¿Cuánto tarda en cargar un auto eléctrico de Tesla? Los tiempos según cada tipo de cargador

La duración de la recarga depende del modelo del vehículo y del sistema utilizado. Desde un enchufe doméstico hasta los Superchargers, las diferencias pueden ser importantes.

El tiempo de carga de un Tesla varía según el tipo de cargador, el modelo del vehículo y el estado de la batería.

Uno de los aspectos que más dudas genera entre quienes piensan comprar un auto eléctrico es el tiempo que demanda cargar la batería . A diferencia de un vehículo a combustión, donde cargar combustible lleva apenas unos minutos, la recarga eléctrica varía según el tipo de cargador y la capacidad de la batería.

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En el caso de Tesla, la compañía ofrece distintas alternativas de carga que permiten adaptarse tanto al uso diario como a los viajes largos. Los tiempos pueden ir desde varias horas hasta menos de una hora.

El tiempo de carga depende principalmente de tres factores: el modelo del vehículo, el porcentaje de batería disponible al momento de conectarlo y la potencia del cargador.

En condiciones normales, una carga completa puede demorar entre 20 minutos y más de 12 horas , según el sistema utilizado. En la práctica, la mayoría de los usuarios no espera a que la batería llegue al 100%, sino que realiza cargas parciales para optimizar los tiempos.

enchufe doméstico convencional: puede requerir entre 20 y 40 horas para una carga completa, dependiendo de la instalación eléctrica

puede requerir entre 20 y 40 horas para una carga completa, dependiendo de la instalación eléctrica Wall Connector o cargador residencial: reduce el tiempo a unas 6 a 10 horas, por lo que suele utilizarse durante la noche

reduce el tiempo a unas 6 a 10 horas, por lo que suele utilizarse durante la noche Tesla Supercharger: permite recuperar hasta el 80% de la batería en aproximadamente 20 a 30 minutos, dependiendo del modelo y del estado de carga

¿Conviene cargar siempre al 100%?

Tesla recomienda que, para el uso cotidiano, el límite de carga se mantenga alrededor del 80%, ya que esto contribuye a preservar la vida útil de la batería. El 100% suele reservarse para viajes largos donde se necesita la máxima autonomía.

Además, el sistema de gestión de la batería reduce automáticamente la velocidad de carga cuando el nivel es elevado para proteger las celdas.

¿Qué factores influyen en la velocidad de carga?

La temperatura ambiente, la potencia del cargador, el estado de la batería y el modelo del vehículo pueden modificar el tiempo necesario para completar la recarga.

Los modelos más nuevos de Tesla admiten mayores potencias de carga y aprovechan mejor la red de Superchargers, lo que permite reducir considerablemente los tiempos de espera respecto de las primeras generaciones de vehículos eléctricos.