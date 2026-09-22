Durante septiembre, Jetour puso en marcha “Jetour Season”, una acción comercial que apunta a dinamizar sus ventas con bonificaciones de hasta u$s2.400 y financiación en 12 cuotas sin interés a tasa 0% UVA a través de Banco Santander. La iniciativa abarca tres modelos de su gama SUV en la Argentina.
SUV con rebajas de hasta u$s2.400 y cuotas: la ofensiva de una marca china en septiembre
La firma asiática despliega una campaña con incentivos económicos y herramientas de financiamiento para impulsar sus ventas en el mercado local.
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Los beneficios alcanzan al X50, con una bonificación de u$s1.900; al X70 FL, con un incentivo de hasta u$s2.000; y al Dashing 1.5T, que lidera la propuesta con u$s2.400. Además, todos pueden acceder al esquema de financiamiento, sujeto a condiciones de la entidad bancaria.
Tres SUV con foco en precio y equipamiento
El Jetour X50 se posiciona en el segmento B con un motor 1.5 turbo de hasta 156 CV y 230 Nm, asociado a caja automática DCT. Entre sus diferenciales suma doble pantalla de 10,25”, cámara 360°, techo solar y seis airbags, además de garantía de 5 años o 100.000 km.
Por su parte, el X70 apunta al uso familiar con tres filas y capacidad para siete pasajeros, con motorizaciones turbo de hasta 197 CV y opciones manuales o automáticas. En seguridad incorpora controles de estabilidad y tracción, entre otros asistentes.
En la parte alta de la oferta aparece el Dashing, con un enfoque más tecnológico y de diseño. Se destaca por su pantalla central de 15,6 pulgadas, motores de hasta 197 CV y sistemas avanzados como frenado autónomo, alertas de carril y visión panorámica 540°. Además, ofrece un baúl de hasta 977 litros.
Con esta estrategia, la marca busca reforzar su posicionamiento en el mercado local mediante una combinación de precio, financiación y equipamiento, en un contexto donde las promociones ganan peso en la decisión de compra.