El grave error que muchos cometen al cargar nafta y puede poner en riesgo al auto: cuál es y qué puede pasar + Agregar ámbito en









Una acción simple y muchas veces ignorada puede prevenir accidentes, fallas mecánicas y hasta problemas de salud al momento de cargar nafta.

Apagar el motor del auto es fundamental a la hora de cargar nafta Mariano Fuchila

Cargar combustible forma parte de la rutina de cualquier conductor, pero no siempre se respetan las medidas básicas de seguridad. Entre ellas, apagar el motor antes de iniciar la carga es una de las más importantes. Aunque parezca un detalle menor, puede marcar la diferencia entre una operación segura y una situación de riesgo.

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Las estaciones de servicio trabajan con sustancias altamente inflamables, por lo que cualquier fuente de calor o chispa puede generar un incidente. En ese sentido, el motor en marcha eleva la temperatura del vehículo y puede interactuar con los vapores del combustible.

Riesgos invisibles que pueden generar consecuencias graves Uno de los principales peligros está en el sistema de escape. Las altas temperaturas que alcanza durante el funcionamiento pueden encender vapores de nafta, especialmente si se concentran en zonas cercanas. Esto incrementa el riesgo de incendio o explosión.

Además, en espacios cerrados o semicerrados, mantener el vehículo encendido aumenta la exposición al monóxido de carbono (CO), un gas tóxico, incoloro e inodoro que puede resultar peligroso si se inhala durante un período prolongado.

Uno de los principales peligros está en el sistema de escape. Las altas temperaturas que alcanza durante el funcionamiento pueden encender vapores de nafta, especialmente si se concentran en zonas cercanas. Depositphotos También hay consecuencias mecánicas. Cargar combustible con el motor en marcha puede afectar el sistema EVAP, encargado de controlar las emisiones evaporativas. Esto puede derivar en fallas, encendido del “check engine” o problemas de arranque que implican costos de reparación.

Desde el punto de vista económico, aunque el consumo sea mínimo, el motor continúa utilizando combustible mientras el vehículo está encendido, lo que representa un gasto innecesario. Por último, otra recomendación habitual en estaciones de servicio es evitar el uso del celular durante la carga. Más allá de que no siempre exista una normativa formal, se busca reducir riesgos vinculados a descargas estáticas o distracciones. En definitiva, apagar el auto al cargar combustible no es solo una sugerencia: es una práctica clave para la seguridad, el cuidado del vehículo y la prevención de accidentes.