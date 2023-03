Arcioni no cede: fuerte presión de los candidatos del PJ para adelantar elecciones en Chubut

“Hasta que no le den una contraorden nada va a cambiar”, le dijo a Ámbito una fuente de primera línea. La reunión tenía como principal motor intentar convencer a Arcioni para que desdoble los comicios y ponga nueva fecha. Sin embargo, el mandatario provincial no recibió ninguna nueva indicación de parte del ministro de Economía y su líder político, Sergio Massa, por lo que continúa dilatando las definiciones.

Eso sí, no dejó pasar la oportunidad para volver a recordar qué es lo que prefiere. “Lo más coherente es realizarlas en conjunto con las nacionales”. Al mismo tiempo, aseguró que “ninguno de los candidatos me ha manifestado el deseo de adelantar las elecciones personalmente, sí a través de los medios de comunicación, pero por ahora en las reuniones que he mantenido con ellos nadie dijo nada”.