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6 de mayo 2026 - 00:00

Unas 30 marcas de autos llegaron al país en la era Milei: más oferta con la apertura importadora

ámbito.com | Leandro Gambetta
Por Leandro Gambetta

El ingreso de jugadores, en su mayoría de origen chino y con foco en electrificación y buses, redefine la estructura del mercado automotor argentino.

Desde la llegada de Milei, nuevas marcas se sumaron al parque automotor nacional

Desde la llegada de Milei, nuevas marcas se sumaron al parque automotor nacional

Imagen creada con IA.

Desde finales de 2023 hasta la actualidad, entre 25 y 30 nuevas marcas comenzaron a operar en el país, en un contexto de mayor apertura comercial y flexibilización de importaciones.

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Un nuevo mapa automotor

El fenómeno no responde únicamente a una mayor cantidad de jugadores, sino a un cambio estructural en su composición. La expansión está liderada por automotrices de origen chino, junto con marcas orientadas a la movilidad eléctrica y al transporte pesado.

Firmas como BYD, MG, GAC Motor, JMEV, Forthing o Geely explican buena parte de esta nueva ola, con propuestas que combinan precios competitivos y tecnologías electrificadas. A eso se suman marcas vinculadas al transporte de pasajeros y carga, como Yutong, King Long o Sany, que ganan terreno en el segmento de buses y pesados.

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El JMEV Easy 3, uno de los autos más económicos del país.

El JMEV Easy 3, uno de los autos más económicos del país.

Más oferta, nuevos nichos

El recambio también incluye la llegada —o regreso— de marcas de nicho y premium, además de proyectos locales vinculados a la movilidad eléctrica. Este escenario amplía la oferta disponible, aunque con volúmenes aún acotados en muchos casos.

En paralelo, varias marcas tradicionales perdieron presencia relativa o quedaron fuera de los rankings de mayor volumen, reflejando la creciente competencia.

Las nuevas marcas que arribaron al país

  • BYD
  • MG
  • GAC Motor
  • Geely (reingreso real al mercado)
  • JMEV
  • Forthing
  • Dongfeng (expansión real en livianos)
  • Changan (salto de escala)
  • Kaiyi
  • JMC
  • Maxus
  • Shacman
  • XCMG
  • CAMC
  • Howo
  • Beiben Truck
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BYD, la marca importada que aportó un mayor despliegue.

BYD, la marca importada que aportó un mayor despliegue.

Pesados y buses

  • King Long
  • Yutong
  • Zhong Tong
  • Sany
  • Kama
  • XEV
  • Arcfox
  • Volt Motors (nacional)

Premium-reingresos

  • Porsche
  • Alfa Romeo (reactivación comercial)

Cambio de paradigma

Más allá del número exacto, el dato relevante es el cambio de fondo: el mercado dejó de estar dominado exclusivamente por terminales históricas para dar lugar a una mayor diversidad de actores.

La combinación de apertura comercial, nuevas tecnologías y presión competitiva configura un escenario distinto, donde la procedencia de las marcas, el tipo de motorización y los segmentos atendidos muestran una transformación inédita en los últimos años.

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