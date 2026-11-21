Con valores desde u$s2.500 por m2 en pozo y departamentos que superan los u$s5.000 el m2, la ciudad se renueva. Qué impulsa obras y dónde se concentra la inversión.

Desde el Torreón del Monje hacia Playa Varese, Mar del Plata muestra un avance sostenido de nuevos desarrollos inmobiliarios, con obras que transforman el perfil urbano de uno de los sectores más cotizados de la ciudad.

Mar del Plata tiene más de 2.000 viviendas en ejecución y sostiene un boom de construcción premium, con edificios de categoría cerca del mar, barrios privados hacia el sur y nuevos desarrollos residenciales. Aunque el aumento de los costos en dólares ajustó los márgenes y frenó proyectos en algunas zonas, la ciudad mantiene actividad por su demanda de primera y segunda vivienda , el crecimiento de su economía y el interés de compradores de otras localidades.

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El mapa de las obras incluye Playa Grande, Varese, Güemes y el corredor costero hacia el puerto. También crecen Chapadmalal, los barrios privados del sur y sectores del norte, donde aparecen nuevas propuestas residenciales.

Florencia Miconi , CEO de IMASA, destacó la transformación del sector sur. “La ciudad se viene expandiendo hacia el Sur, allí el DAD (Distrito de Arte y Diseño) y el shopping Bendu reconfiguraron la zona del puerto. El área se ubica después de Playa Grande, en dirección a los barrios privados del sur y al Bosque Peralta Ramos, mientras que la expansión continúa hacia Chapadmalal".

Entre las zonas tradicionales, Miconi destacó Varese, donde identificó una de las mayores transformaciones, con varios desarrollos premium en ejecución.

Manuel Ladanaj , socio de Robles Casas & Campos, identificó varios polos de crecimiento. Playa Grande, Playa Chica, Varese, Alem y el entorno de Güemes mantienen la demanda de edificios de categoría. También avanzan proyectos en Chauvín, Constitución y Zona Norte, mientras que el sur concentra una expansión residencial que ya no se limita a las casas de veraneo.

“Mar del Plata ya no crece solamente en altura, también se está expandiendo territorialmente, con propuestas que responden a una demanda cada vez más diversa”, sostuvo Ladanaj.

Malecón DAD. Avanza la construcción de la torre residencial del Distrito de Arte y Diseño, en la esquina de avenida Juan B. Justo y Edison, frente al Golf de Playa Grande IMASA

Martín Espatolero, socio de Espatolero Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios, destacó otro motor de la actividad: los parques logísticos e industriales. Según explicó, la economía local dejó de depender exclusivamente del verano y cuenta con actividad industrial, pesquera, frutihortícola y comercial durante todo el año.

Los polos ubicados sobre las rutas 2, 226 y 88 atraen empresas de distribución e industrias que utilizan Mar del Plata como base para abastecer la Costa Atlántica y localidades del interior. El Parque Industrial municipal tiene plena ocupación y también avanzan centros privados.

El segundo foco que identificó es el entorno de Güemes, conocido como Jardines de Güemes. Allí se levantan edificios de entre 1.000 y 6.000 m2, orientados tanto a residentes como a compradores de otras ciudades. El tercer eje es el corredor de la avenida Jorge Newbery y Chapadmalal, donde avanzan los barrios privados.

En el corredor de la avenida Jorge Newbery, Espatolero Lorenzo desarrolla un nuevo barrio privado con 190 lotes de entre 700 y 1.700 m2, distribuidos en 35 hectáreas. En la zona también avanzan otros emprendimientos residenciales, con departamentos de dos a cuatro ambientes, lotes y locales comerciales.

Chapadmalal, por su parte, gana interés como destino de segunda vivienda. “Hoy se están vendiendo muchísimos lotes en la zona para construir segundas viviendas”, señaló Espatolero. Allí desarrollan Pueblochapa, un proyecto que integra un pueblo abierto a la comunidad y viñedos propios.

El render de PuebloChapa muestra el proyecto de viviendas que propone integrar arquitectura, naturaleza y espacios verdes en Chapadmalal Espatolero Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios

Dentro de esa transformación hay emprendimientos como:

Distrito de Arte y Diseño (DAD): frente al Golf Club, integra viviendas, oficinas y espacios comerciales.

Casa Vue: en la loma de la avenida Colón, con departamentos de categoría y vistas al mar.

Olas Chapadmalal: una propuesta residencial que combina bosque, mar, terrenos amplios e infraestructura.

Cuánto cuesta comprar en pozo y a estrenar

Los valores varían según la ubicación, la etapa de obra y las prestaciones. En Playa Grande y Jardines de Güemes, los departamentos en pozo o en etapa de prelanzamiento se ubican entre u$s2.500 y u$s2.700 por m2 vendible. Las unidades terminadas en esas zonas rondan los u$s3.000 a u$s3.200 por m2.

Espatolero estimó que comprar en las primeras etapas puede representar cerca de un 20% de ahorro frente a una unidad terminada, con plazos promedio de capitalización de unos 30 meses.

Ladanaj aportó otros valores para el segmento premium. En Playa Grande, Playa Chica, Varese y determinados sectores de Alem o frente al Golf, los desarrollos en pozo cuestan entre u$s2.800 y u$s4.500 por m2. Los edificios más exclusivos, especialmente frente al mar, pueden superar los u$s5.000 por m2.

Los valores de referencia por unidad son:

Dos ambientes: entre u$s180.000 y u$s260.000.

Tres ambientes: entre u$s280.000 y u$s450.000.

Cuatro ambientes: desde u$s450.000, con precios superiores en los proyectos más exclusivos.

Chauvín: departamentos de dos ambientes en pozo desde u$s120.000 hasta u$s160.000.

Casa Vue se ubica en la loma de avenida Colón y ofrece vistas panorámicas de Mar del Plata desde sus unidades y espacios comunes. Mira hacia la torre Tanque ubicada en el barrio Stella Maris Robles Casas & Campos

Ladanaj señaló que "la diferencia de precio entre una unidad en pozo y una terminada depende de la etapa de ingreso, los plazos de entrega y la financiación. También destacó que los compradores analizan la trayectoria del desarrollador, la calidad constructiva y el potencial de reventa".

Qué tipo de viviendas se construyen

La oferta combina departamentos de dos ambientes para renta, unidades de tres ambientes para vivienda permanente y proyectos premium de tres y cuatro ambientes, con amenities y servicios. En los barrios privados predominan las casas con jardines amplios y espacios exteriores.

Ezequiel Lorenzo, socio de Espatolero Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios, explicó que las viviendas incorporan aberturas alemanas, pisos radiantes, aire acondicionado, muebles de cocina de primera categoría y carpintería de madera laqueada. En los edificios, la propuesta incluye porcelanato símil madera, sanitarios y griferías de diseño, placares completos y pisos radiantes con termostato individual. Los edificios cuentan con calderas centrales para regular el consumo de gas. Los SUM están presentes en todos sus emprendimientos y algunos suman piscina y espacios parquizados.

Ladanaj observó que los departamentos de dos ambientes mantienen protagonismo entre inversores, jóvenes profesionales y parejas. "Los de tres ambientes atraen a familias que buscan vivir todo el año en edificios con seguridad y servicios. En el segmento premium crece la oferta de semipisos y pisos completos, con piscina, gimnasio, terrazas y espacios de coworking", dijo.

Roque Suárez, el edificio en construcción se levanta en la esquina de avenida Colón y avenida Peralta Ramos, en un sector de fuerte transformación inmobiliaria Espatolero Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios

También cambia el perfil de los compradores. Espatolero indicó que "en el corredor de la avenida Jorge Newbery el 75% de la población ya corresponde a primera vivienda, principalmente residentes marplatenses de alto poder adquisitivo. En Chapadmalal, en cambio, conviven compradores locales con otros de Buenos Aires y del interior, interesados en una segunda vivienda o un lugar de descanso".

Los costos ajustan los márgenes y condicionan las obras

El crecimiento convive con una ecuación económica exigente. Miconi señaló que en los últimos tres años el costo de construcción aumentó 85% en dólares, mientras que el precio de venta avanzó apenas 15%: "La diferencia entre ambos indicadores abre una oportunidad para quienes buscan comprar una propiedad", aunque reconoció que las operaciones todavía no abundan.

Varese Único se encuentra en construcción en Moreno al 1000, a media cuadra del mar y cerca del centro comercial Güemes GAMA Inmobiliaria

Miconi también destacó el papel del financiamiento para recuperar la actividad: “Los créditos hipotecarios ayudan a dinamizar, pero falta que haya mayor volumen y que se extienda a compras en pozo, es algo que venimos solicitando desde Cámaras empresariales”. Además, advirtió que el aumento del costo de construcción en dólares ralentizó las obras y repercutió en una caída de la actividad. La recuperación dependerá de que la macroeconomía permita ajustar esos costos y, al mismo tiempo, impulse las ventas.

Lorenzo describió un escenario de rentabilidad muy ajustada. “Hoy, teniendo en cuenta el costo de construcción, la incidencia del terreno, los gastos, los honorarios y demás, estamos prácticamente en el mismo valor que el precio de venta”, explicó.

El aumento de los costos deja afuera a varias zonas intermedias, donde los valores de preventa no aseguran rentabilidad. Por eso, Lorenzo señaló que los nuevos proyectos de calidad se concentran en sectores de alta gama, con compradores dispuestos a pagar por diseño, materiales y paisajismo.

Mariano Gómez, de GAMA Inmobiliaria, coincidió en que el negocio atraviesa un momento de márgenes muy reducidos. “La variable de ajuste está siendo el terreno”, señaló. Según explicó Gómez, los costos de construcción ya se acercaron a valores internacionales, mientras que los precios de las propiedades subieron mucho menos. Por eso, consideró que los valores de venta deberían recuperarse y los costos estabilizarse para que el desarrollo vuelva a resultar atractivo y se generen nuevas obras.

Qué esperan para 2027

Para 2027, Gómez prevé una recuperación lenta de los precios y una estabilización de los costos, con mayor uso de tecnología para reducir gastos. Espera que Güemes y las zonas turísticas cercanas a la costa mantengan el ritmo de obras, mientras que los proyectos en los barrios serán más moderados por el costo de construcción. También continuará la actividad industrial y comercial.

Vista aérea de Olas Chapadmalal donde avanza la expansión residencial hacia el sur de Mar del Plata Robles Casas & Campos

No anticipa un cambio radical. Consideró que el crédito hipotecario podría impulsar los precios entre 10% y 15%, mejorar los márgenes y alentar nuevos proyectos. Sin ese estímulo, los desarrolladores mantendrán la cautela.

Para Espatolero, 2027 será similar a este año y el despegue más marcado llegaría en 2028. Sostuvo que el crédito hipotecario puede ampliar la demanda de unidades nuevas y multiplicar las operaciones, porque quien vende una propiedad también puede reinvertir ese capital en el sector.

Lorenzo, por su parte, identificó oportunidades de inversión en los barrios privados a través de la compra de lotes para construir casas destinadas al alquiler. Como referencia, mencionó terrenos cercanos a u$s50.000, una inversión de unos u$s250.000 para construir y alquileres del orden de u$s2.000 mensuales, más expensas. Según sus cálculos, esa combinación puede superar una renta del 8%.

Gómez destacó que las rentabilidades inmobiliarias actuales se ubican entre 5% y 10% sobre el capital invertido, niveles que representan entre tres y cuatro veces los de otros contextos. También señaló que desde 2024 creció la cantidad de operaciones inmobiliarias, con un récord de los últimos 25 años, y aumentó la cantidad de propiedades destinadas al alquiler.

Llegan unidades luminosas, premium y con diseño contemporáneo que reconvierten la ciudad donde el mar es protagonista GAMA Inmobiliaria

Para el empresario, el mercado marplatense se sostiene en la demanda de primera y segunda vivienda, más que en la compra especulativa. Gómez dijo que es necesario consolidar un modelo económico que permita ahorrar y acceder a financiación. Cerró: “Con esas condiciones, es decir, un modelo económico sostenido en el tiempo sin inflación, que permita una economía saludable, va a dar mecanismos de ahorro, mecanismos de crédito y acceso a la vivienda”.