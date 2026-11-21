Diego Santilli sujetó su candidatura a gobernador bonaerense a "lo que quiera el Presidente" + Agregar ámbito en









En el desembarco de Tesla en la Argentina, el jefe de Gabinete habló de su futuro político y del rol de Bullrich: "Está acompañando el proceso".

Santilli acompañó a Karina Milei en el desembarco de Tesla en la Argentina.

Aunque se desconocen las candidaturas provinciales de La Libertad Avanza, la de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires es una de las que parece con un horizonte más despejado. En el evento que concretó el desembarco de Tesla en la Argentina, el jefe de Gabinete aseguró para Ámbito que hará "lo que quiera el Presidente", aunque comentó que "ustedes saben mi pasión por la provincia de Buenos Aires".

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"Donde el Presidente lo necesite voy a estar", insistió Santilli, que también puso paños fríos a la interna oficialista: "Bullrich está acompañando el proceso del presidente Milei. Es una socia política, como dijo el Presidente, nos llevamos muy bien y hemos trabajado fuertísimo esta semana para sacar dictamen de reforma electoral y para sacar una sesión larguísima muy importante para la República Argentina".

Consultado sobre el presente de la coyuntura argentina, el jefe de Gabinete reconoció que "nos gustaría crecer mucho más", pero planteó una mirada optimista: "Miro a los países del mundo que han hecho transformaciones que los han llevado a la vanguardia y ninguno creció los primeros cuatro años. Argentina sí creció". A su vez, opinó que en los países con programas de déficit fiscal "todos tuvieron grandísima pérdida de empleo; a la Argentina no le pasó eso".

Desembarcó Tesla en la Argentina Tesla ya está en la Argentina. Este viernes, la fabricante de vehículos eléctricos habilitó su sitio oficial en el país para la compra de un total de cinco versiones del Model 3 y del Model Y, todos fabricados en la Gigafactory que tiene la compañía Shanghái. Los precios que van desde los u$s40.990 a los u$s53.990, IVA incluido, aunque la entrega recién comenzará entre marzo y abril de 2027.

El Presidente de la Nación durante su intervención en el acto de Tesla. La compañía celebró su desembarco con un evento en Arenas Studio, ubicado en el barrio porteño de La Boca. Allí, Tesla desplegó toda experiencia para los presentes con los modelos que lanza a la venta, test drives, actividades y la presencia de un invitado especial: una videollamada del propio Elon Musk.

El propio Javier Milei fue protagonista de la jornada, en donde celebró la llegada de una nueva concesionaria dado que "la competencia ordena, fomenta la innovación y baja los precios”. "Esto ilustra el cambio que queremos traer", remarcó el mandatario, quien destacó la cualidad de los Tesla al advertir que “permiten viajar por el país con recarga veloz asegurada en el camino”. “Cuando miramos de frente al mundo y competimos, terminamos ganando”, valoró. Así, Tesla oficializó su llegada al país con un esquema que se diferencia de la mayoría de fabricantes: la venta directa al usuario, sin concesionarios. Lo que si confirmaron desde la empresa es que se abrirán espacios en Unicenter y Alcorta Shopping para que los interesados puedan ver y probar los autos. La importación, la entrega y la posventa quedan en manos de la filial local.