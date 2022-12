Necesitamos liderazgos responsables

Un balance del 2022 no puede menos que aludir a la necesidad de la toma de conciencia colectiva sobre la fragilidad del sistema, en cualquiera de sus dimensiones: ecológica, tecnológica, económica, política y social. Pero también sobre la ansiedad con que muchos (me incluyo) estamos viviendo en este escenario post pandémico incomprensible y no lineal: el viejo esquema causal con el que crecimos ya no es suficiente cuando las variables se disparan exponencialmente y empiezan a comportarse de manera aparentemente aleatoria. A esto se le llama “contexto BANI” (brittle, anxious, non lineal, incomprehensible).