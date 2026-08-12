Zanella lanza la nueva Edizione 150 y apuesta al estilo urbano con impronta vintage

El scooter, recientemente presentado por la marca, combina diseño clásico con tecnología actual para ofrecer una solución práctica y eficiente en la ciudad.

Zanella presentó la nueva Edizione 150, un scooter que busca destacarse por su estética retro y un equipamiento pensado para el uso cotidiano. La marca amplía así su oferta con un modelo orientado a quienes priorizan comodidad, diseño y funcionalidad en entornos urbanos.

La propuesta se apoya en una conducción simple y accesible, con foco en la agilidad y el confort para el día a día.

El modelo incorpora un motor de 149,6 cm³ con inyección electrónica (EFI) , capaz de entregar 9,5 HP , acompañado por una transmisión automática CVT que facilita su uso tanto para usuarios experimentados como para quienes se inician en el segmento.

Entre sus principales atributos se destacan la iluminación Full LED, tablero analógico-digital y puertos USB , además de una parrilla portaequipaje que suma practicidad en la rutina diaria.

En materia de seguridad, cuenta con frenos a disco en ambas ruedas con sistema CBS , que mejora la estabilidad al distribuir la fuerza de frenado.

La propuesta se apoya en una conducción simple y accesible, con foco en la agilidad y el confort para el día a día.

Pensado para el uso diario en ciudad

Con un peso de 113 kg, una velocidad máxima de hasta 85 km/h y una capacidad de carga de 150 kg, el scooter fue desarrollado para ofrecer maniobrabilidad y eficiencia en trayectos urbanos. A esto se suma un tanque de 6,6 litros, que permite buena autonomía para el uso diario.

La Edizione 150 ya está disponible en la red de concesionarios de la marca, en colores Pearl White, Sky Blue, Cream y Black, reforzando la estrategia de Zanella de ampliar su gama con propuestas que combinan estilo y funcionalidad.