La Ford Ranger Experience sigue su ruta y llegó a Mar del Plata

ford content 2.jpg

Las principales incorporaciones de las nuevas “Raza Fuerte” se destacan por el nivel de tecnología aplicada a la conducción en todo tipo de terrenos, el sistema de tracción inteligente 4WD con reductora en las versiones V6, y los múltiples modos de conducción seleccionables.

Ford eligió las ciudades de Córdoba, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Buenos Aires para organizar distintos circuitos de prueba con una flota compuesta por la nueva Ford Ranger Limited Plus 3.0L V6 4WD, la nueva Ford Ranger XLT 2.0L Bi Turbo 4x4 AT, la Ranger XLS 3.0L V6 4WD AT, la Ranger XL 2.0L Turbo 4x4 MT y la Transit Van.

ford content 1.jpg

“Estos eventos nos permiten tener un contacto cercano con los clientes y escuchar de primera mano sus necesidades e inquietudes”, agregó Barruti. Además, destacó el año positivo para Ford y sentó objetivos para el 2024: “Queremos afianzar nuestra posición en el segmento y acercar esta nueva generación a más clientes. Esta camioneta viene a desafiar lo imposible”.

La Ford Experience 2023 está llegando a su fin pero todavía quedan varias fechas en la zona de AMBA. Las personas interesadas en participar podrán inscribirse en la página web a través de un formulario, eligiendo la fecha y locación a la que les gustaría asistir (será requisito para la inscripción ser titular de un vehículo Ford 4x4).