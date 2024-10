Cristina Kirchner reavivó la interna: "Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más"

“Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, es el trascendido que se dio a conocer de la expresidenta en el marco de una reunión en la sede del gremio SMATA, conducido por el dirigente Ricardo Pignanelli -quien integra la lista de Cristina Kirchner en su aspiración a presidir el PJ-. “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, habría dicho, en referencia a la elección interna que tendría contra Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.