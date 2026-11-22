Colectivos con circulación limitada y trenes con alteraciones en sus recorridos o interrupciones por obras de infraestructura. El subte y el Premetro funcionarán entre las 8 y las 22 hs.

Trenes con servicio limitado y subtes hasta las 22 para este lunes feriado.

Este lunes habrá modificaciones en el funcionamiento de los servicios públicos por el feriado del Día de la Soberanía Nacional . El transporte tendrá horarios especiales y algunas líneas de trenes no completarán sus recorridos habituales. El subte y el Premetro estarán disponibles de 8 a 22, mientras que los hospitales mantendrán activas sus guardias durante las 24 horas . También habrá cambios en el estacionamiento, la atención administrativa y las actividades culturales.

Quienes tengan previsto utilizar el transporte público deberán tener en cuenta que los colectivos circularán con el esquema habitual de los días feriados . Por eso, habrá menos unidades en las calles y los tiempos de espera podrían ser más largos.

En el caso del subte y el Premetro, ambos servicios funcionarán entre las 8 y las 22 . Se recomienda revisar los horarios de cada línea antes de salir para evitar inconvenientes.

Los mayores cambios estarán en los trenes. En la línea Mitre, el ramal Tigre no tendrá circulación durante toda la jornada del lunes . La interrupción forma parte de un conjunto de obras destinadas a mejorar las vías y otros componentes de la infraestructura ferroviaria, con trabajos en las cercanías de las estaciones Martínez y Tigre.

Los ramales que llegan a José León Suárez y Bartolomé Mitre también tendrán un recorrido más corto . Durante el período de obras, las formaciones circularán solamente entre Belgrano R y cada una de esas estaciones terminales.

Por otra parte, la línea Sarmiento tendrá un servicio reducido desde las 14 del sábado 21 hasta el lunes 23 inclusive. Los trenes llegarán únicamente hasta Castelar desde Once, por lo que el tramo entre Castelar y Moreno quedará sin servicio.

La interrupción responde a tareas de renovación de los sistemas de señalización ferroviaria entre San Antonio de Padua e Ituzaingó. Si las condiciones climáticas acompañan, el cronograma habitual se recuperará el martes 24.

El transporte público tendrá modificaciones durante el feriado del lunes: los colectivos circularán con menor frecuencia, el subte y el Premetro funcionarán de 8 a 22 y varias líneas ferroviarias tendrán interrupciones o recorridos limitados por obras de infraestructura.

Atención médica y emergencias: qué estará disponible

En materia de salud, los hospitales públicos de la Ciudad mantendrán abiertas sus guardias y áreas de atención crítica durante las 24 horas. El SAME también trabajará con normalidad y atenderá las solicitudes de asistencia a través del 107.

No ocurrirá lo mismo con los consultorios externos, los vacunatorios, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y los Centros de Diagnóstico Porteños, que permanecerán cerrados. Para consultas, orientación y solicitud de turnos, la línea 147 estará habilitada de 8 a 14.

Los servicios de seguridad y respuesta ante emergencias tampoco modificarán su actividad. La Policía de la Ciudad, los Bomberos, Defensa Civil y la Guardia de Auxilio conservarán sus guardias durante todo el feriado. Los teléfonos disponibles serán el 911 y el 103.

Qué pasará con las oficinas públicas y los cementerios

Las escuelas y las sedes comunales no abrirán sus puertas. Tampoco habrá atención en las oficinas de AGIP, Rentas ni en la Dirección General de Infracciones.

El Registro Civil contará solamente con una guardia para trámites vinculados con defunciones, que funcionará entre las 8 y las 12. En los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, las inhumaciones se realizarán de 7.30 a 14.

Estacionamiento, peajes y recolección de residuos

Los conductores tendrán algunas facilidades durante el lunes. En la Ciudad de Buenos Aires no se cobrará estacionamiento medido y estará permitido dejar los vehículos en avenidas y calles donde habitualmente rige una prohibición de lunes a viernes, entre las 7 y las 21.

Sin embargo, continuarán vigentes las restricciones permanentes en pasajes, calles de convivencia, carriles del Metrobús y espacios cercanos a ciclovías, entre otros sectores señalizados.

La recolección de residuos se desarrollará sin modificaciones. Los peajes también funcionarán normalmente, aunque tendrán tarifas de hora pico durante dos franjas: de 11 a 15 para quienes circulen hacia la Provincia y de 17 a 21 en dirección al Centro.

Los peajes mantendrán tarifas de hora pico de 11 a 15 hacia Provincia y de 17 a 21 hacia el Centro.

En cambio, las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) permanecerán cerradas. Tampoco se podrán realizar trámites para obtener la licencia de conducir en la sede Roca. La única actividad que continuará disponible en ese predio será la pista de aprendizaje.

Parques, museos y centros culturales abiertos

Para quienes quieran aprovechar el día libre y realizar actividades recreativas, habrá varias alternativas en la Ciudad. El Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque y las reservas ecológicas de Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano recibirán visitantes. También abrirán los museos porteños, el Planetario y la Torre Monumental.

El sistema Ecobici continuará funcionando con sus modalidades intensiva, recreativa y turística. En cuanto a las bibliotecas públicas, la mayoría no tendrá atención, aunque habrá algunas excepciones: Parque de la Estación, Casa de la Lectura y la Escritura, Reina Batata y Ricardo Güiraldes.

La propuesta cultural incluirá la Casa de la Cultura, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte y el Teatro Colón.

Por el contrario, el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Centro Cultural San Martín y el Circuito de Espacios Culturales permanecerán cerrados durante el feriado.