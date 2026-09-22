SUV con rebajas de hasta u$s2.400 y cuotas: la ofensiva de una marca china en septiembre + Agregar ámbito en









La firma asiática despliega una campaña con incentivos económicos y herramientas de financiamiento para impulsar sus ventas en el mercado local.

Jetour aplica descuentos en varios modelos del portfolio

Durante septiembre, Jetour puso en marcha “Jetour Season”, una acción comercial que apunta a dinamizar sus ventas con bonificaciones de hasta u$s2.400 y financiación en 12 cuotas sin interés a tasa 0% UVA a través de Banco Santander. La iniciativa abarca tres modelos de su gama SUV en la Argentina.

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Los beneficios alcanzan al X50, con una bonificación de u$s1.900; al X70 FL, con un incentivo de hasta u$s2.000; y al Dashing 1.5T, que lidera la propuesta con u$s2.400. Además, todos pueden acceder al esquema de financiamiento, sujeto a condiciones de la entidad bancaria.

Tres SUV con foco en precio y equipamiento El Jetour X50 se posiciona en el segmento B con un motor 1.5 turbo de hasta 156 CV y 230 Nm, asociado a caja automática DCT. Entre sus diferenciales suma doble pantalla de 10,25”, cámara 360°, techo solar y seis airbags, además de garantía de 5 años o 100.000 km.

Por su parte, el X70 apunta al uso familiar con tres filas y capacidad para siete pasajeros, con motorizaciones turbo de hasta 197 CV y opciones manuales o automáticas. En seguridad incorpora controles de estabilidad y tracción, entre otros asistentes.

Por su parte, el X70 apunta al uso familiar con tres filas y capacidad para siete pasajeros, con motorizaciones turbo de hasta 197 CV y opciones manuales o automáticas. En la parte alta de la oferta aparece el Dashing, con un enfoque más tecnológico y de diseño. Se destaca por su pantalla central de 15,6 pulgadas, motores de hasta 197 CV y sistemas avanzados como frenado autónomo, alertas de carril y visión panorámica 540°. Además, ofrece un baúl de hasta 977 litros.

Con esta estrategia, la marca busca reforzar su posicionamiento en el mercado local mediante una combinación de precio, financiación y equipamiento, en un contexto donde las promociones ganan peso en la decisión de compra.