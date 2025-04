Aranceles de Trump: automotrices temen que productos rebotados en EEUU se vuelquen a mercados de exportación de Argentina

Si bien no se exportan a EEUU modelos terminados por falta de competitividad, podría haber coletazos: encarecimiento, menor demanda por enfriamiento de la economía y mayor competencia a la industria nacional con productos mexicanos y chinos. El caso de Nissan, un antecedente particular.

La exportación de vehículos podrá tener competidores con menores costos que no logran entrar en EEUU.

La pregunta es si esta situación podría impactar en la Argentina. Y la respuesta es que si bien actualmente no se están exportando modelos argentinos a los Estados Unidos , principalmente por falta de competitividad de la industria nacional, podría haber coletazos por el reacomodamiento del tablero. Asimismo, un enfriamiento de la economía mundial supondría una menor demanda de los sectores que compran pick ups argentinas.

Es decir, en términos industriales no habrá productos nacionales que queden fuera del mercado estadounidense. Pero, lo que sí alertan en el sector es que el stock de otros países que se acumule por las barreras de Donald Trump podría buscar salida en otros mercados. No solo el argentino, sino también de países que importan modelos de estas pampas.

“Podría haber impacto indirecto de aquellos países que le exportaban autos y ahora no, como México, China o los de la Unión Europea. Igual es controlado porque son otras configuraciones y es limitado a la demanda local. No se ve una invasión de productos”, explicaban desde el sector ante la consulta de este medio.

En cuanto a las exportaciones, “puede haber algún impacto porque esos autos que sobran en otros países seguro tratarán de venderlos en los mercados a los que exporta Argentina”, añadieron. Aunque creen que las consecuencias deberían ser acotadas, por lo menos en el caso de las pick ups, ya que “no hay tanta competencia”.

Una señal puede ser la salida de Nissan, con el fin de la producción de la pick up Frontier en Córdoba anunciada hace pocas semanas. Fuentes de la marca explicaban tiempo atrás que la decisión era multicausal, como la ruptura de la alianza global con Renault (el proyecto también contemplaba la Alaskan del rombo), la caída de mercados de exportación regionales, pero también que el mismo modelo se fabrica en México. El riesgo que suponía el muro de Trump ya era contemplado a inicios de año: los mercados que se abastecían desde Córdoba podían perfectamente hacerlo desde México, como finalmente ocurrirá. Un caso, no obstante, muy específico y que no aplica al conjunto de las automotrices.

Asimismo, al tiempo que anunció una inversión para producir la nueva Alaskan, Volswagen informó que el SUV Taos dejará de ser nacional para empezar a importarse también desde México. Vale destacar que aunque los patentamientos de 0KM vienen el alza, la producción está en caída, principalmente por factores ligados a la presión impositiva y el tipo de cambio atrasado.

nissan-frontier.jpg La Nissan Frontier, un modelo que desde México abastecerá a mercados que antes importaban a Córdoba.

“Por el momento no vemos un impacto directo en nuestra cadena de valor. Obviamente todo este movimiento tiene consecuencias globales y más allá de la política tarifaria que define Estados Unidos y la política recíproca, eso probablemente tenga un impacto en los precios”, señalaron desde una automotriz. Entre los motivos: las piezas que llegan desde el exterior podrían encarecerse, así como también los autopartistas nacionales tienen proveedores extranjeros. “Estamos viendo escenarios. La industria está en un momento de mucha incertidumbre y nosotros estamos prestando atención especialmente a ver cómo pega en el crecimiento global, si hay algo de desaceleración o recesión”, expresaron.

“Si la guerra comercial implica una caída del precio de los commodities, eso afecta a muchos de nuestros clientes más importantes: el agro, la minería, el gas, etcétera”, agregó el directivo de un fabricante de pick ups.

Para los importadores la cuestión tiene aun menos impacto. “A nosotros por ahora no nos modifica nada, lo que sí hay que ver es la mercadería que iba a Estados Unidos y que ahora tiene arancel, si parte de eso no va a terminar en otros países”, sostuvieron desde una marca que no fabrica en el país.

Respecto a la posible competencia china, expresó: “Los autos chinos no estaban entrando a Estados Unidos. O sea, eso no va a cambiar demasiado, y ahora menos”.