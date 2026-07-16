Tesla transforma su histórica planta de autos eléctricos para fabricar robots humanoides

La compañía de Elon Musk desmontó la línea de los Model S y Model X en Fremont, para avanzar con la producción del robot Optimus.

Tesla planea invertir más de 20.000 millones de dólares en 2026 para sus nuevos proyectos.

Tesla comenzó a transformar su planta de Fremont , en California, para fabricar robots humanoides Optimus, en lugar de continuar con parte de la producción de autos eléctricos .

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La compañía de Elon Musk desmontó la línea utilizada para los Model S y Model X y prepara nuevas instalaciones enfocadas en robótica e Inteligencia Artificial.

El empresario tiene previsto superar los 20.000 millones de dólares para financiar el proyecto. "Estamos realizando grandes inversiones para un futuro épico" , explicó el magnate.

La planta de Fremont comenzó un gran proceso de renovación. "Ha llegado el momento de poner fin básicamente a los programas Model S y X con una baja honorable, porque realmente nos estamos adentrando en un futuro que se basa en la autonomía ", declaró Elon Musk.

La última tanda del Model S salió de la línea de producción de California el 12 de mayo de 2026, cerrando una etapa que había comenzado en 2012 . Fue uno de los vehículos que impulsaron la expansión del mercado eléctrico gracias a su combinación de rendimiento y software superior a la de otros modelos de la época.

Después de la retirada de estos modelos, la firma inició el desmontaje de la infraestructura industrial, que incluyó la eliminación de estructuras de montaje, sistemas automatizados, brazos robóticos de soldadura, cintas transportadoras, raíles aéreos y estaciones utilizadas para integrar baterías y componentes eléctricos.

La operación se completó en aproximadamente 46 días y permitió liberar una amplia superficie dentro de la planta para instalar nuevas líneas adaptadas a Optimus.

Según los planes comunicados por Musk, Fremont podría alcanzar una capacidad de producción cercana al millón de unidades de robots humanoides al año una vez que la instalación esté completamente desarrollada.

De acuerdo con información publicada por Reuters, la empresa planea duplicar sus inversiones de capital para avanzar en esta transición.

La reconversión responde a un cambio en la demanda interna de Tesla. Los Model S y Model X habían reducido su peso dentro del negocio frente a los Model 3 y Model Y, que concentran la mayor parte de las ventas de la compañía.

De los autos eléctricos a los robots: la nueva estrategia de Elon Musk para Tesla

La transformación de Fremont es uno de los movimientos más importantes en la evolución de Tesla. Durante años, la compañía fue identificada principalmente con la fabricación de vehículos eléctricos, pero Elon Musk busca cambiar esa imagen y posicionarla como una empresa tecnológica enfocada en IA aplicada al mundo físico.

Optimus es una pieza central de la estrategia. El robot humanoide está diseñado para realizar tareas repetitivas, peligrosas o físicamente exigentes en fábricas, almacenes y otros entornos laborales.

Tesla pretende aprovechar su experiencia en baterías, motores eléctricos, sensores y software para desarrollar un producto que pueda fabricarse a gran escala.

Musk sostiene que el futuro de la firma estará cada vez más relacionado con la autonomía. "Este va a ser un año de gran inversión", dijo al referirse al aumento del gasto de capital.

Según el director financiero, Vaibhav Taneja, la empresa prevé destinar más de 20.000 millones de dólares en 2026, principalmente para robots, vehículos totalmente autónomos Cybercab, camiones semirremolques eléctricos y producción de baterías y litio.

Andrew Rocco, estratega bursátil de Zacks Investment Research, afirmó que lo consideraba un "gasto necesario". "Si Optimus va a ser un producto superventas, la IA debe ser entrenada lo mejor posible", señaló.