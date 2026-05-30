Sufrió bullying por ser pobre y hoy tiene u$s27.000 millones en el banco: la historia de François Pinault

Después de una infancia complicada, con varias burlas por su situación económica, se convirtió en uno de los multimillonarios más importantes del mundo.

El empresario es una de las figuras más importantes del mundo.

Muchas veces, quienes cuentan con más millones en sus cuentas suelen tener orígenes asociados al lujo. Son pocos los que pudieron salir de la pobreza para convertirse en multimillonarios realmente importantes en el mundo. Uno de esos casos es el de François Pinault.

El reconocido empresario francés no tuvo una infancia fácil e incluso sufrió bullying por su situación económica . Pero con esfuerzo y grandes estrategias, consiguió posicionarse como uno de los referentes de su sector y forjar una fortuna sin precedentes en su país.

François Pinault nació el 21 de agosto de 1936 en Les Champs-Géraux, una comuna rural de Bretaña, en el oeste de Francia. Su padre trabajaba como comerciante de madera y la familia tenía recursos limitados. Durante su infancia, el contacto con ese rubro fue clave para aprender las claves del negocio que le servirían en el futuro.

Pinault es una de las figuras más importantes en varios rubros empresariales, ya que su grupo se adueño de muchas compañías importantes.

En la adolescencia estudió en el Collège Saint-Martin, en Rennes. En esa institución recibió burlas de compañeros de familias con más dinero, que lo molestaban por ser pobre, por su acento y por venir de una zona rural . A los 16 años dejó la escuela y empezó a trabajar.

Después de abandonar los estudios, Pinault se incorporó al comercio de madera. Trabajó en la actividad que conocía por su padre, vinculada a la compra y venta de materiales. En 1956 hizo el servicio militar durante la Guerra de Argelia y, al regresar a Francia, volvió a enfocarse en ese negocio.

Su primera compañía propia llegó en 1963, cuando fundó una empresa dedicada al rubro que sostuvo a su familia en tiempos difíciles. Su padre le brindó una base para llevar esto acabo y el restó lo consiguió con préstamos bancarios. Esa firma fue el punto de partida de su actividad empresarial.

De una pequeña empresa de madera a un imperio de la moda

La empresa creció con la compra de compañías con problemas financieros. Entre esas operaciones estuvo Chapelle Darblay, una firma vinculada al papel que atravesaba una situación económica delicada. Pinault tomó activos en dificultades y los incorporó a su grupo, aún con los riesgos que eso conllevaba.

En 1988, Pinault SA salió a cotizar en la Bolsa de París. Desde entonces, el empresario francés compró participaciones mayoritarias en CFAO, Conforama, Printemps, La Redoute y Fnac. Esas operaciones expandieron su negocio a otros rubros, como los de distribución, producción de muebles, venta por correo y comercios minoristas.

En 1993, el grupo pasó a llamarse Pinault-Printemps-Redoute, conocido como PPR. En esa década también creó Groupe Artémis, la sociedad que hoy se utiliza para administrar la fortuna de la familia. Esa firma tomó participación también apostó por otros rubros como viñedos, medios, subastas, cruceros e instituciones deportivas.

En 1999, PPR compró el 42% de Gucci por u$s3 mil millones. Ese mismo año incorporó Yves Saint Laurent. Después sumó Boucheron, Balenciaga, Alexander McQueen y Bottega Veneta, mientras reducía su presencia en actividades minoristas.

En 2003, François-Henri Pinault asumió la conducción ejecutiva del grupo. La compañía concentró cada vez más su actividad en marcas de lujo y se desprendió de negocios alejados de ese sector. En 2013, PPR cambió su nombre a Kering, quien hoy es dueño de Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato y Qeelin.

Embed - How French Billionaire, Francois Pinault, spent $191 million to house his art collection

Miles de millones: el patrimonio de François Pinault

El patrimonio neto de François Pinault está estimado en u$s27 mil millones. La fortuna familiar depende principalmente de Kering y de Artémis, las sociedades que controla y son la base de todo el dinero que consiguió desde que fundó su primera compañìa dedicada a la madera.

Artémis controla Christie’s, una de las casas de subastas más conocidas del mundo; Château Latour, una bodega histórica de Burdeos; la compañía de cruceros Ponant; el club francés Stade Rennais; medios franceses; una participación importante en Puma y una participación mayoritaria en Creative Artists Agency, agencia de representación de Hollywood.

La familia también posee una colección privada de arte con más de 5.000 piezas. Entre los artistas mencionados dentro de esa colección aparecen Pablo Picasso, Piet Mondrian, Jeff Koons, Paul McCarthy, Donald Judd y otros nombres del arte moderno y contemporáneo.