Autos: con el dólar calmo, las terminales frenan ajustes y apuestan a sostener los precios en mayo + Seguir en









Con ventas moderadas y mayor competencia, las marcas sostienen valores y refuerzan beneficios como descuentos y financiación a tasa 0.

El mercado automotor ofrece distintas oportunidades financiamiento y varias automotrices mantienen sus precios NA

El inicio de mayo encuentra al sector automotor con una tendencia clara: priorizar la estabilidad antes que los ajustes. En un contexto donde las ventas no terminan de despegar y la oferta crece con la llegada de nuevos modelos y marcas, las automotrices eligen mantener sus precios y potenciar herramientas comerciales para atraer compradores.

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La dinámica actual también está influida por la cotización del dólar, que en las últimas semanas mostró una tendencia a la baja, reduciendo la presión sobre los costos. En este escenario, las listas de precios se mantienen prácticamente sin cambios y las estrategias se enfocan en descuentos puntuales y financiación.

En ese marco, Ford definió que durante mayo conservará los valores de Ranger y Territory, mientras que la Maverick tendrá un ajuste del 2%. En sentido opuesto, Bronco Sport y Transit bajan 1%, y la Everest reduce su precio en un 2%, buscando mejorar su posicionamiento frente a la competencia.

Por su parte, Toyota continuará con los mismos precios que en abril, sin modificaciones en su gama. Una decisión similar tomó General Motors, que además aplicó una rebaja del 5% en el eléctrico Chevrolet Spark, cuyo nuevo valor es de $40.402.900.

Financiación y precios congelados, las claves en las automotrices Las acciones comerciales ganan protagonismo en varias marcas. Hyundai Motor Argentina confirmó la continuidad de su campaña de precios congelados para el HB20, con valores en pesos vigentes desde noviembre de 2025. La propuesta estará disponible durante todo mayo o hasta agotar stock, con cupos limitados según versión. Además, los SUV Tucson y Creta mantienen sus precios bonificados definidos meses atrás.

HYUNDAI HB20.jpg Las acciones comerciales ganan protagonismo en varias marcas. Hyundai Motor Argentina confirmó la continuidad de su campaña de precios congelados para el HB20, con valores en pesos vigentes desde noviembre de 2025. En el caso de Honda, la automotriz sostiene el congelamiento en toda su gama y refuerza su oferta con valores promocionales en modelos estratégicos: Civic: u$s49.900 (antes u$s54.000)

u$s49.900 (antes u$s54.000) CR-V EXL: u$s65.800 (antes u$s70.800)

u$s65.800 (antes u$s70.800) CR-V híbrida: u$s69.900 (antes u$s74.900) A esto se suma la financiación a tasa 0% a 12 meses en pesos, disponible a través de Santander, una herramienta clave para incentivar operaciones en un mercado más selectivo. General Motors, por su parte, refuerza su estrategia con un amplio esquema de financiación. Mantiene planes a tasa 0 a 12 meses en gran parte de su gama, con posibilidad de diferir la primera cuota hasta 60 días, y mejora los montos financiables en varios modelos. Entre los principales: Onix y Onix Plus: tasa 0% hasta $25.000.000 en 12 meses; opciones a 18 y 24 meses con topes de $22.000.000 y $20.000.000.

tasa 0% hasta $25.000.000 en 12 meses; opciones a 18 y 24 meses con topes de $22.000.000 y $20.000.000. Tracker: tasa 0% hasta $27.000.000 en 12 meses.

tasa 0% hasta $27.000.000 en 12 meses. Spin: tasa 0% hasta $20.000.000 en 12 meses, con alternativas financiadas de hasta $26.500.000.

tasa 0% hasta $20.000.000 en 12 meses, con alternativas financiadas de hasta $26.500.000. Montana: tasa 0% hasta $30.000.000 en 12 meses.

tasa 0% hasta $30.000.000 en 12 meses. S10 (WT y Z71): tasa 0% hasta $30.000.000; versiones LTZ y HC alcanzan hasta $35.000.000.

tasa 0% hasta $30.000.000; versiones alcanzan hasta $35.000.000. Trailblazer: tasa 0% hasta $43.000.000 en 12 meses.

tasa 0% hasta $43.000.000 en 12 meses. Silverado: tasa 0% hasta $20.000.000.

tasa 0% hasta $20.000.000. Spark EUV: tasa 0% hasta $15.000.000 y múltiples opciones financiadas.

tasa 0% hasta $15.000.000 y múltiples opciones financiadas. Captiva PHEV: tasa 0% hasta $30.000.000. Además, la marca ofrece alternativas mediante planes PDA, con financiación de hasta el 100% en algunos modelos, plazos de hasta 120 cuotas y beneficios como seguro bonificado en los primeros meses. Con este escenario, el mercado automotor argentino atraviesa una etapa de estabilidad en precios, donde el foco está puesto en generar oportunidades comerciales. La información se irá actualizando a medida que las automotrices comuniquen sus listas y novedades para mayo.