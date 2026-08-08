Tesla busca empleados en Argentina: cuáles son los puestos vacantes y cómo postularse

La automotriz de Elon Musk abrió su primera búsqueda de personal en el país con ofertas en ventas, atención al cliente y servicio técnico.

Tesla dio otro paso hacia su desembarco en la Argentina al publicar sus primeras ofertas laborales oficiales . La empresa de autos eléctricos fundada por Elon Musk empezó la búsqueda de empleados para cubrir puestos comerciales, de atención al cliente y de servicio técnico, con vacantes disponibles para trabajar en la Ciudad de Buenos Aires y en Munro, provincia de Buenos Aires.

Las búsquedas fueron difundidas por Tesla y también por Samantha Conti , reclutadora senior para Latinoamérica, quien anunció el inicio del proceso de selección con un mensaje dirigido a los candidatos argentinos. La empresa explicó que busca incorporar personas interesadas en la innovación, la movilidad eléctrica y el desarrollo de nuevas tecnologías, en línea con su estrategia de expansión en la región.

En esta primera etapa no se anunciaron plantas de producción, ni concesionarios. Pero la apertura de vacantes representa la señal más firme hasta el momento de la llegada de la empresa al mercado argentino . Todos los puestos publicados son de tiempo completo y corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La búsqueda está orientada tanto a perfiles comerciales como técnicos . Las posiciones incluyen funciones vinculadas con la atención al cliente, el asesoramiento comercial y el servicio posventa.

En el área comercial , la empresa busca profesionales con experiencia en ventas, capacidad para asesorar clientes y habilidades para explicar las características técnicas de los modelos. Además de conocimientos comerciales, Tesla valora perfiles con interés por la innovación y disposición para trabajar en un entorno dinámico, donde la tecnología ocupa un lugar central.

Por otra parte, los puestos técnicos están orientados a especialistas en mantenimiento automotor, diagnóstico de fallas y reparación de autos. También aparecen posiciones de supervisión para coordinar equipos de servicio y garantizar la experiencia del cliente durante todo el proceso de posventa.

La convocatoria destaca que Tesla busca personas comprometidas con su misión de acelerar la transición hacia la energía sustentable. En el mensaje publicado por Samantha Conti, la empresa invitó a quienes quieran “hacer un impacto positivo en el mundo” a explorar las oportunidades disponibles en el portal oficial de empleos.

Lista de vacantes disponibles en Buenos Aires y Munro

Hasta el momento, Tesla publicó ocho posiciones para sus futuras operaciones en el país. Todas corresponden a empleos de jornada completa y se distribuyen entre la Ciudad de Buenos Aires y la localidad bonaerense de Munro. Las vacantes disponibles son:

Tesla Advisor (Sales)

Tesla Advisor (Delivery)

Service Advisor

Service Technician

Associate Service Manager

Associate Sales Manager

Associate Delivery Manager

La empresa todavía no confirmó si estas incorporaciones estarán vinculadas a un centro de servicio, un punto de venta o ambas operaciones. Sin embargo, la concentración de todas las vacantes en el AMBA indica que esa será la primera región donde Tesla va a desarrollar su actividad comercial en la Argentina.

Requisitos clave para trabajar en Tesla Argentina

Cada una de las posiciones publicadas por Tesla tiene requisitos específicos, aunque la empresa comparte una serie de condiciones generales para la mayoría de los puestos. Entre ellas se destacan la experiencia previa en funciones similares, capacidad para trabajar en equipo, orientación al cliente y disponibilidad para desempeñarse de manera presencial en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En las búsquedas comerciales, como Tesla Advisor y Associate Sales Manager, la empresa prioriza candidatos con experiencia en ventas, negociación y atención al público. Para las posiciones técnicas, como Service Technician, Tesla solicita conocimientos en mecánica automotriz, diagnóstico y reparación de vehículos.

Otro punto que aparece en las descripciones oficiales es el manejo del inglés. Si bien no todas las vacantes lo exigen como requisito excluyente, Tesla indica que contar con un buen nivel de comprensión facilita la interacción con documentación técnica y equipos internacionales.

Cómo enviar tu CV a través del sitio oficial

Las postulaciones se realizan exclusivamente mediante el portal internacional de empleos de Tesla. Ahí, los interesados pueden filtrar las búsquedas por país, ciudad o área de trabajo y acceder a la descripción completa de cada vacante, con el detalle de responsabilidades, requisitos y condiciones del puesto.

Para postularse es necesario crear una cuenta en la plataforma oficial de la empresa o iniciar sesión con un perfil ya existente. Una vez dentro, el candidato puede cargar su currículum, completar los datos personales y adjuntar la información profesional requerida para cada búsqueda. Tesla recomienda que el CV esté actualizado y refleje claramente la experiencia relacionada con el puesto elegido.

El sistema permite seguir el estado de cada postulación desde la misma cuenta, por lo que no es necesario enviar documentación por correo electrónico ni recurrir a intermediarios. La empresa aclara que todas las búsquedas oficiales se publican únicamente en su página oficial y advierte sobre posibles ofertas falsas difundidas por canales no autorizados.