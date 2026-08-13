Tesla: las razones por las que sus autos se destacan frente a otros eléctricos

Desde la tecnología hasta el sistema de seguridad, los modelos de la empresa de Elon Musk reúnen funciones que los diferencian de otros autos eléctricos.

Los vehículos de Tesla combinan tecnología, asistencia a la conducción y funciones digitales para diferenciarse en el mercado eléctrico.

Los vehículos de Tesla se hicieron conocidos por combinar propulsión eléctrica, prestaciones y tecnología en un mismo paquete. Más allá de la autonomía y el acceso a una amplia infraestructura de carga, la marca incorporó funciones que modificaron la experiencia cotidiana al volante.

Buena parte de esas características están relacionadas con la integración entre el vehículo y los dispositivos digitales. El teléfono puede convertirse en una herramienta de acceso y control, mientras que las cámaras y los sistemas de asistencia permiten sumar funciones de seguridad y vigilancia.

A esto se agregan soluciones de diseño y entretenimiento que buscan diferenciar a los modelos de la compañía frente a otros autos eléctricos. Algunas son prácticas para el uso diario y otras apuntan directamente a ofrecer una experiencia más tecnológica.

Una de las características más particulares es la posibilidad de utilizar el teléfono como llave . Después de vincular el dispositivo con el vehículo, el sistema permite desbloquearlo al acercarse y utilizarlo sin necesidad de sacar el celular del bolsillo.

La aplicación de la marca amplía todavía más las posibilidades. Desde allí se puede abrir y cerrar el auto, consultar información sobre el vehículo y realizar determinadas operaciones a distancia . También permite controlar algunas funciones mientras el automóvil se encuentra estacionado.

Otro elemento distintivo es el conjunto de cámaras distribuidas alrededor del vehículo. Además de colaborar con distintos sistemas de asistencia a la conducción, pueden utilizarse para supervisar el entorno y registrar lo que sucede cerca del auto.

Cámaras, seguridad y asistencia al conductor

El sistema de cámaras permite incorporar funciones como control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, monitoreo de puntos ciegos y frenado automático de emergencia. También interviene en el reconocimiento de determinadas señales y situaciones del tránsito.

A esto se suma el Modo Centinela, una herramienta que utiliza las cámaras para vigilar el entorno cuando el vehículo permanece estacionado. El sistema puede detectar movimientos o posibles amenazas y registrar lo que ocurre alrededor del automóvil.

Las cámaras también permiten supervisar el interior. Una de ellas puede utilizarse para observar el habitáculo y contribuir al control de la atención del conductor cuando se emplean funciones de asistencia.

Diseño interior y tecnología: qué ofrece Tesla

El habitáculo de los autos de la empresa de Elon Musk apuesta por un diseño minimalista, con pocos comandos físicos y una fuerte dependencia de la pantalla central. La interfaz concentra buena parte de las funciones del vehículo y busca facilitar su utilización mediante controles digitales.

El sistema multimedia también ocupa un lugar central. La interfaz permite acceder a mapas, información del vehículo y distintas configuraciones mediante una pantalla táctil con menús diseñados para responder rápidamente.

Otro elemento característico de determinados modelos es el volante tipo Yoke, una alternativa al diseño circular tradicional. Su apariencia es uno de los rasgos más reconocibles de algunos vehículos de la marca, aunque su practicidad puede generar opiniones diferentes entre los conductores.

El frunk y la gestión inteligente de la batería

Los modelos que incorporan frunk, es decir, un compartimento de almacenamiento delantero, ofrecen un espacio adicional para transportar objetos. Además de ampliar la capacidad disponible, esa zona forma parte de la estructura frontal del vehículo y puede contribuir a absorber energía ante una colisión.

Otro punto importante aparece en la gestión del consumo eléctrico. El ordenador de a bordo permite estimar con qué nivel de batería llegará el vehículo a destino y analizar cómo se está utilizando la energía durante el recorrido.

El sistema también puede planificar viajes y contemplar las paradas necesarias para realizar recargas. Esta integración entre navegación y batería resulta especialmente relevante en un vehículo eléctrico, donde la planificación de la autonomía es una parte fundamental de los viajes largos.

Entretenimiento y funciones adicionales

Tesla también incorporó distintas opciones de entretenimiento digital. Dependiendo del modelo, la configuración y las condiciones de uso, los vehículos pueden ofrecer acceso a servicios de streaming, videojuegos y otras funciones multimedia.

Estas herramientas no son necesariamente determinantes para elegir un auto, pero forman parte de la propuesta tecnológica de la marca. Junto con el control mediante el celular, las cámaras, la interfaz digital y la gestión de la batería, completan una experiencia en la que el software tiene un papel central.