Menos autos en stock y más competencia: qué pasa con los precios

Con menos ventas, el remanente sin patentar sigue cayendo. Las automotrices ajustan oferta, pero el nivel de unidades disponibles aún es alto y condiciona la dinámica de precios.

La cantidad de autos 0km sin patentar volvió a retroceder en agosto y extendió una tendencia descendente que ya suma varios meses. El movimiento responde a un ajuste de la oferta frente a una demanda más débil , en un mercado que sigue perdiendo volumen.

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De acuerdo con un informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) , al cierre del mes había 135.260 unidades sin registrar , por debajo de los niveles máximos alcanzados a fines del año pasado.

A diferencia de otros períodos de caída, la baja en los patentamientos no generó una acumulación de stock. Las terminales e importadores comenzaron a regular el ingreso de unidades , evitando un exceso de oferta en los concesionarios.

El retroceso del stock se dio en paralelo a una caída de los patentamientos. En ese contexto, la industria redujo producción, moderó importaciones y administró entregas para sostener el equilibrio comercial.

Sin embargo, el nivel actual sigue siendo elevado en términos históricos, lo que mantiene activa la competencia entre marcas y limita subas generalizadas de precios.

Un mercado con diferencias entre marcas

Aunque el promedio del sector ronda los tres meses de stock, la situación varía según cada automotriz.

Entre las compañías con mayor volumen de unidades sin patentar aparecen Toyota, Volkswagen, Chevrolet y Ford, que en conjunto concentran más de la mitad del inventario total.

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En términos relativos, también se destacan marcas con mayor cobertura de stock como BMW y Chery, mientras que otras operan con niveles más ajustados, como Jeep, Fiat y Peugeot.

A su vez, durante agosto algunas terminales incrementaron su inventario, entre ellas Hyundai, BYD, BMW y Honda, mientras que otras lograron reducirlo, como BAIC, Chery, Nissan y Ford.

Mayor peso de los importados

Otro rasgo del mercado actual es la composición del stock. El 75% de las unidades sin patentar son importadas, lo que refleja el crecimiento de la oferta extranjera en los últimos años.

Este cambio no solo amplió la variedad de modelos disponibles, sino que también modificó la forma en que concesionarios y marcas gestionan sus inventarios.

Claves para entender los precios

En este escenario, el stock se consolida como una variable central para anticipar el comportamiento del mercado:

Menor acumulación evita liquidaciones generalizadas.

El nivel aún alto sostiene la competencia entre marcas.

Las diferencias de inventario generan oportunidades puntuales.

En síntesis, el mercado atraviesa una fase de ajuste: menos ventas, pero también menor presión de sobreoferta. Un equilibrio que, por ahora, contiene el impacto en los precios, aunque mantiene activa la disputa comercial entre automotrices.