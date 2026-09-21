Subasta de autos en la Argentina: rematan unidades de Toyota, Ford y otras marcas desde $7 millones

Un nuevo concurso online ofrece vehículos de distintas marcas, con unidades en buen estado, bajo kilometraje y precios competitivos.

En un contexto de precios elevados en el mercado de autos usados , las subastas online se consolidan como una alternativa para acceder a unidades a valores más competitivos. En este caso, el próximo 24 de septiembre se realizará un nuevo remate digital con aproximadamente 28 lotes disponibles , que incluyen autos, SUV, pick ups y utilitarios de diferentes marcas.

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La iniciativa estará a cargo de la firma Monasterio Tattersall Activos , con cierre de ofertas previsto desde las 13 horas y modalidad completamente online.

Entre los vehículos disponibles se encuentran varias unidades de la marca japonesa Toyota, con opciones que van desde sedanes compactos hasta SUVs y pick ups, muchas de ellas con buen estado general y kilometrajes variados.

En el segmento de entrada, se destaca un Toyota Etios 2019 , con más de 300.000 kilómetros declarados y un precio base cercano a los $7.000.000 , lo que lo posiciona entre las opciones más accesibles del remate.

También aparece un Toyota Corolla 2020 , con menos de 70.000 kilómetros, cuyo valor inicial ronda los $18.000.000 , apuntando a un perfil de comprador más exigente.

La iniciativa estará a cargo de la firma Monasterio Tattersall Activos, con cierre de ofertas previsto desde las 13 horas y modalidad completamente online. Depositphotos

En el segmento de pickups, figura una Toyota Hilux 2019, con poco más de 68.000 kilómetros y un precio base cercano a los $20.000.000, una de las unidades más buscadas por su alta demanda en el mercado local.

En un nivel superior, se ofrece una Toyota Land Cruiser Prado 2017, con menos de 40.000 kilómetros declarados, que parte desde los $47.000.000, siendo la más exclusiva dentro de la oferta de la marca.

Cómo funciona la subasta

El proceso es totalmente online y requiere registrarse en la plataforma de la martillera. Para participar, los usuarios deben constituir una caución mediante depósito o ECHEQ, lo que habilita a realizar ofertas por los distintos lotes.

Las pujas se extienden hasta el horario de cierre, con extensiones automáticas si se registran ofertas en los últimos segundos, lo que permite continuar la competencia entre interesados.