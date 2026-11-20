La marca liderada por Elon Musk se presentó oficialmente al país con un evento de lanzamiento realizado en La Boca que contó con la presencia de funcionarios del Gabinete. Desde este viernes, se podrán adquirir sus autos por un precio que va desde los u$s40.990.

El Presidente de la Nación durante su intervención en el acto de Tesla.

Tesla ya está en la Argentina . Este viernes, la fabricante de vehículos eléctricos habilitó su sitio oficial en el país para la compra de un total de cinco versiones del Model 3 y del Model Y , todos fabricados en la Gigafactory que tiene la compañía Shanghái. Los precios que van desde los u$s40.990 a los u$s53.990, IVA incluido, aunque la entrega recién comenzará entre marzo y abril de 2027 .

La compañía celebró su desembarco con un evento en Arenas Studio, ubicado en el barrio porteño de La Boca. Allí, Tesla desplegó toda experiencia para los presentes con los modelos que lanza a la venta , test drives, actividades y la presencia de un invitado especial: una videollamada del propio Elon Musk .

El propio Javier Milei fue protagonista de la jornada, en donde celebró la llegada de una nueva concesionaria dado que "la competencia ordena, fomenta la innovación y baja los precios” . "Esto ilustra el cambio que queremos traer", remarcó el mandatario, quien destacó la cualidad de los Tesla al advertir que “permiten viajar por el país con recarga veloz asegurada en el camino”. “Cuando miramos de frente al mundo y competimos, terminamos ganando”, valoró.

Así, Tesla oficializó su llegada al país con un esquema que se diferencia de la mayoría de fabricantes: la venta directa al usuario, sin concesionarios. Lo que si confirmaron desde la empresa es que se abrirán espacios en Unicenter y Alcorta Shopping para que los interesados puedan ver y probar los autos. La importación, la entrega y la posventa quedan en manos de la filial local.

Junto con el Presidente, también dijeron presentes; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y el CEO de YPF, Horacio Marín. Más allá de la comitiva oficial, el evento también contó con la presencia de empresarios y reconocidas figuras locales.

Del lado de Tesla dijo presente Joaquín Lirrazalde, el elegido para desempeñarse como country manager de la filial local. Pero la automotriz también preparó una sorpresa: el saludo de Elon Musk. "Es una alegría poder compartir Tesla con todos ustedes y establecernos allí. Esperemos que disfruten nuestros autos”, dijo el CEO.

Milei se mostró sobrio durante su discurso en La Boca. La llegada de la marca de Musk no solo impulsó la narrativa de apertura hacia marcas globales, sino que también tiene un tinte personal para el jefe de Estado, que rompió el protocolo para volver al escenario tras las palabras de Musk para excusar el escueto discurso del empresario: “Los que hacen mucho, hablan poco”.

Desde su llegada a la Casa Rosada, el Presidente se encargó de demostrar su idolatría por Elon Musk en cuanta ocasión fue posible. En total, se vieron personalmente cinco veces, todas en Estados Unidos. A lo largo de su relación, Milei elogió al empresario en diversas ocasiones; le agradeció su trabajo enorme en la red social X que “salvó a la humanidad”; se mostró ansioso por comprar un Cyber Truck y hasta llegó a comparar al empresario con Thomas Edison, Nikolas Tesla y Leonardo Da Vinci.

Del lado de Musk, la relación comenzó a flor de piel pero las expresiones públicas fueron mermando. En la noche en que Milei se erigió vencedor en el balotaje, le auguró prosperidad a la Argentina. En 2024, aseguró que Milei hacía “un trabajo increíble devolviendo la grandeza a Argentina”.

Karina Milei y Diego Santilli junto a un grupo de senadores libertarios en el evento de Tesla.

Su último encuentro cara a cara fue durante la CPAC de febrero de 2025, donde el Presidente le regaló su símbolo de gestión: la motosierra. Cuatro meses después de blandir el regalo en el escenario, Musk le soltó la mano al símbolo: cuando un usuario de X le reprochó el show, le dio la razón, contó que Milei le había dado la motosierra entre bastidores y admitió que, ”en retrospectiva, me faltó empatía”.

El modelo de negocios

Antes del gran evento en La Boca, Tesla venía preparando su desembarco desde hacía meses. El 25 de marzo se constituyó Tesla Argentina S.R.L., oficializado en el Boletín Oficial el 1 de abril, con dos socios radicados en Países Bajos: Tesla International B.V. y Tesla Motors Netherlands B.V.

Si bien la llegada apunta al sector automotriz, el objeto social va más allá de los autos: incluye generación y almacenamiento de energía, infraestructura de carga, software y hasta robótica. Al frente de la operación está Joaquín Lizarralde, country manager para la Argentina y Uruguay, con pasado en Kavak y RDA Mobility. En septiembre, Milei recibió en la Casa Rosada a tres directivos de la casa matriz. Musk no vino.

"Estamos muy felices finalmente de que cualquier argentino que quiera comprar Tesla puede hacerlo directamente desde Tesla Argentina”, sostuvo Lizarralde en diálogo con este medio, para el que aseguró: "El vehículo prácticamente conduce solo con mínima supervisión, está alimentado de millones de datos e información que recoge todos nuestros vehículos en todas partes del mundo. Y hoy ya está disponible en 18 mercados. Y tenemos las intenciones próximamente poder empezar desembarco muy rápido, muy acelerado en América Latina para poder traer esta tecnología que va a ser un antes y un después mercado sin lugar a dudas”

Como en el resto del mundo, Tesla no tendrá concesionarios: la venta es online y los locales funcionan como vidriera y pista de prueba. Los dos primeros estarán ubicados en shoppings. Unicenter, en Martínez, abre con dos autos en exhibición en el nivel 1 y otros diez para test drives en la playa H del estacionamiento. El segundo abrirá el lunes 23 en Alcorta Shopping, en Palermo, también con pruebas de manejo gratuitas.

Model 3 de Tesla.

Por ahora son espacios y no locales, el formato de pop-up que Tesla ya usa en un shopping de Santiago de Chile. El salto a la calle vendría después. Según fuentes del mercado inmobiliario citadas por Forbes, Tesla proyecta instalar su showroom en Vía Viva, el desarrollo comercial bajo las vías del Mitre, sobre el corredor de avenida del Libertador, en Belgrano.

Tesla no anunció fabricación local ni informó cuánto invertirá. Lo poco que se sabe de su inversión viene de la mano de YPF. El 16 de junio, Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera, anunció una carta de intención con Tesla para explorar carga rápida, almacenamiento de energía e innovación. Fue después de recorrer la Gigafactory de Texas y de una reunión de cuatro horas con Michael Snyder, vicepresidente de Energía de la compañía, en la que repasaron sus cuatro negocios: autos, cargadores, infraestructura para data centers y almacenamiento.

“Los supercargadores de Tesla van a estar en las estaciones de YPF”, prometió Marín en Radio Mitre. Los primeros corredores serían Buenos Aires–Mar del Plata, Buenos Aires–Rosario–Córdoba y Buenos Aires–Mendoza, con salida a Chile; un cuarto, hacia Ushuaia, quedó como posibilidad.

Los valores

Según la web oficial de Tesla, el modelo más barato sera el Model 3 con un precio de lista de u$s40.990, IVA incluido. De la misma familia, la versión performance se ubica como el más caro que ofrecerá la empresa, por un total de u$s53.990. Al hacer el pedido se suman u$s600 (u$s250 de reserva, no reembolsable, y u$s de destino y documentación).

A eso, también se le deberán sumar de u$s1.000 a u$s2.000 en caso de querer modificar la pintura y otros u$s2.000 en caso de querer las llantas de 20 pulgadas. Por último, la página también ofrece el software la suscripción al Full Selfdriving - software de manejo autónomo de la empresa - por u$s119 mensuales, aunque su activación depende de la aprobación regulatoria. Hoy en Argentina, este tipo de conducción no está regulada ni permitida.

La web muestra además el equivalente en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día hábil anterior: este viernes, el Model 3 de entrada figuraba a $63,9 millones de lista.

En total, Tesla ofrece en el país cinco versiones de sus dos modelos. Sus valores de lista son: