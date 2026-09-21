El mercado de financiación automotor cerró agosto con un total de 32.886 operaciones prendarias inscriptas, lo que representó una baja del 0,9% frente a julio y una caída del 16,6% en la comparación interanual, según datos del sector.
El mercado prendario mostró caída en agosto y el financiamiento automotor cubrió el 16,4% de las ventas
Las operaciones retrocedieron en términos mensuales e interanuales, aunque el crédito siguió sosteniendo casi la mitad de las ventas de vehículos 0km.
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En ese contexto, la penetración del financiamiento se ubicó en el 16,4% del total de las transacciones, consolidando su rol como herramienta clave dentro del mercado de vehículos nuevos y usados.
Desempeño por segmento
En el desglose por tipo de operación, las prendas sobre vehículos 0km mostraron un leve crecimiento del 0,4% mensual, alcanzando una participación del 49,9% sobre los patentamientos del mes.
En cambio, el segmento de usados registró una caída del 3,5% respecto de julio, profundizando la tendencia negativa en este tipo de financiamiento.
Durante agosto, la composición del mercado quedó distribuida en 68,2% para 0km y 31,8% para usados, mientras que en el acumulado anual se mantiene una fuerte predominancia de los vehículos nuevos con el 70,6% del total financiado.
Cambios en la estructura del crédito
En el acumulado del año, las financieras de marca se consolidaron como el principal canal de crédito prendario con el 43,1%, por encima de los planes de ahorro (41%) y los bancos (13,5%).
A nivel de marcas, se destacaron altos niveles de financiamiento en Peugeot (73%), Citroën (71%) y Fiat (70%), mientras que firmas como Nissan y Ford mostraron los mayores incrementos en participación respecto del año anterior.
En el segmento de usados, los bancos redujeron su peso en la estructura del financiamiento, mientras que las financieras y otros canales no bancarios ganaron participación.
El informe corresponde a SIOMAA, que releva mensualmente la evolución del crédito prendario en el mercado automotor argentino.