En el mundo automotor, la durabilidad de un vehículo no depende únicamente de los años transcurridos, sino de una combinación de factores que incluyen el uso diario, el mantenimiento y las condiciones en las que circula.
Vida útil del auto: señales clave para decidir cambiarlo y el kilometraje recomendado
El desgaste, el uso cotidiano y el costo de las reparaciones influyen en la decisión de mantener o reemplazar un vehículo. Los detalles.
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Con el paso del tiempo, cada componente del auto comienza a mostrar desgaste natural, algo que puede impactar tanto en el rendimiento como en la seguridad general del vehículo si no se atiende a tiempo.
En ese contexto, aparecen señales que suelen anticipar la necesidad de un recambio o de una evaluación más profunda del estado mecánico.
Señales mecánicas a tener en cuenta
Entre los indicios más frecuentes se encuentran los ruidos inusuales en el motor, las vibraciones en la dirección, el aumento en el consumo de fluidos o las fallas repetidas en sistemas clave, lo que obliga a visitas más constantes al taller.
También puede ser determinante el aumento sostenido de los costos de reparación, especialmente cuando las intervenciones dejan de ser puntuales y pasan a ser estructurales o de mayor complejidad.
Otro factor importante es la seguridad: cuando la carrocería o los sistemas de protección se ven afectados por el desgaste o por un siniestro previo, la capacidad de respuesta del vehículo puede verse reducida.
De acuerdo con especialistas del sector, el momento del recambio suele evaluarse a partir de ciertos niveles de uso intensivo y antigüedad, aunque no existe una regla única, ya que influyen el mantenimiento, el tipo de conducción y el historial del vehículo.
El informe citado corresponde a la aseguradora Mapfre México, que detalla estos parámetros como referencia para analizar el estado general de un automóvil y decidir su posible reemplazo.