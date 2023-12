Argentina recibió ocho premios en Festival de La Habana

Entretanto, siguen los entredichos por el documental de Juan Pin Vilar “La Habana de Fito”, que aspiraba a mostrarse en el Festival pero fue censurado a causa de algunos comentarios contrarios al régimen, que Fito Páez desliza en dicha obra. Queriendo demostrar que no hay censura, el gobierno cubano emitió el documental, pero con cortes y una “advertencia previa”, sugiriendo que el cantante rosarino había sido tergiversado o manipulado en sus declaraciones, algo que Páez rechazó terminantemente. “Yo no soy manipulable y tengo mis ideas clarísimas y puedo tener los cuestionamientos que quiera respecto de lo que sea”, agregando, en alusión a los burócratas de la isla, “Yo soy amigo del pueblo cubano, no de ellos”.