Llega un nuevo SUV eléctrico con hasta 450 km de autonomía y carga rápida en 20 minutos + Agregar ámbito en









El nuevo modelo desembarcará en España antes de fin de año como la opción más accesible de una nueva marca del grupo automotor chino. Tendrá un motor de 218 CV, batería de 65 kWh y una versión híbrida ya disponible en otros mercados.

El nuevo SUV de Chery

La expansión de las automotrices chinas en Europa suma un nuevo capítulo. El Grupo Chery confirmó que antes de finalizar 2026 lanzará en España un nuevo SUV eléctrico compacto que buscará competir en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado. Se trata del Lepas L4, un modelo que se posicionará como la alternativa de entrada de la flamante marca Lepas.

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Con una longitud de 4,4 metros y una distancia entre ejes de 2,7 metros, el vehículo se ubicará entre los SUV compactos y competirá con modelos como el BYD Atto 2 o el Hyundai Kona. Su propuesta apunta a combinar un precio competitivo con una buena autonomía y un elevado nivel de equipamiento.

Motor eléctrico y carga rápida En su llegada a España, el modelo estará disponible exclusivamente con una motorización 100% eléctrica. Aunque la marca aún no difundió todas las especificaciones oficiales, se espera que incorpore un motor de 218 CV y 275 Nm de torque, asociado al eje delantero.

El sistema estará alimentado por una batería de 65,05 kWh de capacidad neta, suficiente para ofrecer una autonomía cercana a los 450 kilómetros, según las estimaciones preliminares.

En su llegada a España, el modelo estará disponible exclusivamente con una motorización 100% eléctrica. Aunque la marca aún no difundió todas las especificaciones oficiales, se espera que incorpore un motor de 218 CV y 275 Nm de torque, asociado al eje delantero. Uno de los aspectos más destacados será su sistema de carga rápida, que permitirá recuperar la batería del 30% al 80% en aproximadamente 20 minutos, reduciendo considerablemente los tiempos de espera durante un viaje.

En cuanto a las prestaciones, las cifras anticipadas hablan de una velocidad máxima cercana a los 170 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. También tendrá una variante híbrida Si bien en Europa llegará inicialmente sólo con mecánica eléctrica, en el mercado chino el SUV también se comercializa con una versión híbrida que combina una potencia de 218 CV con una batería de 18,3 kWh. Gracias a esa configuración, la autonomía total supera los 1.000 kilómetros, por lo que no se descarta que esa alternativa pueda incorporarse más adelante a la oferta europea. En el interior, el nuevo SUV apostará por una pantalla multimedia de gran formato en posición vertical, mientras que, por sus dimensiones, ofrecerá un habitáculo pensado para cuatro adultos y un baúl que rondaría los 400 litros, una capacidad similar a la de otros modelos desarrollados sobre la misma plataforma.