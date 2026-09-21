El mercado prendario mostró caída en agosto y el financiamiento automotor cubrió el 16,4% de las ventas + Agregar ámbito en









Las operaciones retrocedieron en términos mensuales e interanuales, aunque el crédito siguió sosteniendo casi la mitad de las ventas de vehículos 0km.

El mercado de financiación automotor cayó en agosto Depositphotos

El mercado de financiación automotor cerró agosto con un total de 32.886 operaciones prendarias inscriptas, lo que representó una baja del 0,9% frente a julio y una caída del 16,6% en la comparación interanual, según datos del sector.

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En ese contexto, la penetración del financiamiento se ubicó en el 16,4% del total de las transacciones, consolidando su rol como herramienta clave dentro del mercado de vehículos nuevos y usados.

Desempeño por segmento En el desglose por tipo de operación, las prendas sobre vehículos 0km mostraron un leve crecimiento del 0,4% mensual, alcanzando una participación del 49,9% sobre los patentamientos del mes.

En cambio, el segmento de usados registró una caída del 3,5% respecto de julio, profundizando la tendencia negativa en este tipo de financiamiento.

En el desglose por tipo de operación, las prendas sobre vehículos 0km mostraron un leve crecimiento del 0,4% mensual, alcanzando una participación del 49,9% sobre los patentamientos del mes. Depositphotos Durante agosto, la composición del mercado quedó distribuida en 68,2% para 0km y 31,8% para usados, mientras que en el acumulado anual se mantiene una fuerte predominancia de los vehículos nuevos con el 70,6% del total financiado.

Cambios en la estructura del crédito En el acumulado del año, las financieras de marca se consolidaron como el principal canal de crédito prendario con el 43,1%, por encima de los planes de ahorro (41%) y los bancos (13,5%). A nivel de marcas, se destacaron altos niveles de financiamiento en Peugeot (73%), Citroën (71%) y Fiat (70%), mientras que firmas como Nissan y Ford mostraron los mayores incrementos en participación respecto del año anterior. En el segmento de usados, los bancos redujeron su peso en la estructura del financiamiento, mientras que las financieras y otros canales no bancarios ganaron participación. El informe corresponde a SIOMAA, que releva mensualmente la evolución del crédito prendario en el mercado automotor argentino.