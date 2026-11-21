Con Bitcoin por debajo de los u$s59.000 tras profundizar su derrumbe, los inversores se enfrentan a un dilema: aprovechar la caída para comprar o esperar ante el riesgo de nuevas bajas. Referentes del mercado cripto analizan las razones detrás del desplome y anticipan qué puede pasar con la criptomoneda más importante del mundo.

El Bitcoin es la más popular de las criptomonedas. Su cotización actual ronda los 65.900 dólares por unidad.

Bitcoin arrancó el año en u$s90.000 y se encuentra, ya casi terminando el año, por debajo de los u$s60.000. La última semana cayó más de 13%, mientras que en el último mes retrocedió 26%. Así, en lo que va del año, acumula un derrumbe de casi 35% (de u$s90.405 a u$s59.000) , atravesado por diferentes factores.

Una de las principales razones detrás de la reciente caída de Bitcoin es la expectativa de una suba de tasas de la Fed en diciembre : según Wintermute, la probabilidad ronda el 92%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ubica en 5,15%. Goldman Sachs Asset Management prevé subas en diciembre y enero.

¿Y por qué esto se relaciona con Bitcoin? En ese sentido, según analistas del mercado, con bonos del Tesoro y depósitos que pagan más, un activo que no genera rendimientos, como Bitcoin, resulta menos atractivo frente a una alternativa “casi sin riesgo” . A eso se suma que las tasas más altas encarecen el crédito y el apalancamiento, por lo que los inversores tienden a asumir menos riesgos y los activos más volátiles , como las criptomonedas, suelen ser los primeros en venderse.

Además, una suba de tasas suele fortalecer al dólar , lo que genera presión sobre las inversiones más volátiles. Al mismo tiempo, un rendimiento más elevado de los activos considerados seguros reduce lo que los inversores están dispuestos a pagar por aquellos cuyo valor depende de expectativas futuras.

Consultada por Ámbito, Carolina Gama, country manager de Bitget , señaló que “ la corrección de Bitcoin debe analizarse dentro de un contexto más amplio . Las tensiones geopolíticas y la incertidumbre política y económica pueden reducir el apetito por el riesgo y llevar a los inversores a priorizar liquidez. Bitcoin también está expuesto a esa dinámica: una menor disponibilidad de capital en el mercado cripto puede intensificar los movimientos de precio ”.

Además, Gama destacó que operaciones como la salida a bolsa de Anthropic podrían competir por la atención y el capital de los inversores. “Es un factor potencial a considerar, aunque no podemos afirmar que esté desplazando capital desde Bitcoin ni atribuirle directamente la caída del mercado”, indicó la ejecutiva.

Ahora bien, hay un dato que parece contradecir este escenario de fuerte caída: hasta fines de septiembre, los grandes inversores institucionales seguían aumentando su exposición a Bitcoin a través de los ETF, lo que reflejaba un sostenido apetito por la criptomoneda. Sin embargo, esa tendencia contrasta con el derrumbe de los precios y la creciente volatilidad que dominaron el mercado durante los últimos dos meses.

En ese marco, según los formularios 13F presentados ante la SEC, con datos al 30 de septiembre, Wells Fargo más que duplicó su posición en el ETF de Bitcoin de BlackRock (IBIT), hasta alcanzar 49,58 millones de acciones; Goldman Sachs elevó su exposición a ETF spot de Bitcoin de unos u$s580 millones a u$s1.280 millones, y Millennium declaró unos u$s1.210 millones. Bank of America informó 14,48 millones de acciones de IBIT, equivalentes a unos u$s685 millones. Es decir, los muchachos que juegan fuerte seguían apostando a la criptomoneda.

Sin embargo, son fotos previas al desplome, y desde entonces los ETF spot de EEUU acumulan salidas por u$s2.350 millones en dos semanas. Habrá que prestar atención a si ese interés se sostuvo o si, por el contrario, también sufrió un derrumbe.

Qué dice el mercado cripto

En sintonía con lo expresado por Gama, Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, señaló a Ámbito que “estamos viendo una combinación de factores que va más allá del ecosistema: la inflación en Estados Unidos reforzó las expectativas de nuevas subas de tasas de la Fed, mientras que la incertidumbre en los mercados tecnológicos redujo el interés por los activos de riesgo”.

Sin embargo, el analista subrayó que se suman factores propios del mercado cripto. Los ETF de Bitcoin en EEUU acumularon salidas cercanas a los u$s2.350 millones durante siete jornadas consecutivas. También influyó la exclusión de Strategy de los índices de MSCI, que podría afectar su capacidad de financiar nuevas compras de Bitcoin. El director de Bitso destacó que este caso en particular demostró cómo las condiciones de financiamiento de los grandes tenedores corporativos empiezan a tener un peso cada vez mayor.

En ese marco, Colombo afirmó que “no descartaría que continúe la volatilidad en el corto plazo. La caída fue pronunciada, pero eso no significa necesariamente que hayamos encontrado un piso”. Y agregó: “Habrá que seguir de cerca la evolución de la política monetaria estadounidense y los flujos hacia los ETF para identificar señales de una recuperación más sostenida”.

Desde JustMarkets señalaron a Ámbito que observan que Bitcoin atraviesa una fase de corrección, impulsada por la incertidumbre macroeconómica, la menor demanda institucional y las liquidaciones de posiciones apalancadas. En el corto plazo, destacaron que la zona de u$s62.000–u$s63.000 será clave para determinar si puede estabilizarse y comenzar una recuperación.

En ese sentido, Federico Larralde, Partner Relationship Manager Argentina de JustMarkets, indicó que “si logra sostener ese soporte, podría recuperar terreno hacia los niveles que venía mostrando antes de esta caída pronunciada. Por el contrario, si lo pierde, podría retroceder hacia precios no vistos hace ya algunos años”.

Además, Larralde sostuvo que “para el mediano plazo, la evolución de las tasas de interés y los flujos institucionales serán determinantes. Estos escenarios son estimaciones sujetas a las condiciones del mercado y no constituyen garantías de rendimiento”.

Comprar o vender: esa es la cuestión

Si Hamlet dudaba entre ser o no ser, el inversor cripto de hoy duda entre comprar o vender. Tras la fuerte caída de Bitcoin, el dilema es si el precio actual, que ronda los u$s61.000, representa una oportunidad o apenas una escala en el camino hacia abajo.

Consultados por este medio, desde Bitget señalaron que no ofrecen asesoramiento financiero y que no sería responsable asegurar que se trata de un momento propicio para comprar, dado que el rumbo dependerá, entre otros factores, de la liquidez y del apetito por el riesgo.

Sin embargo, para quienes ya hayan decidido invertir en Bitcoin con una perspectiva de largo plazo, Carolina Gama planteó que una estrategia posible es el DCA (dollar-cost averaging), es decir, realizar compras periódicas por un monto fijo: por ejemplo, destinar la misma cantidad cada semana o cada mes, sin importar el precio. Esto distribuye las compras en el tiempo y reduce la dependencia de un único momento de entrada.

Colombo, por su parte, indicó que “frente a la pregunta de si es un buen momento para comprar, creo que depende fundamentalmente del horizonte de inversión. Para quienes tienen una perspectiva de largo plazo, las correcciones pueden representar oportunidades para construir posiciones de manera gradual, sin intentar acertar el precio mínimo. Para quienes buscan resultados en el corto plazo, en cambio, esperar señales más claras de estabilización puede ser una alternativa razonable. En cualquier caso, es importante considerar la volatilidad como un factor a tener en cuenta”, remarcó.

El ejecutivo de Bitso afirmó que, más allá de la caída, mantiene una visión constructiva sobre Bitcoin en el mediano y largo plazo. Explicó que su creciente adopción institucional amplió las fuentes de demanda, pero también lo volvió más sensible a las condiciones financieras globales. Antes, detalló, el precio estaba determinado principalmente por la oferta, reducida por el halving, mientras que hoy pesan más los ETF, la política monetaria y la regulación. Y agregó: “Más que intentar anticipar cuánto puede subir o bajar en las próximas semanas, lo fundamental es entender que estamos frente a un mercado más integrado al sistema financiero global, aunque eso no implica dejar de estar sujeto a correcciones de este estilo”.

Asimismo, Karina Caudillo, Regional Manager de OKX, afirmó a este medio que “sin que esto constituya asesoramiento de inversión, creemos que es importante evaluar a Bitcoin desde una perspectiva de largo plazo, más allá de los movimientos de precio de corto plazo”.

Por último, remató: “Las correcciones forman parte de la dinámica natural de los mercados y no necesariamente modifican los fundamentos que impulsan el desarrollo del ecosistema cripto. Bitcoin continúa consolidándose como un activo relevante dentro del escenario financiero global, por lo que resulta clave mantener una mirada estratégica, informada y enfocada en su evolución a futuro”.