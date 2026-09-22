El mapa mundial de los autos: qué países lideran las ventas y la carrera por los vehículos eléctricos + Agregar ámbito en









China consolida su hegemonía productiva y comercial, mientras que Europa aceleró la cuota de mercado electrificada y mercados clave como Estados Unidos e India avanzan a un ritmo moderado.

La industria automotriz tiene líderes marcados en el mercado global Depositphotos

Durante los primeros seis meses de 2026, la industria automotriz mundial registró un comportamiento desigual respecto a la adopción de la movilidad sustentable. Aunque las matriculaciones totales mostraron un crecimiento impulsado por la recuperación logística post-pandemia y la estabilización de componentes, la brecha de adopción entre los vehículos 100% eléctricos (BEV) y las motorizaciones tradicionales continuó marcando el pulso estratégico de los principales mercados.

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El volumen masivo sigue concentrado en un puñado de potencias industrializadas, donde la combinación de incentivos fiscales, desarrollo de infraestructura de carga y oferta de modelos accesibles determina qué países lideran el cambio de paradigma energético.

El Top 10 global: volumen de mercado y cuota de autos eléctricos El desempeño del primer semestre de 2026 deja al descubierto la clara ventaja que mantiene China frente al resto del mundo, no solo por volumen absoluto de unidades vendidas, sino por la penetración que lograron sus marcas nacionales en el segmento de cero emisiones:

China: 8,80 millones de unidades vendidas | 35,2% de penetración de autos eléctricos (BEV).

Estados Unidos: 7,90 millones de unidades vendidas | 5,9% de penetración de autos eléctricos (BEV).

India: 2,59 millones de unidades vendidas | 5,7% de penetración de autos eléctricos (BEV).

Japón: 2,39 millones de unidades vendidas | 2,5% de penetración de autos eléctricos (BEV).

Alemania: 1,48 millones de unidades vendidas | 24,8% de penetración de autos eléctricos (BEV).

Brasil: 1,42 millones de unidades vendidas | 6,4% de penetración de autos eléctricos (BEV).

Reino Unido: 1,14 millones de unidades vendidas | 25,0% de penetración de autos eléctricos (BEV).

Canadá: 0,95 millones de unidades vendidas | 7,1% de penetración de autos eléctricos (BEV).

Italia: 0,94 millones de unidades vendidas | 8,4% de penetración de autos eléctricos (BEV).

Francia: 0,86 millones de unidades vendidas | 28,2% de penetración de autos eléctricos (BEV). Análisis del contraste entre volumen y tasa de electrificación La lectura de estos números deja una conclusión evidente: el tamaño del mercado no garantiza una rápida transición ecológica. Estados Unidos se mantiene firme como el segundo comprador global de vehículos con 7,9 millones de entregas, pero su tasa de vehículos 100% eléctricos penas bordea el 5,9%, acusando una alta demanda sostenida por camionetas de gran tamaño, SUV de motor térmico e híbridos.

Brasil, con el impulso de BYD, marca el ritmo en Sudamérica. Una situación similar atraviesa Japón, donde la penetración cae al 2,5% debido a la apuesta histórica del parque local por los sistemas híbridos convencionales (HEV) y los kei cars.

En la vereda opuesta, el bloque europeo compuesto por Francia (28,2%), Reino Unido (25,0%) y Alemania (24,8%) exhibe los índices de penetración eléctrica más elevados por fuera del gigante asiático. En estos países, las estrictas regulaciones sobre emisiones de carbono y la fuerte presencia de automotrices que renovaron sus gamas a baterías aceleraron la reconversión del parque automotor, marcando el camino para el resto de las economías desarrolladas.