El mercado automotor argentino atraviesa una transformación profunda desde que Javier Milei se encuentra al frente del Gobierno nacional.
Unas 30 marcas de autos llegaron al país en la era Milei: más oferta con la apertura importadora
El ingreso de jugadores, en su mayoría de origen chino y con foco en electrificación y buses, redefine la estructura del mercado automotor argentino.
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Desde finales de 2023 hasta la actualidad, entre 25 y 30 nuevas marcas comenzaron a operar en el país, en un contexto de mayor apertura comercial y flexibilización de importaciones.
Un nuevo mapa automotor
El fenómeno no responde únicamente a una mayor cantidad de jugadores, sino a un cambio estructural en su composición. La expansión está liderada por automotrices de origen chino, junto con marcas orientadas a la movilidad eléctrica y al transporte pesado.
Firmas como BYD, MG, GAC Motor, JMEV, Forthing o Geely explican buena parte de esta nueva ola, con propuestas que combinan precios competitivos y tecnologías electrificadas. A eso se suman marcas vinculadas al transporte de pasajeros y carga, como Yutong, King Long o Sany, que ganan terreno en el segmento de buses y pesados.
Más oferta, nuevos nichos
El recambio también incluye la llegada —o regreso— de marcas de nicho y premium, además de proyectos locales vinculados a la movilidad eléctrica. Este escenario amplía la oferta disponible, aunque con volúmenes aún acotados en muchos casos.
En paralelo, varias marcas tradicionales perdieron presencia relativa o quedaron fuera de los rankings de mayor volumen, reflejando la creciente competencia.
Las nuevas marcas que arribaron al país
- BYD
- MG
- GAC Motor
- Geely (reingreso real al mercado)
- JMEV
- Forthing
- Dongfeng (expansión real en livianos)
- Changan (salto de escala)
- Kaiyi
- JMC
- Maxus
- Shacman
- XCMG
- CAMC
- Howo
- Beiben Truck
Pesados y buses
- King Long
- Yutong
- Zhong Tong
- Sany
- Kama
- XEV
- Arcfox
- Volt Motors (nacional)
Premium-reingresos
- Porsche
- Alfa Romeo (reactivación comercial)
Cambio de paradigma
Más allá del número exacto, el dato relevante es el cambio de fondo: el mercado dejó de estar dominado exclusivamente por terminales históricas para dar lugar a una mayor diversidad de actores.
La combinación de apertura comercial, nuevas tecnologías y presión competitiva configura un escenario distinto, donde la procedencia de las marcas, el tipo de motorización y los segmentos atendidos muestran una transformación inédita en los últimos años.
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