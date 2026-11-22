El cofundador de Microsoft alertó sobre el riesgo de que la tecnología sea utilizada para ciberataques y otros delitos. Reclamó mayores controles gubernamentales y cuestionó la capacidad de las empresas para regularse por sí mismas.

Bill Gates que está de paso por la Argentina, habló con la NBC.

El empresario y cofundador de Microsoft, Bill Gates, volvió a advertir sobre los riesgos asociados al avance de la inteligencia artificial (IA) y reclamó una mayor intervención de los gobiernos para evitar que estas herramientas sean utilizadas con fines maliciosos. Entre sus principales preocupaciones mencionó el crecimiento de los ciberataques, la vulnerabilidad de los sistemas informáticos y la posibilidad de que esta tecnología facilite episodios de violencia a gran escala.

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En una entrevista con NBC News, el multimillonario sostuvo que la inteligencia artificial tiene capacidad para facilitar acontecimientos que provoquen hasta mil millones de muertes , especialmente si sus herramientas quedan en manos de personas u organizaciones con intenciones dañinas. La advertencia no constituye una predicción, sino una referencia a los posibles efectos de un uso malicioso de sistemas cada vez más avanzados.

Gates consideró que el principal peligro inmediato no radica en que la inteligencia artificial alcance un nivel de autonomía imposible de controlar, sino en la utilización de sus capacidades para cometer delitos, vulnerar infraestructuras críticas y desarrollar nuevas amenazas informáticas.

En ese sentido, advirtió que los sistemas de protección actuales t odavía presentan limitaciones frente al desarrollo acelerado de esta tecnología y que las herramientas disponibles pueden potenciar la capacidad de ataque de grupos cada vez más pequeños.

Uno de los principales puntos de preocupación del empresario es el impacto que la inteligencia artificial puede tener sobre la ciberseguridad. Según explicó, estas herramientas podrían facilitar ataques contra redes eléctricas, sistemas bancarios, instituciones públicas y otras infraestructuras esenciales.

El avance tecnológico permite automatizar procesos, procesar grandes cantidades de información y ejecutar tareas complejas, capacidades que también pueden ser aprovechadas por delincuentes informáticos.

Frente a este escenario, Gates insistió en que la autorregulación de las compañías tecnológicas no resulta suficiente para garantizar un desarrollo seguro de la inteligencia artificial.

Por ese motivo, reclamó la participación de los gobiernos, los organismos de control y las fuerzas de seguridad en la definición de mecanismos de supervisión y prevención de riesgos.

Su postura contrasta con los enfoques que priorizan reducir la intervención estatal para favorecer la innovación tecnológica y la competencia internacional.

Los riesgos de la inteligencia artificial: del bioterrorismo a los empleos

Las preocupaciones del cofundador de Microsoft no se limitan a la seguridad informática. Gates también alertó sobre la posibilidad de que estas herramientas sean utilizadas para facilitar el desarrollo de armas biológicas o planificar ataques de bioterrorismo.

El temor está relacionado con la creciente capacidad de los sistemas de inteligencia artificial para procesar conocimientos especializados y asistir en tareas que anteriormente requerían mayores recursos técnicos y humanos.

A estos riesgos se suman los desafíos económicos y laborales derivados de la automatización. La incorporación de herramientas de IA en diferentes sectores productivos plantea interrogantes sobre la transformación de los puestos de trabajo, las nuevas habilidades requeridas y el papel de los gobiernos para acompañar estos cambios.

En ese contexto, Gates planteó la necesidad de establecer mecanismos de supervisión internacional y debatir políticas que permitan distribuir los beneficios económicos asociados con la nueva tecnología.

El empresario también señaló que la cooperación entre países será fundamental para evitar que la competencia por liderar el desarrollo de inteligencia artificial termine debilitando los estándares de seguridad.

Las declaraciones se producen en medio de un debate internacional sobre los límites que deberían establecerse al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial cada vez más sofisticados.

Distintos referentes de la industria tecnológica, entre ellos Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, también expresaron preocupación por la velocidad de los avances y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención.