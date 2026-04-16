Tesla tiene una nueva competencia: el camión eléctrico chino que llega al mercado

Una nueva empresa de camiones busca captar clientes en Estados Unidos y hacerse lugar en mercado liderado por Elon Musk.

El modelo R700 de la empresa Windrose aparece en Estados Unidos con un diseño parecido al Tesla Semi.

El mercado del transporte pesado eléctrico está en una etapa de competencia global. Lo que durante años fue un terreno dominado desarrollos liderados por Tesla, ahora aparecen nuevos competidores que no solo lo igualan, sino que buscan superarlos en el precio, la autonomía y la disponibilidad.

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Windrose, una nueva empresa con base operativa en Europa y producción en China , que comenzó a vender su camión eléctrico en Estados Unidos. Su propuesta apunta a lo mismo que quiere conquistar el Tesla Semi , y lo hace con una estrategia clara: transparencia en costos, una rápida expansión y una tecnología que promete competir en el transporte de larga distancia.

El desarrollo del Tesla Semi fue anunciado originalmente en 2017, por Elon Musk. La propuesta buscaba reemplazar los tradicionales camiones diésel, por una alternativa eléctrica más eficiente, con menor impacto ambiental y costos operativos reducidos a largo plazo.

Sin embargo, el proyecto atravesó múltiples demoras. Recién en los últimos años el modelo comenzó a acercarse a una producción más estable. El precio de Tesla todavía no se publicó, pero los primeros clientes comentaron que ronda entre US$ 225.000 y US$ 300.000.

El Tesla Semi apuesta a la eficiencia energética y a la integración con sistemas avanzados de conducción asistida . El modelo igualmente todavía enfrenta desafíos, como la escalabilidad de su producción y la necesidad de una red de carga robusta.

El camión ofrece:

Torque inmediato incluso con cargas de hasta 80.000 libras, mejorando la respuesta en pendientes o aceleraciones en ruta.

Su diseño aerodinámico, con cabina central

Rediseño enfocado en la seguridad, con una estructura que reduce los puntos ciegos durante la conducción.

Alcanza hasta 500 millas por carga, lo que permite realizar entre dos y tres viajes diarios en determinados recorridos.

La compañía inició la fabricación en serie en una planta cercana a Gigafactory Nevada, con entregas previstas de entre 5.000 y 15.000 unidades durante 2026. Además, proyecta alcanzar una capacidad anual de 50.000 camiones.

El costo operativo del Tesla Semi se ubica en torno a los 15 centavos (de dólar) por milla, muy por debajo de los cerca de 48 centavos que demanda un vehículo diésel.

windrose

Windrose R700: el modelo chino que llega para competir con Tesla

El principal rival es el Windrose R700, un camión eléctrico que ya comenzó a comercializarse en estados como California y Texas. Detrás del proyecto está Wen Han, un empresario de 35 años con experiencia en tecnología y estrategia, el cual decidió apostar por el transporte eléctrico con una visión global.

El R700 cuenta con:

1.400 caballos de fuerza

Autonomía cercana a los 640 kilómetros por carga

Capacidad de transporte de más de 27.000 kilos.

Su precio ronda los 300.000 dólares, un valor competitivo, especialmente considerando que incluye beneficios adicionales como meses de carga gratuita en redes específicas.

Uno de los puntos más llamativos del modelo es su diseño, porque es muy similar al del Tesla Semi. Según el creador, esto no es porque sea una copia directa, sino que es debido a las exigencias de la aerodinámica en este tipo de vehículos. La compañía pudo patentar tanto la cabina como el chasis en Estados Unidos.

Windrose también se apoya en la cadena de suministro china, lo que le permite reducir costos de producción y avanzar más rápido en la fabricación. La empresa planea producir hasta 2.000 unidades en el corto plazo y escalar a 10.000 en los próximos años, con expansión a Europa y América Latina.

Otra diferencia está en la tecnología de baterías. Tesla utiliza celdas de iones de litio y Windrose opta por baterías de litio hierro, que ofrecen mayor durabilidad y menor riesgo de sobrecalentamiento, aunque su desventaja está en densidad energética.