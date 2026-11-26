Se trata de un préstamo del FONPLATA para el mantenimiento de esas dos arterias clave para Vaca Muerta. Nación acordó el traspaso a la provincia a fines de agosto.

Las rutas 22 y 151 son clave para la producción de Vaca Muerta.

El Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA) autorizó un préstamo de u $s60 millones para Río Negro destinados al mantenimiento y puesta punto de las rutas 22 y 151, cedidas meses atrás a la provincia por parte del Gobierno nacional.

“Tenemos un rumbo claro, pensamos en el futuro. Nos hicimos cargo de las rutas, asumimos el desafío y conseguimos el financiamiento para ejecutar las obras que nunca se hicieron”, celebró el gobernador Alberto Weretilneck tras conocerse la noticia.

El préstamo fue gestionado por la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), dependiente del Ministerio de Hacienda, en articulación con Vialidad Rionegrina y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. A la par, la provincia también trabajó con el Ministerio de Economía de la Nación para priorizar la iniciativa y gestionar la garantía soberana.

La formulación del programa incluyó una misión técnica de FONPLATA que recorrió distintos sectores de las rutas en septiembre y evaluó las intervenciones propuestas . La aprobación se anunció tras la última sesión anual del Directorio Ejecutivo, realizada en Asunción, Paraguay.

El programa prevé rehabilitación vial, repavimentación, reparación de calzadas, adecuación de banquinas y señalización , además de la continuidad de obras inconclusas. También incluye el fortalecimiento de las capacidades técnicas de Vialidad Rionegrina y estudios de preinversión para planificar nuevas intervenciones y sostener la recuperación de estos corredores en el mediano y largo plazo.

RUTAS 22 Y 151: USD 60 MILLONES PARA RÍO NEGRO



FONPLATA aprobó el financiamiento de USD 60 millones que gestionamos para recuperar tramos estratégicos de las rutas nacionales 22 y 151.



Quiero agradecer al Directorio de FONPLATA por la confianza en Río Negro y en la Argentina, y… pic.twitter.com/sc7GqwSOMf — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) November 26, 2026

El financiamiento complementará las obras de emergencia que Río Negro puso en marcha en tres tramos de ambas rutas, con contratos por más de $9.992 millones. Así, la Provincia atiende los sectores más urgentes y prepara una recuperación de mayor escala para mejorar la seguridad vial, la circulación cotidiana y el traslado de la producción.

La Ruta Nacional 22 conecta las zonas productivas del Alto Valle con centros de empaque, mercados y puertos de exportación. La Ruta Nacional 151 vincula el norte provincial con la Cuenca Neuquina y sostiene un tránsito cada vez más importante para la logística energética.

A fines de agosto, tras múltiples reclamos, el Gobierno oficializó el traspaso a Río Negro de las rutas nacionales 151 y 22, dos arterias.

El acuerdo se selló en una reunión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron en la Casa Rosada con el gobernador Alberto Weretilneck y otros funcionarios provinciales y nacionales.

El convenio establece un marco para que Río Negro asuma la gestión integral de aproximadamente 508 kilómetros de las RN 22 y 151, incluyendo obras, conservación, mantenimiento, servicios al usuario y control operativo. La transferencia no será automática: se concretará tramo por tramo mediante convenios específicos.

La provincia financiará las intervenciones y definirá su plan de obras, mientras que Vialidad Nacional conservará la jurisdicción nacional y la supervisión técnica. El acuerdo también establece un mecanismo para resolver las obras y los contratos nacionales actualmente en curso y contempla una eventual concesión mediante el cobro de peajes, en el marco del Decreto 253/2026.