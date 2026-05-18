Cuál es la terminal portuaria mejor calificada por usuarios y transportistas

Infraestructura, organización y eficiencia operativa aparecen entre los factores más destacados dentro de una actividad donde la logística gana peso estratégico.

La terminal ganó reconocimiento entre usuarios y transportistas por su infraestructura, organización y eficiencia operativa

TecPlata continúa consolidando su posicionamiento dentro del sistema portuario argentino y logró ubicarse entre las terminales mejor valoradas por usuarios, clientes y transportistas en Google , con una calificación promedio de 4,6 puntos.

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Dentro de una industria donde la eficiencia logística, los tiempos operativos y la infraestructura comenzaron a transformarse en variables cada vez más relevantes para el comercio exterior, las opiniones de quienes utilizan diariamente los servicios portuarios ganan peso dentro del sector.

Entre los principales aspectos mencionados por usuarios aparecen la organización operativa, la rapidez en distintos procesos logísticos, la claridad en la comunicación y la infraestructura de la terminal.

Otro de los puntos destacados por quienes operan en el predio pasa por el acompañamiento brindado a transportistas y empresas que realizan operaciones por primera vez, además del profesionalismo del personal y la agilidad vinculada con cargas y distribución.

Desde TecPlata señalaron que las opiniones reflejan “el trabajo diario de los equipos, el compromiso con la innovación y la mejora continua de los procesos logísticos”.

Ubicación, factor relevante

La terminal además posee una ubicación estratégica dentro de la provincia de Buenos Aires, fuera de la congestión urbana de la Ciudad, algo que facilita accesos terrestres y mejora tiempos logísticos para distintas operaciones.

Según remarcan desde la compañía, el objetivo pasa por continuar fortaleciendo procesos vinculados con innovación, modernización operativa y desarrollo logístico regional.

Actualmente, la actividad portuaria atraviesa una etapa donde la infraestructura y la capacidad operativa aparecen cada vez más ligadas a la competitividad del comercio exterior argentino, especialmente frente al crecimiento del transporte marítimo internacional y los cambios en escala de embarcaciones.

En ese escenario, las terminales que logran reducir tiempos, ordenar procesos y mejorar la experiencia de transportistas y clientes comienzan a ganar mayor protagonismo dentro de la cadena logística.