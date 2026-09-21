Vida útil del auto: señales clave para decidir cambiarlo y el kilometraje recomendado

El desgaste, el uso cotidiano y el costo de las reparaciones influyen en la decisión de mantener o reemplazar un vehículo. Los detalles.

En el mundo automotor , la durabilidad de un vehículo no depende únicamente de los años transcurridos, sino de una combinación de factores que incluyen el uso diario, el mantenimiento y las condiciones en las que circula.

Con el paso del tiempo, cada componente del auto comienza a mostrar desgaste natural , algo que puede impactar tanto en el rendimiento como en la seguridad general del vehículo si no se atiende a tiempo.

En ese contexto, aparecen señales que suelen anticipar la necesidad de un recambio o de una evaluación más profunda del estado mecánico.

Entre los indicios más frecuentes se encuentran los ruidos inusuales en el motor, las vibraciones en la dirección, el aumento en el consumo de fluidos o las fallas repetidas en sistemas clave, lo que obliga a visitas más constantes al taller.

También puede ser determinante el aumento sostenido de los costos de reparación, especialmente cuando las intervenciones dejan de ser puntuales y pasan a ser estructurales o de mayor complejidad.

Entre los indicios más frecuentes se encuentran los ruidos inusuales en el motor, las vibraciones en la dirección, el aumento en el consumo de fluidos o las fallas repetidas en sistemas clave, lo que obliga a visitas más constantes al taller.

Otro factor importante es la seguridad: cuando la carrocería o los sistemas de protección se ven afectados por el desgaste o por un siniestro previo, la capacidad de respuesta del vehículo puede verse reducida.

De acuerdo con especialistas del sector, el momento del recambio suele evaluarse a partir de ciertos niveles de uso intensivo y antigüedad, aunque no existe una regla única, ya que influyen el mantenimiento, el tipo de conducción y el historial del vehículo.

El informe citado corresponde a la aseguradora Mapfre México, que detalla estos parámetros como referencia para analizar el estado general de un automóvil y decidir su posible reemplazo.