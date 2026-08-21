Convertible premium en el país: BMW suma el M440i xDrive Cabrio con 387 cv a su gama deportiva + Agregar ámbito en









El descapotable del Serie 4 arriba con 387 cv, tracción integral y capota de lona eléctrica que se abre en apenas 18 segundos.

BMW presentó su nuevo M440i xDrive Cabrio

En el marco de una nueva edición del BMW Experience en el Autódromo de La Plata, BMW Group Argentina oficializó la llegada del BMW M440i xDrive Cabrio, la variante descapotable de alto rendimiento que amplía la oferta del Serie 4 en el mercado local.

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Este modelo se posiciona como una de las propuestas más exclusivas dentro del portfolio de la marca alemana, combinando deportividad, confort y conducción a cielo abierto.

Nuevo BMW M440i: motor, prestaciones y tecnología El nuevo M440i Cabrio está impulsado por un motor M Performance TwinPower Turbo de seis cilindros en línea y 3.0 litros, capaz de entregar 387 cv y 500 Nm de torque. Esta configuración, asociada a la tracción integral xDrive, le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada de 250 km/h.

Uno de sus diferenciales es la capota de lona retráctil, que puede abrirse o cerrarse en solo 18 segundos y en movimiento (hasta 50 km/h), ofreciendo un equilibrio entre aislamiento acústico y experiencia al aire libre.

Diseño y equipamiento premium En términos estéticos, el modelo mantiene el ADN del Serie 4 con una silueta baja y alargada, acompañada por el paquete aerodinámico M, faros LED adaptativos, ópticas traseras con tecnología Laserlight y llantas de 19 pulgadas. La tradicional parrilla de doble riñón vertical refuerza su identidad deportiva.

Este modelo se posiciona como una de las propuestas más exclusivas dentro del portfolio de la marca alemana, combinando deportividad, confort y conducción a cielo abierto. Puertas adentro, el nivel de confort es protagonista. Se destacan el sistema de sonido Harman Kardon, los asientos eléctricos calefaccionados, el climatizador automático multizona y el volante M calefactable. Además, incorpora un deflector de viento, pensado para mejorar la experiencia de manejo con el techo abierto. Un convertible pensado para disfrutar Gracias a una estructura reforzada, bajo centro de gravedad y una distribución de pesos equilibrada, el modelo garantiza un comportamiento dinámico preciso, tanto en conducción deportiva como en uso diario. Fabricado en la planta de Dingolfing (Alemania), el nuevo cabrio llega al país en la previa de la temporada primaveral, apuntando a quienes buscan exclusividad y sensaciones al volante. Precio en la Argentina BMW 430i Coupé: u$s 74.900

u$s 74.900 BMW M440i xDrive Cabrio: u$s 106.900 Garantía: 3 años o 200.000 kilómetros.