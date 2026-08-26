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26 de agosto 2026 - 09:42

El auto de película llegó al país: GWM lanzó el nuevo Ora 5 HEV

La marca introduce un SUV híbrido de 223 CV con diseño distintivo, alto nivel tecnológico y un completo paquete de seguridad.

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El nuevo Ora ya está en la Argentina 

GWM presentó oficialmente en el mercado automotor argentino el nuevo Ora 5 HEV, un SUV compacto híbrido que busca destacarse por su estética llamativa, su equipamiento tecnológico y su enfoque en la eficiencia.

Con una longitud de 4,47 metros y una distancia entre ejes de 2,72 metros, el modelo se posiciona dentro de un segmento cada vez más competitivo, con capacidad para cinco pasajeros y una propuesta orientada al uso urbano y familiar.

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El sistema de propulsión combina un motor naftero 1.5 turbo con una batería autorrecargable de 1,09 kWh, logrando una potencia conjunta de 223 CV. Este conjunto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos, con un consumo promedio de 5,1 L/100 km.

Nuevo Ora: tecnología y confort a bordo

El interior del Ora 5 HEV apuesta a una experiencia digital, con una doble pantalla integrada: un tablero de 10,25 pulgadas y una central multimedia de 14,6 pulgadas.

La conectividad incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de cargador inalámbrico, múltiples puertos USB y un sistema de audio de seis parlantes. A esto se suman detalles de confort como climatizador automático, iluminación ambiental y tapizados en cuero ecológico con regulación térmica.

El interior del Ora 5 HEV apuesta a una experiencia digital, con una doble pantalla integrada: un tablero de 10,25 pulgadas y una central multimedia de 14,6 pulgadas.

El interior del Ora 5 HEV apuesta a una experiencia digital, con una doble pantalla integrada: un tablero de 10,25 pulgadas y una central multimedia de 14,6 pulgadas.

El modelo también ofrece cuatro modos de conducción —Eco, City, Standard y Sport— que permiten adaptar su respuesta según el uso.

Seguridad y asistencias avanzadas

Uno de los puntos más destacados del nuevo SUV es su dotación en seguridad. Incorpora 6 airbags, controles electrónicos de estabilidad y tracción, y un paquete de más de 20 sistemas ADAS.

Entre ellos se encuentran el control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril y monitoreo de punto ciego. También suma cámara de 360° y múltiples asistentes para maniobras y conducción en ciudad.

Diseño y posicionamiento

En el exterior, el Ora 5 HEV se diferencia por sus líneas modernas y detalles como los faros LED con diseño tipo “gota de agua”, techo panorámico de gran tamaño y portón trasero eléctrico.

El modelo llega al país con un precio de lanzamiento de u$s30.990 y una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, que se extiende a 8 años para la batería.

En el exterior, el Ora 5 HEV se diferencia por sus líneas modernas y detalles como los faros LED con diseño tipo “gota de agua”, techo panorámico de gran tamaño y portón trasero eléctrico.

En el exterior, el Ora 5 HEV se diferencia por sus líneas modernas y detalles como los faros LED con diseño tipo “gota de agua”, techo panorámico de gran tamaño y portón trasero eléctrico.

Con este lanzamiento, GWM refuerza su estrategia en el mercado local, sumando una nueva alternativa electrificada que combina diseño, tecnología y eficiencia en el segmento de los SUV compactos.

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