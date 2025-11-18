Renault Argentina: un año de cambios, logros y nuevos desafíos

El año estuvo marcado por importantes lanzamientos de producto y una robusta estrategia de relacionamiento con los clientes de la marca.

A principios de diciembre de 2024, Renault Argentina relanzó Renault Kwid , un exitoso modelo que regresó al mercado local con un diseño renovado, equipamiento actualizado y un nivel de confort superior para el segmento A. Este compacto urbano, de estilo 100% citadino, se posicionó como uno de los vehículos más sobresalientes de su categoría, destacándose por su bajo consumo de combustible y su versatilidad para el manejo en ciudad.

En marzo, Renault volvió a encender su campaña de marca “Historias Argentinas” que muestra cómo estuvo presente a lo largo de distintos momentos de la vida de millones de argentinos y cómo lo seguirá estando. Esta emotiva e increíble producción audiovisual ha sido reconocida en importantes festivales.

En el marco 70° aniversario de fábrica Santa Isabel, Renault desplegó una gran alfombra roja para homenajear a los 34 modelos que han marcado la historia de la industria automotriz en Argentina. Este recorrido no solo revivió su valioso legado, sino que también resaltó la evolución y transformación de la marca con una visión de futuro y producción nacional, en un evento que reunió a más de 700 personas, entre periodistas, clientes, concesionarios, gobierno, exempleados e invitados especiales.

Además, se presentó por primera vez en Argentina la maqueta del concept car Niágara , la futura pick up de media tonelada que se producirá en Santa Isabel , consolidando el compromiso de Renault con la innovación y el desarrollo industrial en el país.

El mes de abril marcó el lanzamiento oficial de Renault Arkana hybrid E-Tech . El nuevo SUV coupé, en su versión “esprit Alpine”, se posicionó como el primer híbrido de la marca en Argentina, un paso clave que refleja el compromiso de Renault con la sostenibilidad y la tecnología de vanguardia.

En mayo, Renault anunció a Franco Colapinto como embajador de Renault esprit Alpine para Latinoamérica con una campaña 360° llamada “Fever”. El comercial retrató la gran expectativa que despierta el piloto argentino en el público, mostrando diversas escenas cotidianas de fanáticos, desde una madre que lleva a su hijo a una carrera de karting en un Renault Arkana hybrid E-Tech versión esprit Alpine, hasta la llegada del piloto a la pista al volante del nuevo Renault Koleos full hybrid E-Tech versión esprit Alpine.

En agosto, Renault presentó “The Originals Fake Collection”, una plataforma digital que celebra el ingenio y el fanatismo argentino. La propuesta se centró en ofrecer a los fans de Franco Colapinto, actual piloto del BWT Alpine Formula One Team y embajador de Renault esprit Alpine para Latinoamérica, material gráfico oficial, libre de derechos y en alta calidad, para que pudieran crear su propio merchandising. Además, la marca lanzó una colección especial de productos originales con la estética de la campaña, comercializada a través de tienda.renault.com.ar. La campaña tuvo un gran impacto viral y posicionó a Renault como una marca que apoya a los argentinos, logrando más de 1.4 millones de impresiones solo en X y 28 mil interacciones. Además, consiguió en solo 15 días el 67% de las menciones promedio que otras campañas obtienen en dos meses. Se caracterizó por un sentiment positivo del 94%, que se reflejó también en las repercusiones en prensa, con +20 notas orgánicas con tono de cobertura 100% positivo.

También en el mes de agosto, Renault Kardian, distinguido como “Auto del Año 2025” y reconocido por CESVI Argentina como el vehículo más seguro del año, se actualizó. Renault presentó Renault Kardian model year 2025, con notables mejoras en tecnología, conectividad, diseño y aún más seguridad, acompañado de una campaña 360°.

Hacia finales de septiembre, Renault presentó oficialmente nuevo Renault Koleos, un SUV segmento D, que llegó al país para redefinir los estándares de diseño, confort y tecnología de la marca. Con este lanzamiento, Renault abrió un nuevo capítulo en su estrategia local, combinando sofisticación, innovación y un firme compromiso con la movilidad tecnológica y sustentable.

La comercialización del nuevo Renault Koleos se inició con un evento de gala en el Faena Art Center, un espacio emblemático que, al igual que el nuevo Renault Koleos, simboliza la unión entre historia y vanguardia. Durante la presentación se revelaron las dos versiones disponibles: techno, equipada con motor turbo 2.0 L y tracción integral, y esprit Alpine full hybrid E-Tech, el primer SUV híbrido autorecargable de Renault en Argentina. Esta última, marca un paso decisivo dentro de la estrategia de electrificación de la marca, con la llegada de la primera motorización full hybrid de Renault a nuestro país. Una noche que reflejó la elegancia, tecnología e innovación que caracteriza a este nuevo vehículo, que posiciona a Renault dentro del segmento SUV D.