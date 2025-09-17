Renault lanzó el nuevo Koleos en Argentina: llega la primera motorización híbrida de la marca en el país

El SUV se ofrece en dos versiones -Techno y esprit Alpine full hybrid E-Tech- con precios desde $77,9 millones. Incorpora más tecnología, seguridad y confort, y debuta con un tren motriz híbrido autorecargable.

Renault Argentina presentó oficialmente la nueva generación del Renault Koleos , el SUV del segmento D que suma más diseño, tecnología y seguridad, y que debuta con la primera motorización híbrida autorecargable de la marca en el país . El lanzamiento se realizó en el Faena Art Center , un espacio elegido para simbolizar la unión entre historia y vanguardia, en sintonía con el espíritu del vehículo.

Con más de 16 años de trayectoria en Argentina y 8.000 unidades vendidas , Koleos se renueva y busca competir en un segmento dominado por propuestas como Toyota RAV4, Honda CR-V, Jeep Compass y Volkswagen Tiguan.

Koleos esprit Alpine full hybrid E-Tech : sistema híbrido autorecargable que combina un motor 1.5 turbo con dos impulsores eléctricos y una batería de 1,64 kWh, para entregar 245 CV y 320 Nm de torque. Precio: $85.900.000 .

Koleos Techno : motor naftero 2.0 turbo de 235 CV y 350 Nm de torque, caja automática de ocho velocidades y tracción integral inteligente 4WD. Precio: $77.900.000 .

Durante septiembre, Mobilize Financial Services ofrece financiación de hasta $15 millones en 18 meses con tasa de 19,9% (TNA).

Diseño y dimensiones

El Koleos mide 4,78 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,82 metros, lo que garantiza gran habitabilidad. El baúl ofrece 574 litros de capacidad en la versión Techno y 545 litros en la híbrida, ampliables a casi 2.000 litros con asientos rebatidos.

El interior suma materiales de alta calidad, iluminación ambiental personalizable, climatización trizona, techo panorámico, asientos calefaccionados y ventilados en ambas filas, y hasta un sistema de cancelación activa de ruido en la versión híbrida, que incluye 10 parlantes Bose® y 3 micrófonos ANC.

La variante esprit Alpine añade detalles exclusivos como techo bitono, llantas diamantadas de 20” oscurecidas, tapizados con insignia Alpine y terminaciones en azul satinado.

Tecnología a bordo

Ambas versiones equipan el sistema digital Open’R, compuesto por tres pantallas de 12,3” (instrumental, central y pasajero), con conectividad a Apple CarPlay y Android Auto. También incorpora head-up display, control por gestos, actualizaciones remotas (FOTA) y cámara de 360° en 3D.

La versión híbrida suma un sistema de sonido Bose®, cancelación de ruido y 5 modos de conducción (Eco, Normal, Sport, Smart y Snow), mientras que la Techno agrega un modo Off-Road.

Seguridad y asistencias

El nuevo Koleos integra hasta 29 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), dentro del programa Human First. Entre ellos se destacan:

Conducción semiautónoma de nivel 2 en autopistas.

Estacionamiento autónomo en paralelo, diagonal y perpendicular.

Frenado autónomo de emergencia delantero, trasero e intersección, con detección de peatones y ciclistas.

Alerta de punto ciego, mantenimiento y cambio automático de carril.

Cámara de visión 540° con “chasis transparente”.

Asistente de maniobra evasiva.

Siete airbags de serie.

Estrategia regional

Según Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, “el Koleos es el primer modelo de Renault en incorporar una versión híbrida en el país y forma parte del plan global Renault International Game Plan 2027, que prevé una inversión de €3.000 millones para el desarrollo de ocho vehículos fuera de Europa”.

La marca remarcó que la preventa inicial de 100 unidades se agotó en pocos días, lo que refleja el interés de los clientes por este tipo de tecnología.

Por su parte, Valentina Solari, directora comercial de Renault Argentina, señaló que “este lanzamiento refuerza la ambición de seguir renovando la gama local, con foco en diseño, tecnología y confort al servicio de las personas”.