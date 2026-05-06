Qué autos 0km se consiguen por menos de $35 millones en mayo de 2026 + Seguir en









Con precios contenidos y mayor oferta, las marcas sostienen valores y refuerzan promociones para tentar a los compradores en un escenario de demanda débil.

Los autos 0km más accesibles en pesos Depositphotos

En un contexto donde las ventas no logran despegar, el mercado automotor argentino muestra una particularidad: los precios se mantienen estables e incluso aparecen algunas rebajas puntuales. Esta estrategia busca reactivar operaciones en un escenario competitivo, donde también ganan terreno los créditos a tasa 0% y las promociones comerciales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con este panorama, mayo presenta una base de opciones accesibles concentradas en torno a los $30 millones, con propuestas que van desde citycars hasta SUVs y eléctricos. La irrupción de marcas chinas también empieza a modificar el mapa, sumando alternativas con diferentes configuraciones y tecnologías.

Los 10 autos más baratos de mayo El listado de modelos más accesibles del mercado mantiene varios nombres conocidos y suma nuevas opciones electrificadas:

Renault Kwid: $26.490.000 JMEV 3: $26.743.500 o u$s18.900 Hyundai HB20: desde $27.600.000 hasta $34.900.000 Fiat Mobi: $27.630.000 JAC S2: $28.158.599 o u$s19.900 Fiat Argo: desde $30.230.000 hasta $32.650.000 Fiat Cronos: desde $31.120.000 hasta $38.790.000 Peugeot 208: desde $31.460.000 hasta $43.310.000 Chevrolet Onix: desde $31.505.000 hasta $38.026.000 Citroën C3: desde $31.680.000 hasta $34.030.000 KWID El Renault Kwid continúa siendo el más accesible.

Más opciones dentro del rango accesible Por fuera del top 10, el mercado ofrece otras alternativas que siguen dentro de un rango competitivo. Entre ellas aparecen el Citroën Basalt (desde $32.590.000), el Nissan Versa (desde $33.793.900), el Renault Logan (desde $33.980.000) y el Toyota Yaris (desde $34.284.000).

Este abanico confirma que, pese al freno en la demanda, la oferta sigue ampliándose y permite elegir entre distintos segmentos y tecnologías sin superar ampliamente la barrera de los $35 millones.