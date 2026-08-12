Tesla presentó su nuevo Model Y de seis plazas: qué cambia y cuánto cuesta

La nueva versión suma una tercera fila, mayor espacio interior y equipamiento renovado. Ya se comercializa en Estados Unidos con una configuración familiar.

El Tesla Model YL incorpora tres filas de asientos y una configuración de seis plazas individuales para ampliar el espacio destinado a pasajeros.

Tesla amplió la gama de su vehículo más conocido con una variante pensada especialmente para quienes necesitan transportar más pasajeros. El Model Y Long Wheelbase , identificado como Model YL, incorpora una carrocería más extensa y una distribución interior diferente a la del modelo convencional.

La principal novedad está en el habitáculo, que fue diseñado para alojar seis ocupantes en tres filas de dos asientos . La configuración busca ofrecer mayor comodidad que las soluciones tradicionales de siete plazas, especialmente para quienes utilizan el vehículo en viajes largos.

El lanzamiento comenzó en Estados Unidos y Puerto Rico durante julio de 2026, después de que esta versión ya hubiera llegado a otros mercados. En Estados Unidos, la edición de lanzamiento parte de US$61.990 , según los datos publicados sobre el modelo.

El cambio estructural más importante está relacionado con la distancia entre ejes , que fue ampliada para generar más espacio dentro de la cabina. La carrocería alcanza aproximadamente 4,98 metros de largo y permite aprovechar mejor la zona destinada a los pasajeros posteriores.

La distribución interior es de tipo 2+2+2 . En la segunda fila hay dos butacas individuales con reposabrazos, calefacción, ventilación y funciones eléctricas, mientras que la tercera fila también incorpora asientos calefaccionados y reclinación eléctrica.

El acceso a las plazas posteriores fue otro de los aspectos trabajados por Tesla. Las puertas traseras cuentan con una apertura más amplia y el aumento del espacio permite que la última fila resulte más funcional para adultos, en lugar de quedar reservada exclusivamente para niños o trayectos ocasionales.

Qué tecnología y equipamiento incorpora el SUV eléctrico

El interior conserva el estilo minimalista característico de Tesla, aunque suma elementos específicos para atender las necesidades de los pasajeros de las tres filas. Entre ellos aparece una pantalla central de 16 pulgadas y otra de 8 pulgadas destinada a quienes viajan en la parte trasera.

El sistema multimedia se complementa con 19 parlantes, carga inalámbrica de 50 W con refrigeración activa y puertos USB distribuidos para los ocupantes. También se incorporaron mejoras en el aislamiento acústico y una suspensión adaptativa orientada a aumentar el confort durante los desplazamientos.

En materia de asistencia a la conducción, el Model YL utiliza la última generación de FSD Supervised y suma la integración de Grok, el asistente basado en inteligencia artificial de xAI. La configuración también contempla elementos específicos de seguridad para las tres filas, incluidos airbags laterales y cinturones adaptados a la nueva distribución.

Autonomía, aceleración y precio del Tesla Model YL

El modelo presentado para Estados Unidos combina su configuración de seis plazas con una mecánica orientada a ofrecer prestaciones elevadas. La versión anunciada alcanza una autonomía estimada de 523 kilómetros y puede acelerar de 0 a 96 km/h en apenas 4,4 segundos.

El aumento de tamaño no está pensado únicamente para sumar pasajeros. Tesla también incrementó el espacio disponible para equipaje, de modo que el vehículo conserva capacidad de carga incluso cuando las tres filas están ocupadas. El volumen puede llegar hasta unos 2.520 litros con los asientos correspondientes abatidos.

En Estados Unidos, el precio inicial es de US$61.990 para la edición de lanzamiento. La comercialización también se extendió a Emiratos Árabes Unidos y Puerto Rico, mientras que la llegada a otros mercados continúa siendo uno de los próximos pasos de esta variante de batalla larga.

Con el Model YL, Tesla busca ampliar el atractivo de su SUV más vendido hacia un público familiar que necesita espacio sin pasar a un vehículo de dimensiones todavía mayores. La combinación de tres filas, seis butacas individuales y mayor capacidad de carga convierte a esta versión en una de las principales novedades de la marca para 2026.