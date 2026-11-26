El Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA) autorizó un préstamo de u$s60 millones para Río Negro destinados al mantenimiento y puesta punto de las rutas 22 y 151, cedidas meses atrás a la provincia por parte del Gobierno nacional.
Río Negro: destraban fondos por u$s60 millones para las rutas 22 y 151
Se trata de un préstamo del FONPLATA para el mantenimiento de esas dos arterias clave para Vaca Muerta. Nación acordó el traspaso a la provincia a fines de agosto.
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“Tenemos un rumbo claro, pensamos en el futuro. Nos hicimos cargo de las rutas, asumimos el desafío y conseguimos el financiamiento para ejecutar las obras que nunca se hicieron”, celebró el gobernador Alberto Weretilneck tras conocerse la noticia.
El FONPLATA habilitó un préstamo por u$s60 millones
El préstamo fue gestionado por la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), dependiente del Ministerio de Hacienda, en articulación con Vialidad Rionegrina y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. A la par, la provincia también trabajó con el Ministerio de Economía de la Nación para priorizar la iniciativa y gestionar la garantía soberana.
La formulación del programa incluyó una misión técnica de FONPLATA que recorrió distintos sectores de las rutas en septiembre y evaluó las intervenciones propuestas. La aprobación se anunció tras la última sesión anual del Directorio Ejecutivo, realizada en Asunción, Paraguay.
El programa prevé rehabilitación vial, repavimentación, reparación de calzadas, adecuación de banquinas y señalización, además de la continuidad de obras inconclusas. También incluye el fortalecimiento de las capacidades técnicas de Vialidad Rionegrina y estudios de preinversión para planificar nuevas intervenciones y sostener la recuperación de estos corredores en el mediano y largo plazo.
El financiamiento complementará las obras de emergencia que Río Negro puso en marcha en tres tramos de ambas rutas, con contratos por más de $9.992 millones. Así, la Provincia atiende los sectores más urgentes y prepara una recuperación de mayor escala para mejorar la seguridad vial, la circulación cotidiana y el traslado de la producción.
La Ruta Nacional 22 conecta las zonas productivas del Alto Valle con centros de empaque, mercados y puertos de exportación. La Ruta Nacional 151 vincula el norte provincial con la Cuenca Neuquina y sostiene un tránsito cada vez más importante para la logística energética.
A fines de agosto, tras múltiples reclamos, el Gobierno oficializó el traspaso a Río Negro de las rutas nacionales 151 y 22, dos arterias.
El acuerdo se selló en una reunión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron en la Casa Rosada con el gobernador Alberto Weretilneck y otros funcionarios provinciales y nacionales.
El convenio establece un marco para que Río Negro asuma la gestión integral de aproximadamente 508 kilómetros de las RN 22 y 151, incluyendo obras, conservación, mantenimiento, servicios al usuario y control operativo. La transferencia no será automática: se concretará tramo por tramo mediante convenios específicos.
La provincia financiará las intervenciones y definirá su plan de obras, mientras que Vialidad Nacional conservará la jurisdicción nacional y la supervisión técnica. El acuerdo también establece un mecanismo para resolver las obras y los contratos nacionales actualmente en curso y contempla una eventual concesión mediante el cobro de peajes, en el marco del Decreto 253/2026.