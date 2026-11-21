La sofisticación de los ciberataques y el avance de la IA obligan a gobiernos y empresas a reforzar su seguridad digital. Especialistas analizan los principales desafíos, los segmentos con mayor potencial de crecimiento y las oportunidades para los inversores.

La creciente interconexión de la economía mundial amplía el alcance de los ciberataques y pone en riesgo la seguridad de empresas, servicios esenciales e infraestructuras críticas.

Durante octubre y noviembre, una sucesión de ciberataques e incidentes de seguridad expuso las vulnerabilidades de una economía cada vez más dependiente de los sistemas digitales . El 29 de octubre, Binance sufrió el robo de aproximadamente u$s6.300 millones en criptoactivos , en el mayor ataque registrado contra la industria. Casi simultáneamente, el descubrimiento de dos fallas críticas en PHP, uno de los lenguajes de programación más utilizados en internet, reveló debilidades que podían permitir la ejecución remota de código en servidores afectados.

Las amenazas también alcanzaron a la infraestructura física. En Francia, atacantes manipularon los sistemas de refrigeración de unos 700 establecimientos comerciales durante octubre , mientras que una segunda oleada, a comienzos de noviembre, afectó a supermercados de otros países europeos y a tres instalaciones de almacenamiento de plasma sanguíneo, aunque en estas últimas se logró evitar la pérdida de productos.

A estos episodios se sumó una campaña de falsas amenazas de bomba que afectó a más de 50 vuelos europeos entre el 2 y el 6 de noviembre , provocando desvíos y operativos de seguridad sin necesidad de vulnerar directamente los sistemas informáticos de las aerolíneas.

La escalada volvió a alcanzar al sistema financiero el 19 de noviembre, cuando JPMorgan Chase, Visa y Mastercard informaron sobre ataques contra proveedores externos que podrían haber expuesto información de sus clientes, aunque sin comprometer sus principales sistemas de pagos. Ese mismo día, la Comisión Europea confirmó que había sido blanco de una campaña informática que utilizó herramientas de inteligencia artificial, detectada inicialmente el 22 de octubre, y que obligó a desactivar temporalmente varias aplicaciones mientras se investigaba el alcance de la intrusión.

Estos episodios reflejan los riesgos de una economía global cada vez más interconectada , donde las vulnerabilidades de proveedores tecnológicos, plataformas digitales y sistemas compartidos pueden comprometer operaciones y servicios esenciales. A este escenario se suma el avance de la inteligencia artificial , que está transformando tanto las capacidades de los ciberdelincuentes como las herramientas utilizadas para combatirlos.

Ante este panorama, especialistas consultados por Ámbito analizaron las principales debilidades que exponen estos ataques, los desafíos que enfrentan los Estados y las empresas para protegerse y las perspectivas de crecimiento de una industria de ciberseguridad que adquiere cada vez mayor relevancia económica y estratégica.

Ciberseguridad: las vulnerabilidades que amenazan a empresas e infraestructura crítica

Detrás de los incidentes recientes aparece un problema común: la incorporación de nuevas tecnologías avanza más rápido que la capacidad de las organizaciones para protegerlas.

Para Santiago Braña, cofundador de Erks y Humandroid e inversor en Rent-a-Bot, tres empresas argentinas dedicadas al desarrollo de tecnologías de realidad virtual, inteligencia artificial y robótica, esta situación resulta especialmente preocupante en sectores como la salud, la energía, la industria y la logística, donde los sistemas digitales están cada vez más integrados con procesos esenciales. En este sentido, advierte que "el riesgo digital ya tiene consecuencias físicas muy concretas", al señalar que una intrusión puede interrumpir una fábrica, alterar una cadena de frío o comprometer equipamiento médico.

La creciente interconexión de estos sistemas también multiplica los puntos de acceso que pueden aprovechar los atacantes, especialmente cuando su administración depende de proveedores externos. Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, señaló que, en los incidentes que afectaron a los sistemas de refrigeración europeos, los intrusos aprovecharon controladores remotos que utilizaban contraseñas predeterminadas o compartidas entre numerosos establecimientos.

"La tecnología rara vez falla sola; lo que se aprovecha es el error humano en algún punto de la cadena", explicó Colombo. Para el ejecutivo, las principales debilidades suelen encontrarse en la gestión de los accesos, la falta de actualización de los sistemas y los engaños a empleados, factores que pueden comprometer incluso a organizaciones que cuentan con herramientas avanzadas de protección.

El ciberataque contra Binance combinó falsas entrevistas de trabajo y software adulterado para engañar a empleados y acceder a sistemas vinculados con las billeteras digitales de la plataforma.

Desde una perspectiva de gestión del riesgo, María Raquel Burgueño, especialista en Derecho Informático y docente del registro CEFC del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, identificó una deficiencia estructural en la forma en que las empresas desarrollan e incorporan tecnología. Según explicó, muchas priorizan la velocidad de implementación y la productividad comercial por encima de las auditorías y los controles preventivos, mientras que otras postergan actualizaciones críticas bajo la premisa de que "lo que funciona no se toca".

Esta combinación resulta particularmente peligrosa en infraestructuras esenciales, donde una falla en un componente secundario puede comprometer la continuidad de todo un servicio.

A estas debilidades se suman las dificultades para contener los incidentes una vez detectados. En este sentido, Colombo señala que "la mayor deficiencia no suele estar en la detección sino en la velocidad de respuesta" y destaca la importancia de corregir rápidamente las vulnerabilidades y coordinar acciones entre empresas, autoridades y especialistas.

Burgueño coincidió en la necesidad de fortalecer la preparación organizacional, especialmente mediante planes de continuidad operativa y simulacros que permitan mantener los servicios incluso cuando los sistemas informáticos dejan de funcionar.

En este contexto, el principal desafío no consiste únicamente en incorporar más herramientas de protección, sino en integrar la seguridad a todas las etapas de funcionamiento de una organización. Como sintetizó Braña, "La seguridad debería formar parte del diseño de cualquier tecnología desde el principio y no agregarse como una capa al final".

Inteligencia artificial: cómo evolucionan los ciberataques y las herramientas de defensa

La incorporación de inteligencia artificial está transformando las capacidades de los ciberdelincuentes, al permitirles ejecutar ataques cada vez más sofisticados con menores recursos y conocimientos técnicos. Según explicó Ignacio Meggiolaro, abogado especializado y socio de MHR Abogados, estas herramientas facilitan la automatización de campañas fraudulentas, la suplantación de identidades mediante voces e imágenes sintéticas y la identificación de vulnerabilidades, lo que amplía considerablemente el alcance de las amenazas.

El avance de los agentes autónomos profundiza esta transformación. Burgueño señaló, en esta línea, que los atacantes pueden utilizar sistemas especializados para identificar objetivos, elaborar mensajes fraudulentos y coordinar distintas etapas de una intrusión. Esta capacidad permite desarrollar operaciones que anteriormente requerían la intervención de varios especialistas, reduciendo los costos y multiplicando la cantidad de posibles víctimas.

Uno de los ejemplos más preocupantes aparece en los procesos de contratación de personal. Colombo relató que el equipo de investigación de amenazas de Bitso detectó intentos de infiltración de personas vinculadas con Corea del Norte que se postularon a puestos de ingeniería y utilizaron, en algunos casos, filtros de IA para modificar su apariencia durante entrevistas virtuales. La tecnología permite así perfeccionar mecanismos de engaño que buscan obtener acceso a sistemas empresariales mediante la manipulación de sus empleados.

Hackers vinculados con Corea del Norte habrían utilizado inteligencia artificial para alterar su apariencia durante falsas entrevistas laborales, en intentos de infiltración en empresas tecnológicas y plataformas de criptoactivos.

Sin embargo, las mismas capacidades también están fortaleciendo las herramientas defensivas. Braña destacó que la IA permite monitorear infraestructuras de manera continua, identificar comportamientos anómalos y responder a incidentes con una velocidad difícil de alcanzar mediante procedimientos manuales. El especialista advirtió, no obstante, que persiste una asimetría fundamental: "un atacante necesita encontrar una sola vulnerabilidad para tener éxito, mientras que una organización tiene que proteger miles de posibles puntos de entrada".

En este escenario, el principal desafío no radica necesariamente en una superioridad tecnológica de los ciberdelincuentes, sino en las diferencias de preparación para aprovechar las nuevas herramientas. Meggiolaro consideró que existe una brecha de capacidades, inversión y preparación institucional, dado que muchas organizaciones todavía enfrentan dificultades para implementar controles básicos. La evolución de las defensas dependerá, por lo tanto, tanto del desarrollo de nuevas soluciones como de la velocidad con que las empresas consigan incorporarlas a sus operaciones.

Cómo se preparan los Estados y las empresas frente a las nuevas amenazas

La capacidad de respuesta frente a los ciberataques presenta diferencias significativas entre los Estados, las grandes corporaciones y las pequeñas y medianas empresas. Mientras las organizaciones de mayor tamaño pueden disponer de equipos especializados, monitoreo permanente y presupuestos elevados, las pymes suelen depender de proveedores externos y contar con recursos más limitados, lo que dificulta la prevención y la respuesta ante incidentes.

Sin embargo, una protección eficaz no necesariamente requiere inversiones extraordinarias. En este sentido, Gonzalo Ruiz Díaz, abogado especializado en derecho corporativo y compliance y socio de PASBBA Abogados, explicó que muchas empresas pueden reducir considerablemente su exposición a los ciberataques mediante una evaluación de sus riesgos y la adopción de medidas preventivas básicas. "Hay que evitar la idea de que la prevención necesariamente requiere grandes inversiones", sostuvo.

Entre las principales recomendaciones, el especialista destacó la revisión de contratos con proveedores tecnológicos, la definición de permisos de acceso a información sensible, la capacitación de empleados y la implementación de protocolos de respuesta. Estas medidas, acompañadas por actualizaciones periódicas y mecanismos de autenticación reforzados, permiten mejorar la protección sin necesidad de incorporar estructuras costosas.

Las pymes enfrentan mayores dificultades para protegerse de los ciberataques, aunque medidas como la capacitación del personal, el control de accesos y la actualización de sistemas pueden reducir significativamente los riesgos sin requerir grandes inversiones.

La inteligencia artificial también podría contribuir a reducir las diferencias de capacidad entre empresas. Según Braña, las nuevas herramientas de automatización permiten que organizaciones pequeñas accedan a sistemas de monitoreo, detección de amenazas y asistencia ante incidentes que anteriormente estaban reservados a grandes corporaciones. No obstante, advirtió que el desafío consiste en invertir mejor, sin descuidar la actualización de sistemas, la gestión de accesos y la formación del personal.

En paralelo, los Estados están reforzando las exigencias regulatorias sobre los sectores más expuestos. Meggiolaro destacó que en Europa avanzaron marcos como la Directiva NIS2 y el Reglamento DORA, mientras que en Argentina el BCRA extendió requisitos de seguridad tecnológica a los proveedores de servicios de pago y la CNV estableció obligaciones específicas para los proveedores de servicios de activos virtuales.

Para Meggiolaro, esta evolución obliga a los directorios a involucrarse directamente en la supervisión de los riesgos tecnológicos, mientras que Ruiz Díaz subrayó la necesidad de adaptar las políticas a las características y posibilidades de cada organización. La diferencia, en definitiva, no depende únicamente de cuánto se invierte en ciberseguridad, sino de la capacidad para identificar las amenazas y convertir los recursos disponibles en mecanismos efectivos de prevención y respuesta.

Dónde están las oportunidades de negocio e inversión en una industria en plena expansión

El aumento de los ciberataques y la digitalización de la economía están impulsando la demanda de soluciones de protección, con perspectivas favorables para las empresas especializadas. Meggiolaro identificó oportunidades en la seguridad de la nube, la protección de sistemas de inteligencia artificial y la detección automatizada de amenazas, segmentos donde operan compañías como Palo Alto Networks, CrowdStrike, Fortinet y Cloudflare.

Por su parte, Braña destacó el potencial de la ciberseguridad aplicada a agentes autónomos, robótica e infraestructura industrial conectada. En particular, señaló las oportunidades para startups que desarrollen herramientas especializadas y tecnologías como los gemelos digitales, capaces de simular vulnerabilidades y evaluar mecanismos de protección sin comprometer instalaciones reales.

Colombo sumó oportunidades en servicios de protección accesibles para pymes y herramientas de análisis blockchain, que permiten monitorear transacciones y coordinar el rastreo y congelamiento de fondos vinculados con actividades ilícitas.

Burgueño también identificó perspectivas de crecimiento en la gestión de identidades, los modelos de seguridad Zero Trust y la criptografía poscuántica, ante la necesidad de reforzar la autenticación y la protección de datos.

Esta transformación podría acelerar la consolidación del sector mediante adquisiciones de empresas especializadas. Sin embargo, para los inversores, el desafío será distinguir entre el potencial de crecimiento de estas tecnologías y la capacidad de las compañías para convertirlo en rentabilidad sostenida.