Automotriz china lanzó nuevo SUV urbano en la Argentina y anticipó el arribo una pick up híbrida enchufable + Agregar ámbito en









El lanzamiento de un modelo naftero con fuerte impronta tecnológica marca un paso clave en la expansión local de Geely, mientras se confirma la llegada de una camioneta electrificada de gran autonomía.

El nuevo Geely Icon ya está en el país

El mercado automotor argentino sumó una nueva propuesta con la presentación del Icon, un SUV del segmento B que combina diseño distintivo, conectividad y asistencias a la conducción.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El modelo, que hasta ahora solo se vendía en China, inicia su comercialización en el país como parte de una estrategia de crecimiento regional.

Con más de 150.000 unidades vendidas en su mercado de origen desde 2020, el vehículo desembarca con un motor 1.5 turbo de 177 CV, asociado a una caja automática de doble embrague de 7 velocidades, y un paquete de ADAS de nivel 2, orientado a mejorar la seguridad y la experiencia de manejo.

Con más de 150.000 unidades vendidas en su mercado de origen desde 2020, el vehículo desembarca con un motor 1.5 turbo de 177 CV, asociado a una caja automática de doble embrague de 7 velocidades. Tecnología, diseño global y foco en seguridad El desarrollo del modelo involucró a centros de diseño internacionales en California, Barcelona y Shanghái, lo que se traduce en una estética moderna con faros de disposición dividida inspirados en el concepto de “bucle infinito”. En el interior, se destaca una pantalla central de 14,6 pulgadas y un sistema de visión panorámica 540°, que reduce puntos ciegos y amplía el campo visual del conductor.

En términos comerciales, el SUV estará disponible desde septiembre con un precio de u$s30.800, garantía de 5 años o 150.000 km y opciones de financiamiento. Además, la marca confirmó su participación en el TC2000 como vehículo oficial de un equipo para la temporada 2026-2027.

La llegada de la nueva pick up híbrida enchufable Durante el evento también se anticipó el arribo de Riddara D6_J7 PHEV Air, una pick up híbrida enchufable, con más de 1.000 km de autonomía combinada, aceleración de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos y enfoque en el segmento de utilitarios electrificados. Durante el evento también se anticipó el arribo de Riddara D6_J7 PHEV Air, una pick up híbrida enchufable, con más de 1.000 km de autonomía combinada, aceleración de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos y enfoque en el segmento de utilitarios electrificados. (Foto: Clarín) Con esta jugada, la compañía busca consolidar una oferta que abarque motorizaciones eléctrica, híbrida y a combustión en el mercado local.