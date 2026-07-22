Cómo devolver la entrada a un espectáculo y recuperar tu dinero, de manera legal

Fanáticos argentinos quieren devolver los tickets para el show de Rosalía, tras la polémica por un video sobre la derrota de la Selección en el Mundial 2026.

La Ley de Defensa del Consumidor permite cancelar compras online dentro de ciertos plazos y solicitar el reintegro.

La polémica por el video que Rosalía reposteó en las redes sociales generó que algunos fanáticos que iban a asistir a sus shows en Argentina buscaran cancelar sus entradas y recuperar el dinero abonado.

La cantante tiene previstos cuatro recitales en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, en el marco de la presentación de su nuevo álbum Lux . Tras la reacción de parte del público, muchos comenzaron a consultar cómo podían devolver los tickets adquiridos .

En Argentina, la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) contempla una herramienta conocida como derecho de arrepentimiento , que permite cancelar determinadas compras realizadas de manera online sin necesidad de explicar el motivo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

La cantante española quedó en el centro de las críticas luego de compartir una publicación de Mía Khalifa sobre la final del Mundial 2026. El contenido incluía un fragmento de "La Perla" , una canción de la catalana, y un mensaje que fue interpretado por parte de los usuarios como una burla hacia la Selección argentina y sus hinchas tras la derrota.

El artículo 34 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece que quienes realizan compras a distancia pueden revocar la aceptación de la operación dentro de un plazo determinado.

La cancelación debe poder realizarse sin explicar los motivos de la decisión, pagar una penalización o justificar por qué ya no quiere utilizar el servicio adquirido. El proceso de devolución debe respetar determinadas condiciones:

La solicitud debe realizarse dentro del plazo legal correspondiente

La empresa debe brindar un canal claro para ejercer el derecho

claro para ejercer el derecho La devolución debe hacerse utilizando el mismo medio de pago empleado en la compra

empleado en la compra El consumidor debe recibir una constancia de la solicitud realizada

Un punto importante es que el derecho de arrepentimiento no debe confundirse con una devolución por suspensión, cancelación o modificación del espectáculo. En esos casos existen otros mecanismos de protección, ya que la situación no depende de una decisión personal del consumidor sino de cambios en las condiciones del evento.

¿Desde cuándo se computan los 10 días para cancelar la compra?

El plazo de 10 días para ejercer el derecho de arrepentimiento no siempre comienza a contarse desde el momento exacto en que se realizó la compra. En las operaciones online, como la adquisición de entradas para espectáculos, el período empieza a correr desde que el consumidor recibe el bien adquirido o la información necesaria para utilizarlo.

La aclaración es importante porque muchas empresas suelen informar que el período de cancelación venció contando únicamente desde la fecha de compra. Sin embargo, la Ley de Defensa del Consumidor establece que el titular debe haber recibido aquello que adquirió para poder ejercer sus derechos.

La cuenta especializada en X sobre derechos del consumidor, @dzapatillas, explicó esta situación con un ejemplo: "- Holis, no podés cancelar tu entrada para el show porque ya pasaron 10 días desde la compra. -Hola, nunca me mandaste el ticket y el plazo se cuenta desde la entrega, Ley 24240. Besis, y bizcochitos".

—holis, no podés cancelar tu entrada para el show porque ya pasaron 10 días desde la compra



—hola, nunca me mandaste el ticket y el plazo se cuenta desde la entrega, ley 24240. Besis, y bizcochitos — Derecho enZapatillas (@dzapatillas) July 22, 2026

La explicación apunta a que, si la empresa nunca entregó la entrada o el comprobante correspondiente, el consumidor puede cuestionar que el plazo haya comenzado a correr únicamente desde el día en que realizó el pago.

Por este motivo, ante un pedido de devolución, es importante guardar toda la documentación: comprobantes de compra, correos electrónicos, confirmaciones de pago, entradas digitales y cualquier comunicación intercambiada con la empresa.

También es fundamental realizar el reclamo por un canal formal y conservar una prueba de la solicitud. Un mensaje en redes sociales o un comentario público no reemplaza un pedido de cancelación realizado ante la empresa responsable.

Cómo tramitar la devolución formal de tu entrada

El pedido de devolución debe realizarse de manera formal a través de los canales oficiales habilitados por el recinto o la empresa responsable de la venta. En el caso de las entradas para los shows de Rosalía en el Movistar Arena, el trámite se gestiona de forma digital mediante su sitio web.

Para iniciar la solicitud, el consumidor debe enviar un correo electrónico a [email protected] y adjuntar la documentación necesaria para que la empresa pueda identificar la compra.

El reclamo debe incluir: confirmación de la compra, entradas digitales recibidas y comprobante de pago emitido por la ticketera. Además, hay que sumar datos personales como el nombre completo del titular, DNI, correo electrónico asociado a la compra y código o número de orden del ticket.

En el cuerpo del mensaje, el usuario debe indicar de forma clara que solicita la cancelación de la compra y el reintegro del dinero correspondiente. Una vez enviado, la empresa debe dejar registrada la solicitud e iniciar el proceso de análisis y devolución si corresponde.

Es importante conservar una copia del pedido enviado y cualquier respuesta recibida, ya que esos comprobantes permiten acreditar la fecha en la que se realizó el reclamo y dar seguimiento al trámite.