjunto, aunque con techo: más allá de las promociones del Banco Provincia y Cuenta DNI, algunos espectáculos del Instituto Cultural y los paradores de Recreo, “no hay mucho más que puedan hacer”. El intendente hizo su propia cuenta: en el AMBA, su radio de influencia, hay 7 millones de habitantes. “Vamos a recibir turistas, pero no los suficientes que hace falta para recuperar lo que perdimos”, cerró.

Miramar: el turismo social que se fue con Chapadmalal

General Alvarado, cuya cabecera es Miramar, construyó su perfil sobre un turismo familiar y accesible, que Sebastián Ianantuony describió como una propuesta donde la familia de clase media “puede maximizar el presupuesto” de sus vacaciones.

Para el intendente, los fines de semana largos anticipan lo que vendrá. Con la excepción de los feriados por la visita del papa León XIV, que llevaron la ocupación al 80%, el fin de semana largo de octubre por el Día de la Diversidad Cultural “no fue de la satisfacción de los prestadores” y quedó muy por debajo de la meta estimada. El de noviembre cerró en torno al 60%. Con esos números, anticipó una temporada similar a la anterior.

El problema, explicó, no está tanto en los porcentajes de ocupación hotelera como en el gasto, que “se contrajo muchísimo” el verano pasado. Recordó que en la pospandemia se alcanzó el 95% de ocupación durante enero y febrero. Hoy los registros altos aparecen, sobre todo, los fines de semana, y la estadía promedio pasó de 15 días a 12 y ahora a tres o cuatro. “Cambió el perfil turístico a la escapada”, resumió. Además, se mostró preocupado por la falta de previsibilidad: antes las consultas para enero arrancaban en julio y en octubre muchas familias ya reservaban casa y balneario. “Hay preocupación del sector turístico porque no se están moviendo las consultas como estábamos acostumbrados”, advirtió.

El tipo de cambio, admitió, volverá a ser determinante en la elección de destinos, como ya ocurrió la temporada pasada. Pero el intendente sumó una variable que podría jugar a favor de la costa: el clima. Según su análisis, un fenómeno de El Niño severo tendría su epicentro en el sur de Brasil, mientras que la mayor parte de la Costa Atlántica quedaría fuera de la zona más afectada. Eso podría inclinar hacia los balnearios bonaerenses a quienes pensaban viajar en auto al sur brasileño, aunque el público que vuela a Río o al norte de Brasil probablemente mantenga su elección.

Imagen: Turismo Miramar/Facebook

Ianantuony aseveró que “Miramar siempre se caracterizó por su propuesta turística accesible y familiar con excelente calidad” y añadió que la ciudad también busca un nuevo turismo, de mayor poder adquisitivo, vinculado al crecimiento de Chapadmalal, lo que empujó una renovación de la oferta gastronómica. Luego, contó que a fines del verano pasado los hoteleros le explicaron que sostuvieron la ocupación de enero manteniendo precios a costa de su rentabilidad, una estrategia que, a su entender, no podrán repetir.

Indicó que desde el municipio organizan eventos deportivos y culturales junto a la Provincia y a las cámaras empresarias que representan a los prestadores privados “en un contexto de bajo presupuesto”. También arrancaron las obras del frente marítimo y destacó que mientras los privados refaccionan sus balnearios, la comuna construye bajadas públicas, luminarias y baños.

El jefe comunal criticó la política turística del Gobierno nacional, agregó que “las variables macroeconómicas desfavorecen al turismo doméstico y propician el turismo emisivo”, por lo que “es muy difícil encontrar puntos de contacto o herramientas para favorecer al sector como fue el Previaje en su momento, que fomentaba el turismo en temporada baja”.

Ianantuony llevó ese reclamo al Congreso. A fines de septiembre expuso ante la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados junto a Barrera, Wischnivetzky y la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, que pronosticó una “temporada lamentable”. Según contó, es “muy difícil encontrar sintonía” con un Gobierno cuyos representantes no dimensionan que más del 50% de lo que mueve el turismo como industria se juega en el verano de la Costa Atlántica.

El reclamo más fuerte del intendente apunta a los hoteles de la Unidad Turística Chapadmalal. “Estamos padeciendo como villa balnearia la falta de los 100.000 turistas que visitaban los hoteles de Chapadmalal”, afirmó, y acusóGobierno al de Javier Milei de “haber abandonado la política de turismo social”. Advirtió por los trabajadores que se desempeñaban allí “desde hace muchísimo tiempo” y cuestionó que avance un llamado a concesión para propuestas que “nada tienen que ver con el espíritu original” y sí con la explotación de un turismo de alto valor agregado. Los hoteles fueron cerrados este año, el personal pasó a disponibilidad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) lanzó en octubre un concurso para concesionar seis de ellos por 30 años. “No vamos a tener como unidad receptora de turismo doméstico a los hoteles de Chapadmalal, que tanto le aportaban al turismo de Miramar”, lamentó.

La Costa: el destino para todos los bolsillos

El Partido de La Costa reúne una docena de balnearios: Santa Teresita, Las Toninas, Mar del Tuyú, Mar de Ajó, San Bernardo, La Lucila, Aguas Verdes, Costa del Este, Costa Esmeralda, Costa Azul, Pinar del Río y Nueva Atlantis. Su intendente, Juan de Jesús, lo definió como un municipio de clase media y media alta, aunque “con localidades y condiciones comerciales para todo público”. La temporada mueve allí entre 30 y 32 mil puestos de trabajo en gastronomía, boliches, balnearios, hoteles y comercios, y el verano pasado hubo 8 mil puestos menos que en 2023. “Desde que llegó Milei la cosa está complicada”, afirmó, y agregó: “El ajuste atravesó todas las cuestiones”.

El impacto va más allá de la playa. “Los comerciantes, si están bien, invierten, se amplían y modernizan, compran insumos”, explicó De Jesús, para quien el turismo es lo que le da vida al comercio local. El problema está en el bolsillo de quien tiene que viajar: “La gente no puede ahorrar como antes para vacacionar, arreglar la casa o pagar los estudios de los hijos”, subrayó. Recordó que “los argentinos siempre ahorramos y fuimos previsores”, pero hoy “la gente no llega a fin de mes” y se hace “difícil pensar en vacaciones”. A eso se suma el clima, que en los destinos de sol y playa decide más de una escapada. “Un día de lluvia con cuatro chicos es difícil de sostener desde el bolsillo”, graficó.

Las consultas, según los prestadores, llegan en la misma proporción que otros años, y el municipio anticipó una concurrencia similar a la del verano pasado, aunque con muchas decisiones tomadas a último momento. La clave, dijo De Jesús, está en el acuerdo con el sector privado: los prestadores se comprometieron a que las subas no superen el 10% o 15% respecto de la temporada anterior, y los transportistas también. Habrá promociones de “vení cuatro noches y pagás tres” y beneficios cruzados: quien se aloje en un hotel podrá recibir una carpa en un balneario o una entrada a alguno de los nueve parques temáticos del distrito, entre circenses, marítimos y de juegos.

“Los prestadores tienen costos altos, pero entienden que es mejor sostener el lugar a que el turista no venga y cambie de destino”, analizó. Según el intendente, el destino optó por una rentabilidad “lo más ajustada posible” para ponerse del lado del visitante: “No queremos perjudicar al turista que viene”.

El municipio también pone recursos propios para mejorar la oferta. Auspicia, subsidia y otorga exenciones impositivas a hoteles y departamentos que mejoran su atención, incorporan tecnología o renuevan electrodomésticos.

El jefe comunal espera estadías más cortas pero repetidas: dos o tres escapadas a lo largo del verano, con el inicio de clases en marzo como aliado. La agenda gratuita incluye eventos deportivos y culturales en calles, plazas y playas, teatros municipales, coros y orquestas. La Fiesta del Alfajor de enero, que podría repetirse en febrero, reúne un polo alfajorero con marcas locales y gustos poco habituales, como pistacho o semilla de pino, además de números musicales, degustaciones y regalos. “Es muy divertido. Los invito a todos a venir”, dijo.

Frente a Brasil, De Jesús hizo la cuenta: con un dólar se compran seis reales y con 268 pesos, un real. “En términos económicos hay un favoritismo alrededor de Brasil”, reconoció. Del otro lado de la balanza puso la distancia, el transporte más complicado y la salud: “Nuestro sistema de salud gratuito es muy bueno; si estás fuera del país no siempre es así”.

Sumó los 627 guardavidas del distrito, las motos de agua y lanchas que recorren la costa, las cuatro ambulancias 4x4 que circulan por los médanos, los controles de bromatología a los vendedores ambulantes y una gastronomía que definió como “de primera”. “Frente al favor económico, mejor no tener dolor de cabeza”, sintetizó.

De Jesús reclamó que el turismo sea una política central de promoción porque aporta muchísimo al PBI, y dio un dato del desequilibrio: en la temporada 2026 llegaron 3 millones de turistas extranjeros a la Argentina, pero 7,2 millones de argentinos viajaron al exterior. Por eso pidió que la Secretaría de Turismo de la Nación “promocione el turismo local y no los cielos abiertos”. “El turismo es el perdedor de este modelo económico, junto con la construcción y el resto de la industria”, sostuvo.

“La economía argentina necesita del turismo interno”, insistió y apuntó contra un modelo que, a su entender, “favorece a grandes monopolios internacionales, vende territorio, favorece a las tecnocracias y nos ahoga a nosotros”. “En este modelo, la flecha está dirigida hacia afuera en vez de proteger la industria nacional, el comercio y las economías locales”, disparó. Y defendió el sentido de la temporada: “Nuestras playas son para disfrutar, para descansar, para que cualquier argentino de cualquier recurso económico pueda venir”.

Mar Chiquita: corredores gastronómicos para retener al visitante

“Algo que no se consigue en otro lugar es la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza”, definió el intendente Walter Wischnivetzky al hablar del diferencial de Mar Chiquita. Para la primera quincena de enero, la proyección ronda el 50% de ocupación, después del 63% registrado en el fin de semana largo de noviembre. Para las fiestas, Año Nuevo viene mejor que Navidad. La estadía típica es de cuatro noches, de jueves a domingo, aunque el verano 2026 tuvo un promedio de siete. El jefe comunal proyectó porcentajes similares a los del año pasado gracias a la fidelidad de los visitantes con hoteles y balnearios.

El perfil del turista, admitió, cambió después de la pandemia: hoy llega “más interiorizado” sobre las actividades del distrito, y las escapadas de fin de semana largo son las que “dan un respiro al sector hotelero y gastronómico”. Con todo, advirtió: “Si las familias se ven saturadas con los gastos de subsistencia, lo primero que se resignan son las vacaciones”. Y razonó: “Las vacaciones no se deben convertir en un privilegio de pocos. Las vacaciones son un derecho”.

“Trabajamos articuladamente con el sector privado, fue un año muy difícil de sostener”, contó, y explicó que implementaron “propuestas colaborativas desde una mirada integral”. La más visible fue darles identidad a los corredores gastronómicos: Reserva Gastronómica, con cocina de autor en Barrio Forestal Atlántida; Kilómetro Gastronómico, una propuesta urbana y nocturna en Santa Clara del Mar y Camet Norte; y Saboreando Caminos, con cocina rural y de bodegón en La Caleta, Mar de Cobo y Balneario Parque Mar Chiquita. A eso se suman las fiestas de la pesca, los alfajores y el cordero, circuitos guiados gratuitos de flora y fauna y las rutas autoguiadas Sabores Mar y Campo.

El objetivo, según el intendente, es “generar demanda hotelera y derrame en la economía local”. “Nada de esto sería posible sin el esfuerzo de los prestadores”, reconoció.

Desde los primeros días de enero arrancan las Fiestas Populares, que diversifican la oferta y suman un amplio público de excursionistas. Ese movimiento eleva la ocupación y el consumo, con impacto directo en los vecinos que tienen emprendimientos gastronómicos, en los comercios y en los artesanos.

Wischnivetzky tampoco endulzó el panorama: “Sería poco serio decir que todo va de maravilla; sostener tarifas hoy es un esfuerzo enorme”. Los prestadores, dijo, ya están al límite. “El turismo es un motor económico, pero también un hecho social, y depende de que las familias lleguen a fin de mes y puedan realizar una escapada de cercanía”, sostuvo. Y admitió que “duele firmar bajas de familias comerciantes que apostaron a tener trayectoria”. El municipio acerca líneas de financiamiento a través de la Agencia de Desarrollo Local, “pero aun así, no es suficiente”.

Frente a Brasil, planteó que la respuesta “no es competir solo por precio, sino por experiencia: naturaleza, gastronomía y trato cercano”. “No hay que pensar que sale más barato, sino pensar qué me quiero llevar de esa experiencia con quienes elegí viajar”, propuso. También advirtió que los destinos de sol y playa deben prepararse para eventos climáticos extremos como El Niño.

A la familia que duda le recomendó consultar a las informantes turísticas del distrito y le aseguró que la gastronomía local “tiene identidad propia y una calidad que sorprende”. Para convencerla dejó dos frases: “El mar nos abraza de la misma forma, pero el acento siempre es y será argentino” y recalcó: “Cada peso invertido en Mar Chiquita se transforma en un recuerdo que invita a volver en cualquier estación”.

Al Gobierno nacional le pidió estímulo a la demanda interna, promoción federal del turismo y líneas de financiamiento para prestadores, aunque dejó un reclamo más amplio: “Que escuchen al pueblo argentino”. Del PreViaje destacó que “generó un círculo virtuoso con el sector privado”. Manifestó que, con la Provincia, en cambio, la articulación es “constante”: valoró las acciones promocionales, el programa Recreo, el apoyo a las Fiestas Populares y las capacitaciones.

Chascomús: más visitantes, menos noches

A diferencia de los destinos de playa, Chascomús juega con la cercanía al AMBA y a La Plata. El verano pasado recibió más de 172.000 visitantes, un 53,3% más que el anterior, pero con una ocupación promedio del 47,5% y estadías de unas dos noches. “Tuvimos más personas visitando la ciudad, pero eso no necesariamente se tradujo en un crecimiento proporcional de las noches de alojamiento ni del consumo”, explicó el intendente Javier Gastón. En los últimos fines de semana largos con buen clima, la ocupación llegó al 90% o 95%.

Para este verano, Gastón proyectó un turista “mucho más cauteloso, que compara precios, evalúa alternativas” y decide con menos anticipación. Por eso advirtió que las reservas actuales “no son necesariamente un indicador definitivo” de lo que pasará en enero y febrero. “Se reducen los días de vacaciones, se ajustan los gastos y se priorizan determinadas experiencias”, describió, y aseveró que espera “mucha dinámica de escapadas, fines de semana y decisiones de último momento”.

La meta es convertir al veraneante que llega desde el sur del conurbano, CABA o La Plata en un turista que se quede. Un visitante por el día “genera movimiento en la gastronomía, en los comercios, en las actividades recreativas”, sintetizó, “pero su impacto económico no es el mismo que el de un turista que se aloja dos, tres o cuatro noches”. “No queremos que Chascomús sea solamente un lugar al que se viene a pasar el día”, dijo. Y fijó el objetivo: “El desafío de esta temporada no es solamente que venga gente, sino que quienes nos visiten encuentren motivos para quedarse, consumir y volver”.

Sobre la competencia con Brasil fue más cauto que sus pares: “No sería responsable atribuirle a una variable cambiaria un comportamiento que todavía estamos monitoreando”. Para el intendente, la pelea va más allá del destino: “La competencia hoy no es solamente entre destinos. También es entre posibilidades de consumo, y eso nos obliga a ser creativos, a trabajar junto al sector privado”. A la familia que duda le ofreció naturaleza, laguna, historia, gastronomía, cultura y “la posibilidad de disfrutar sin necesidad de recorrer grandes distancias”.

Al Estado local, según Gastón, le toca garantizar servicios, espacios públicos, seguridad y mantenimiento. En ese trabajo entran el operativo de seguridad acuática y la preparación de los espacios de la laguna. “El municipio puede promocionar, generar actividades y poner en valor los espacios, pero la experiencia turística se completa con los servicios que ofrece nuestra comunidad”, señaló.

En la agenda del verano se destacan el Festival Federal de Orquestas Infantiles y Juveniles, y el Carnaval Infantil. El municipio lanzó además una nueva web institucional con un espacio para centralizar la oferta turística y prepara la apertura de la Casa de Raúl Alfonsín, que el intendente definió como “una oportunidad enorme” y que se sumará al circuito “Chascomús, Km 0 de la Democracia”. “El patrimonio también es un producto turístico”, resumió. Gastón remarcó la necesidad de administrar los recursos “con responsabilidad”, porque “no siempre la respuesta es organizar un evento de gran presupuesto”.

Sobre los precios, el intendente evitó generalizar, aunque reconoció que hay sectores con márgenes muy ajustados. “Los costos de servicios, mantenimiento, insumos, salarios y funcionamiento han tenido un impacto importante, mientras que el consumo está retraído”, detalló. En lugar de bajas indiscriminadas, propuso promociones, paquetes, descuentos por estadías largas y beneficios en determinados días, con un objetivo: “lograr una relación precio-calidad competitiva”. “No podemos pretender que los prestadores absorban solos las consecuencias de una situación económica que afecta a todo el sector”, agregó. Tampoco quiso arriesgar una cifra de empleo en riesgo sin respaldo estadístico, pero admitió que el cierre de comercios es una señal “de una economía que no está funcionando con la dinámica que necesitamos”.

“El turismo no es una actividad superflua”, advirtió. “Es una actividad económica que genera empleo, moviliza miles de pequeñas y medianas empresas, dinamiza economías regionales”.

A Nación le propuso un programa de incentivo al turismo interno con financiación de viajes en cuotas, beneficios focalizados y prestadores registrados, “que permita estimular la demanda sin trasladar todo el costo al sector privado”. El PreViaje, recordó, demostró que “puede generar movimiento y anticipación”, aunque hoy hacen falta instrumentos pensados para familias que necesitan financiación. También pidió políticas para acompañar a las empresas turísticas, “particularmente a las pequeñas”, para sostener el empleo y afrontar costos. Y cerró con su crítica más dura: “No podemos pedirle al sector que compita con destinos internacionales en un escenario en el que las condiciones económicas favorecen cada vez más la salida de argentinos al exterior, sin herramientas que fortalezcan el turismo nacional”.

Tornquist: “Verano en la Comarca” y precios congelados

En el sudoeste bonaerense, la Comarca de Sierras de la Ventana también notó que las reservas vienen más lentas. Según la intendenta Estefanía Bordoni, la tendencia empezó el verano pasado y se profundizó en las vacaciones de invierno. “La situación económica del país es compleja y el poder adquisitivo de las familias está muy ajustado, lo que hace que la decisión de viajar se postergue hasta último momento”, reflexionó. Por eso, anticipó, trabajarán “con la demanda espontánea y de último minuto, más que con la reserva anticipada que se trabajaba hace unos años”.

Hoy, describió, llega un turista “mucho más racional con su presupuesto”, que “planifica sobre la marcha”, hace escapadas de dos o tres noches o viene por el día desde Bahía Blanca y la región. Busca naturaleza y senderismo, cuida el gasto en gastronomía y extras y muchas veces opta por “proveerse en comercios locales y disfrutar de nuestros espacios públicos”. “Es muy probable que no repitamos los mismos niveles históricos de estadías largas”, reconoció la jefa comunal, que anticipó un gasto “más cuidado y selectivo”. Aun así, confió en que la Comarca “siga siendo una opción muy elegida por su cercanía y tranquilidad”.

Para ella, la devaluación del real se siente. El tipo de cambio hace que vacacionar en Brasil resulte “muy competitivo para un segmento de clase media con capacidad de ahorro”, y familias que antes pasaban diez o quince días en destinos argentinos hoy evalúan cruzar la frontera. A ellas Bordoni les pidió que pongan en la balanza “no sólo el costo, sino también la cercanía, la seguridad, la tranquilidad y la calidad de la experiencia”. Llegar a la Comarca “no implica traslados interminables”, y es un destino “seguro para los chicos”, con sierra, arroyos, senderismo, historia y gastronomía regional, y con “una calidez humana que hace que quien viene se sienta como en casa”. “Ofrecemos propuestas adaptadas a todos los bolsillos para que puedan disfrutar sin desarmar su economía familiar”, prometió.

“En momentos difíciles el Estado local tiene que estar al lado del sector privado, articulando y generando herramientas concretas”, planteó. Con esa idea, el municipio relanzó “Verano en la Comarca”, un programa trabajado “codo a codo” con prestadores, comerciantes y gastronómicos para “incentivar las reservas y movilizar el consumo interno”. Quienes se alojen en establecimientos adheridos acceden a tarifas promocionales según la cantidad de noches y reciben una chequera de descuentos en gastronomía, excursiones, productos regionales y comercios. Hay además una agenda gratuita en Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Tornquist, Saldungaray y Villa Serrana La Gruta, y un trabajo de promoción digital y presencia en ferias para sostener la visibilidad del destino todo el año.

“Durante todo el año tuvieron que absorber incrementos muy fuertes en insumos, mantenimiento y costos laborales”, contó Bordoni sobre los prestadores, que hoy están “prácticamente al límite de su rentabilidad”. Igual, destacó que “el sector privado de Tornquist demostró una gran madurez y compromiso”: muchos eligieron congelar precios y resignar margen para priorizar el volumen de trabajo y “sostener sus estructuras abiertas”.

Del turismo dependen “cientos de familias de Tornquist”, desde quienes trabajan en hotelería, cabañas, gastronomía y comercios hasta guías, artesanos, transportistas y trabajadores de mantenimiento y construcción. Por ahora no hubo cierres masivos. Lo que preocupa es el empleo temporario que suele sumarse en enero y febrero. “Nuestro foco está puesto en sostener el flujo de visitantes para cuidar cada puesto de trabajo”, aseguró.

Con la Provincia el trabajo es permanente, a través de la Subsecretaría de Turismo, el Ministerio de Producción, las mesas regionales y el COPROTUR. La intendenta destacó los reintegros de Cuenta DNI como “un aliado clave” para comerciantes y prestadores. “El trabajo conjunto entre Municipio, Provincia y sector privado es indispensable para atravesar este momento”, afirmó.

A la administración de Milei le pidió medidas “que alivien tanto al que viaja como al que produce servicios turísticos”. Entre ellas, cuotas sin interés “reales” para alojamiento, gastronomía y transporte, y un alivio fiscal y tarifario para las pymes turísticas, que hoy pierden competitividad frente al exterior. Especificó que el PreViaje tenía un “doble impacto”: incentivaba la demanda y “fomentaba la formalización del sector”. Un programa similar, focalizado en temporadas medias y bajas o en destinos de cercanía, “sería de gran ayuda”, opinó. Si no es con ese formato, propuso “reintegros, beneficios impositivos o créditos blandos con la banca pública”. Y advirtió: “Dejar al turismo librado únicamente a las reglas del mercado en este contexto pone en desventaja a las economías regionales”.