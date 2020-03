Urtubey presentó renuncia a presidencia del PJ de Salta

Ayer, Urtubey formalizó su dimisión a través de una nota elevada a la conducción partidaria en Salta, que tratará su alejamiento en los próximos días. “Quienes tienen responsabilidades institucionales deben entender, más que ninguno, que no debemos atarnos a nuestros cargos como si fueran a perpetuidad”, sostuvo, tras lo cual añadió que “todos los partidos necesitan cambiar para representar cabalmente a sus afiliados”. “Si los dirigentes no damos el primer paso, los partidos pasarán a ser instituciones vacías. El Partido Justicialista no debe caer en ese error”, agregó.