Congelan precios de la pick up más vendida del país

El modelo se mantiene en el primer puesto del ranking general en 2026 y refuerza su competitividad con una política de precios sin cambios en gran parte de su gama.

La Toyota Hilux continúa dominando el mercado automotor argentino y se mantiene como el vehículo más vendido del país en lo que va del año. Entre enero y julio acumuló 18.431 unidades patentadas , según datos de ACARA , consolidando su liderazgo incluso en un escenario de caída general de la actividad.

El desempeño de la pick up muestra una contracción del 6,5% interanual , aunque se ubica por encima del promedio del mercado, que retrocedió un 12,8% en el mismo período , lo que refuerza su resiliencia dentro del sector.

En este contexto, la automotriz decidió congelar los precios de la Hilux durante agosto , una medida destinada a preservar competitividad y sostener el ritmo de patentamientos en un mercado cada vez más sensible a los valores.

Solo algunos modelos de la gama —como Yaris y Hiace — registraron ajustes puntuales del 2%, mientras que la pickup mediana mantuvo prácticamente toda su oferta sin modificaciones.

A continuación, la lista de precios vigente de la Hilux en la Argentina:

El desempeño de la pick up muestra una contracción del 6,5% interanual, aunque se ubica por encima del promedio del mercado, que retrocedió un 12,8% en el mismo período, lo que refuerza su resiliencia dentro del sector.

Hilux DX / SR

Toyota Hilux 4x2 DX (cabina simple): $43.771.000

$43.771.000 Toyota Hilux 4x4 DX (cabina simple): $52.618.000

$52.618.000 Toyota Hilux 4x2 DX MT: $49.325.000

$49.325.000 Toyota Hilux 4x4 DX MT: $57.769.000

$57.769.000 Toyota Hilux 4x2 DX AT: $50.704.000

$50.704.000 Toyota Hilux 4x4 DX AT: $59.383.000

$59.383.000 Toyota Hilux 4x4 SR MT: $66.457.000

$66.457.000 Toyota Hilux 4x4 SR AT: $69.326.000

$69.326.000 Toyota Hilux 4x2 SR AT: $59.125.000

Hilux SRV / SRX

Toyota Hilux 4x2 SRV AT: $67.506.000

$67.506.000 Toyota Hilux 4x4 SRV AT: $76.381.000

$76.381.000 Toyota Hilux 4x4 SRV+ AT: $79.838.000

$79.838.000 Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $77.921.000

$77.921.000 Toyota Hilux 4x4 SRX AT: $84.349.000

Hilux GR-SPORT

Toyota Hilux GR-Sport 4x4 AT: $89.327.000

El mercado cae, pero la Hilux resiste

El mercado automotor cerró julio con 43.758 unidades patentadas, una baja del 30,3% interanual y del 7,7% respecto de junio, según ACARA. En el acumulado anual, se registraron 339.359 vehículos, un 12,8% menos que en 2025.

En este escenario de retracción, la Hilux se mantiene como un caso particular dentro del sector. Su liderazgo sostenido se explica tanto por su posicionamiento histórico como por la decisión de la marca de acompañar la demanda con una política de precios estable.

Desde el sector remarcan que el contexto actual está marcado por una mayor competencia, el crecimiento de nuevas marcas y esquemas de financiación más flexibles, factores que vuelven clave la estrategia comercial de las terminales para sostener volumen en el segundo semestre.