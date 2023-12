No hay progreso posible sin seguridad jurídica

La excesiva intervención estatal sobre el sector privado, la alta inflación y los controles cambiarios han desincentivado al máximo la inversión privada en el país. Argentina tiene una potencialidad extraordinaria para su desarrollo que, por la mala gestión de nuestros gobernantes, no logra materializarse. No obstante ello, el balance del estudio es muy bueno ya que la demanda de nuestros servicios continúa creciendo en un ambiente de gran incertidumbre a nivel país.

Durante este año hemos ampliado nuestro proyecto de expansión regional que iniciamos con la apertura de una oficina en Santiago de Chile en Noviembre de 2020. Recientemente inauguramos nuestra Latam Desk en Uruguay para brindar servicios legales integrales en la región. Actualmente, contamos con oficinas en Argentina (Buenos Aires y Neuquén), Chile (Santiago de Chile), Uruguay (Montevideo) y Estados Unidos (Nueva York).

Como prestadores de servicios de conocimiento en un mercado muy competitivo, somos conscientes de la importancia que reviste la tecnología en nuestra profesión. La capacitación e inversión en materia tecnológica es constante. Nuestra profesión ya empieza a sentir el impacto de la inteligencia artificial. Y esto recién comienza. En el mediano plazo el cambio será brutal. El trabajo estandarizado y sencillo actualmente realizado por abogados juniors será realizado por la tecnología. Eso impactará en las estructuras de los estudios. Sin embargo, la abogacía no será reemplazada por completo. La experiencia, las habilidades de negociación, el talento y el valor agregado en los servicios no serán reemplazados. Pero aquellos que no estén preparados sufrirán las consecuencias de esta revolución.

Potencial

Por último, no podemos dejar de hacer notar las potencialidades extraordinarias que tiene la Argentina para motorizar su desarrollo sostenido. El agro, la energía (el proyecto de Ley de Gas Natural Licuado puede ser muy importante para desarrollar el sector), la minería (litio, cobre, plata y oro) y la economía del conocimiento, son pilares que la Argentina debe aprovechar para encauzar su desarrollo.

Para ello, resulta imperativo adoptar medidas para reducir la intervención estatal sobre la economía, ordenar las variables económicas y reducir el gasto público. Asimismo, no hay progreso ni desarrollo posible si no se impulsa la seguridad jurídica y la independencia de la justicia.