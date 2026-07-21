Autos híbridos y eléctricos: cuándo se define el cupo de importaciones de 2027 + Agregar ámbito en









El esquema de importación sin arancel ya impacta en el mercado local y representa cerca del 12% de las ventas. Mientras se espera la próxima licitación, el sector propone ajustes en el precio tope para ampliar la oferta.

Se libera un nuevo cupo para autos híbridos y eléctricos puntoev.com.ar

El programa de importación de autos híbridos y eléctricos sin arancel comenzó a modificar la composición del mercado argentino. Impulsado por un cupo inicial de 50.000 unidades, el esquema permitió acelerar la llegada de nuevas tecnologías y ampliar la oferta disponible.

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Sin embargo, su implementación generó un efecto particular: gran parte de los vehículos asignados en 2025 ingresaron recién entre fines de ese año y comienzos de 2026, lo que se superpuso con el cupo vigente. Como resultado, este año circulan casi 80.000 unidades bajo este beneficio, lo que elevó su participación a cerca del 12% del mercado.

Este fenómeno también ayudó a consolidar el crecimiento de los autos importados, que hoy representan una porción mayoritaria dentro de los patentamientos.

Expectativas por el cupo 2027 Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, en el sector estiman que la próxima licitación podría habilitarse entre fines de agosto y principios de septiembre. En paralelo, ya comenzaron a surgir debates sobre posibles modificaciones al esquema actual.

Uno de los puntos centrales es el límite de u$s16.000 FOB, que fija el precio máximo de los vehículos que pueden ingresar dentro del cupo. Según actores del mercado, esta restricción favorece principalmente a modelos provenientes de Asia, dejando afuera a otras marcas con propuestas más costosas.

Algunas empresas impulsan elevar ese tope, incluso hasta valores cercanos a u$s30.000 FOB, lo que permitiría ampliar la oferta e incorporar modelos que hoy no califican. No obstante, también existe preocupación por el impacto que esto podría tener en los precios finales y en el objetivo original del programa. El crecimiento de los vehículos electrificados marca un cambio de tendencia en la industria local, que comienza a adaptarse a nuevas demandas y tecnologías. puntoev.com.ar Un mercado en transformación El crecimiento de los vehículos electrificados marca un cambio de tendencia en la industria local, que comienza a adaptarse a nuevas demandas y tecnologías. Aun así, el segmento todavía convive con un mercado dominado por los modelos tradicionales. En este contexto, las decisiones que se tomen sobre el próximo cupo serán clave para definir el ritmo de expansión de los autos híbridos y eléctricos en el país. Mientras tanto, el sector sigue de cerca la evolución de las condiciones económicas y regulatorias para proyectar su estrategia a mediano plazo.